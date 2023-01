Rosa Villacastín desvela el secreto más vergonzoso de Jorge Javier Vázquez y le hunde para siempre

Rocío Carrasco ha sido la ruina de ‘Sálvame’ y eso es algo que no aceptan algunos. Esta es la razón por la que Jorge Javier Vázquez le ha declarado la guerra a la que fue su mentora y descubridora, Rosa Villacastín. Ella se ha hartado y lo ha contado todo.

Hace meses, en un ‘Deluxe’, Jorge Javier Vázquez atacó públicamente a la veterana periodista del corazón Rosa Villacastín, por un mensaje que esta le envió a él en privado.

El presentador le dedicó las siguientes palabras a la que fue su jefa en el programa ‘Extra Rosa’:

Rosa Villacastín, por todo el respeto que te tengo, basta ya. El respeto es bidireccional, tú me respetas a mí y yo te respeto a ti, Rosa. A mí, en tus historias, no me metas. Llevo muchos años defendiendo mi profesionalidad para que tú ahora, desde tu casa, estés dándole con el dedito porque te aburres. Respétame, Rosa, porque hay mucha gente que me tenéis hasta la más absoluta de las narices, y yo me callo por educación. Mucho de lo que vosotras no tenéis conmigo, no tenéis respeto. ¿Me has entendido? A veces deberías de quedarte con el lema de la pandemia, quédate en tu casa

Y es que hay que tener en cuenta que en el tema de Rocío Carrasco, Villacastín siempre ha sido muy crítica con la hija de Rocío Jurado, mientras que Vázquez la ha defendido a capa y espada.

Eso sí, Jorge Javier nunca explicó el porqué de su ira contra Rosa. Ha sido Villacastín la que lo explicó todo, meses más tarde, el 31 de enero de 2023, en el programa El circ en 8tv.

El presentador del programa preguntó a Rosa por la polémica con Vázquez y esta respondió:

Si yo te digo que fui quien lo descubrió. Yo fui la que le lleva a televisión porque él me hace una entrevista y le digo ‘pero qué bueno eres’. Era muy jovencito. Le digo ‘voy a empezar un programa, ¿te quieres venir conmigo?’. Y me dijo que no, porque entonces era muy tímido. Luego sale publicada la entrevista y le mando un centro de rosas blancas con una tarjeta que decía ‘te está esperando el contrato. Yo le quiero y admiro muchísimo. Creo que está preparadísimo, es una persona muy preparada, pero se le ha subido mucho. La verdad es que lo que yo le ponía en el WhatsApp era ‘estás subyugado por Rocío Carrasco y va a ser vuestra ruina’. Y él me contesta, pero contestó mal. Porque podría haber contestado por WhatsApp, pero prefirió hacerlo así. Se la jugaré.

Luego analizó el mal comportamiento de Vázquez como profesional: