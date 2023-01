Ana Rosa Quintana en exclusiva: “En Podemos no entienden lo que es la libertad de expresión ni la democracia”

Ana Rosa Quintana ha querido tener un detalle con los periodistas, con sus compañeros, por acompañarla durante todos sus años de liderazgo en Telecinco y, en especial, en los últimos 12 meses en lo que ha luchado contra el cáncer.

Fue un evento casi familiar, cercano, muy coherente con la forma de actuar de la anfitriona. Días después de que se celebrase el décimo octavo aniversario de ‘El programa de Ana Rosa’ en Telecinco, la presentadora quiso hacer una fiesta específica para los periodistas.

A veces polémica, amada por unos y criticada por otros, lo cierto es que (y doy fe de ello), Quintana siempre ha tenido una estupenda relación con la prensa, se le ha cuidado y respetado, algo que ella confirma en exclusiva a Periodista Digital:

Soy personaje porque el mundo me ha hecho así y porque trabajo en televisión pero esencialmente soy periodista. Yo, en 40 años de profesión, he estado en todas parte. Igual que quiero que me respeten a mí profesionalmente, creo que hay que respetar a todo el mundo y más cuando perteneces al mismo colectivo .La verdad es que durante mi enfermedad me han cuidado muchísimo todos los medios. Me han respetado con cariño.