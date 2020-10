Muere el hijo del activista y reconocido actor, Robert Redford

James Redford, el hijo del reconocido actor Robert Redford, ha fallecido a los 58 años.

Ha muerto el pasado 17 de octubre tras una batalla con un cáncer de las vías biliares en su hígado.

El actor de 84 años está pasando este duro momento con sus seres queridos y su representante ha realizado un comunicado que reporta People:

Por otro lado, su mujer, Kyle Redford ha anunciado la triste noticia a sus seguidores a través de un emotivo mensaje:

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04

— kyle redford (@kyleredford) October 16, 2020