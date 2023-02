Jorge Javier Vázquez pierde el norte: insulta a una actriz famosa y destapa el mayor secreto de Telecinco

La especialidad de Jorge Javier Vázquez es la de crearse enemigos. El 15 de febrero de 2023 lo hizo por partida doble.

Raquel Bollo (antigua colaboradora de ‘Sálvame’) acudió a la última gala de los premios Goya y muchos se preguntaban qué hacía allí.

Por ello, el miércoles 15 de febrero de 2023, ‘Sálvame’ entrevistó a algunos intérpretes que habían acudido a la gala para saber su opinión sobre la presencia de Raquel Bollo allí y muchos se quejaron que la invitasen mientras que compañeros suyos habían sido desplazados.

Una redactora del programa de Telecinco llamó por teléfono a la diseñadora Cristina Rodríguez y las actrices Yolanda Ramos y Toni Acosta.

Las dos primeras, muy amables, le quitaron hierro al asunto mientras que Toni Acosta (protagonista de series como ‘Señoras del (h)AMPA’ se quejó:

Me parece un poco hasta feo llamarme para hacerme esta pregunta. Así que si no te importa…

Perdona, de verdad, es que no sé quién te ha dado mi número.

En el plató de ‘Sálvame’, Jorge Javier Vázquez atacó sin piedad a la actriz:

¿Que le ha parecido feo que le hagan esta pregunta? Hija mía, tampoco te estamos preguntando por un asesinato en la gala de los Goya.

Hay actores maravillosos, pero hay otros que son auténticos coñazos de manual, de los pies a la cabeza.

A mí me hace mucha gracia cuando hay actores españoles que critican este su programa, yo que soy un fanático del cine español, y veo las obras y las películas que han hecho y digo: ‘Pero este tío o esta tía que han hecho esta mierda de película, que la he quitado al cuarto de hora porque es infumable, ¿se ven con criterio para criticar algún programa de televisión?’. Hijos míos, si yo hago esas mierdas y me callo la boca el resto de mi puta vida.