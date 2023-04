Se le acabó el chollo a Alba Carrillo: Vetada de Mediaset para siempre

Sigue la purga de personajes en Mediaset España. La última en caer ha sido la polémica Alba Carrillo. ¿Por qué?

Rocío Carrasco, Antonio David, Fidel Albiac, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Barbara Rey, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano, Bigote Arrocet, Carmen Lomana o Georgina Rodríguez, son los personajes que, de momento, están vetados en Mediaset España. Y no es que ya no les inviten o no les den trabajo, es que directamente no se pueden pronunciar sus nombres en directo, algo que, en muchos casos es completamente ridículo.

La orden la ha dado la nueva cúpula de Mediaset con la excusa de darle un giro al modelo televisivo de la empresa. Se pretende cambiar los contenidos y los personajes puesto que las audiencias llevan más de un año y medio bajando en picado.

En muchos casos, estos vetos tienen que ver con que los personajes ya están ‘quemados’, no dan la imagen que se quiere transmitir desde Telecinco ahora o, sospechamos, han tenido problemas ‘más personales’ con la empresa.

Por todo esto no llega a ser una gran sorpresa que hayan despedido a Alba Carrillo.

Según informó en exclusiva La Razón, la modelo habría sido vetada de todos los programas de Mediaset por orden directa de Borja Prado, nuevo presidente del grupo.

Desde hace una semana, Carrillo no era convocada para participar en ‘Ya es mediodía’, algo que hizo sospechar a la modelo y que finalmente le confirmaron. Las órdenes eran claras: las altas esferas habían decidido no contar con sus servicios de colaboradora. Esto no podría considerarse un despido al uso, sino una «no renovación». Y es que en ‘Ya es Mediodía’, los contratos suelen ser de tres meses de duración.

También La Razón informa que la productora de ‘Ya es mediodía’ , Unicorn, se encuentra luchando a capa y espada por intentar mantenerla entre su plantilla.

Por un lado, Alba representa el verdadero espíritu de Mediaset:conflicto, humor, polémica y entretenimiento. Telecinco le debe mucho pero también es cierto que la modelo se ha ganado muchos enemigos dentro de la empresa ya que no suele cortarse nada ante las cámaras y ha puesto varias demandas a algunos de sus compañeros.