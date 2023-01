Jorge Javier Vázquez ‘pelotea’ a Risto Mejide y se ‘olvida’ de la polémica de Ana Obregón

A Risto Mejide no sólo no le han castigado en Mediaset por su última polémica, todo lo contrario. Qué triste.

El miércoles 17 de enero de 2023, Risto Mejide visitó, por primera vez, el plató de ‘Sálvame’ para promocionar el estreno, esa misma noche, de ‘Viajando con Chester’ en Cuatro.

Años atrás, Risto, con su habitual superioridad moral, dijo que no pisaría jamás el plató de ‘Sálvame’, algo que Jorge Javier le recordó en cuanto le vio:

Me acuerdo perfectamente. Me dijeron que no querías pisar el ‘Deluxe’ y tuve que hacer la entrevista en el pasillo, porque el primer mandamiento en televisión es ‘tragarás todo lo que te pongan por delante.

Risto, muy arrogante él, dijo:

¿Sabes que ha pasado? Me han ofrecido la posibilidad de hacerlo en el pasillo. Y he sido yo esta vez el que ha dicho: No, no, voy a entrar en el plató.

Uno ya no es igual que hace nueve años. He cambiado mucho. Habrá gente que pensará que para bien y otros que para mal. Crecer es despojarte de los nunca más y no pasa nada. Y eso es parte de la madurez. Y con la misma contundencia con la que te dije ‘juro que no volveré’ estoy feliz de haber vuelto.

La gente consecuente es la más peligrosa. La que no duda y la que parece que nunca se equivoca.