Boris Izaguirre, dolido y arrepentido, rompe su silencio tras traicionar a su amiga Tamara Falcó

Indiscreción, homofobia, enfados y una boda. Esta es la historia del fin de una amistad que parecía eterna, la del escritor Boris Izaguirre y Tamara Falcó.

En octubre de 2022, Tamara Falcó rompió con su prometido, Íñigo Onieva, tras pillarle en una infidelidad. Semanas más tarde la hija de Isabel Preysler intervino en un congreso sobre «la familia tradicional», celebrado en México.

Tamara, en México, dijo cosas tales como:

Esto, obviamente, se interpretó como un ataque homófobo y el que, hasta entonces, era su gran amigo, Boris Izaguirre, escribió en El País una columna demoledora atacando a Tamara por fe y sus ideas retrógradas:

Rezaba, entre otras cosas, la columna.

Tras leer el texto, la mismísima Isabel Preysler abroncó a Boris Izaguirre y es que, al parecer, Tamara no se estaba refiriendo, en México, a los homosexuales, si no a actitudes como la infidelidad.

Luego, Tamara regresó con Íñigo y ya tienen fecha de boda. La pregunta es: ¿Boris está invitado?

Han pasado los meses y los amigos siguen distanciados. Izaguirre, en la presentación del biopic de Miguel Bosé, en el que ha participado como guionista, explicó a los periodistas, tal y como recoge Informalia, cómo está actualmente su relación con Tamara Falcó:

El presentador de Lazos de sangre reconoce que todavía no ha hablado con la hija de Isabel Preysler de lo ocurrido, aunque le gustaría que todo volviera a lo de antes:

No puedo responder a estas preguntas porque no he tenido una conversación con ella, que todavía está pendiente. Yo espero que se pueda solucionar