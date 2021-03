Iñaki López abandona ‘laSexta Noche’ con problemas de vista y es sustituido por Hilario Pino

Palos se ha llevado unos cuantos Iñaki López y casi siempre por escorarse descaradamente a la izquierda.

El periodista vasco, que tiene ya 47 años y desde 2013 está los sábados en la siempre progre noche de laSexta, se justifica así:

“Políticos que piden a los medios que no hablemos de Bildu, de VOX o de las CUP olvidando que guste o no, son partidos legales con representación parlamentaria. La censura no es solución. Autocrítica si no les gusta lo que votan los ciudadanos. La culpa no siempre está fuera”.

No hace tanto, cuando alguno de los seguidores más sectarios del programa nocturno de los sábados, le echó en cara que en los 10 años de existencia de EH Bildu, ninguno de sus diputados, hubiera visitado el plató de La Sexta Noche, López -a la estela de Jordi Evole y los golpistas catalanes- no tuvo otra ocurrencia que anunciar que estába haciendo ‘intensas gestiones‘ para llevar al plató al proetarra por excelencia:

“Gran plantel. Pero nosotros queremos al señor Otegi. He tenido la oportunidad de pedírselo personalmente y estoy seguro de que conseguiremos la entrevista. Será muy interesante”.

Veremos que pasa y que hace su sucesor, porque López anunció la semana pasada, a través de sus redes sociales, que abandona temporalmente ‘laSexta Noche’.

En el mismo mensaje, informó de quién iba a ser la persona encargada de estar al frente de “laSexta noche”: «Dejó el programa en manos del infalible Hilario Pino”.

Y así ha sido este 20 de marzo de 2021, en el que la estrella fue el siempre lenguaraz Miguel Angel Revilla, quien se partió el pecho defendiendo a Inés Arrimadas:

«Es honesta y su objetivo es el mismo que el mío, combatir la corrupción».

no comparto nada de lo que que haces ni de la forma

pero te deseo una pronta recuperación.

los tuyos no serian tan generosos con nosotros, estoy seguro. — Arsenico 🇪🇸 🇪🇺 (@en_carcel) March 20, 2021

Durante el programa, entró en directo Iñaki López, a través de una conexión telefónica, para explicar su problema de salud.

«¡Qué raro se me hace ser testimonio en mi propio programa!», ha bromeado, tras lo que ha aclarado que está «bien» y ha explicado por qué ha tenido que ausentarse de forma temporal.

«En una revisión rutinaria me han detectado un desprendimiento de retina y todo el mundo que haya pasado por ello sabe que el postoperatorio es todavía peor que la operación». «La operación gracias a los avances de la anestesia se pasa incluso plácidamente. El médico me tuvo que pedir incluso que callara durante la intervención, pero el postoperatorio es una especie de potro de tortura que te obliga a estar mirando hacia el suelo durante diez días».

Reconoció que se le está haciendo «un poquito duro», ya que es «hipocondríaco que soy por naturaleza».

«Soy muy mal enfermo, y agradezco los consejos de todos los médicos y más aún agradeceré sus recetas. Ya les iré llamando uno a uno». «Estoy siguiendo una estricta dieta de torrijas que me está ayudando a sobrellevar esto».

No ha sido la primera vez que Iñaki López ha compartido problemas personales con la audiencia, como cuando admitió lo mucho que le afectó y cómo tuvo que superar de niño un problema de dislexia.

No han tardado en llegar las reacciones y mucho menos la de su pareja y madre de sus hijos, Andrea Ropero, que abandonó el programa para emprender nuevos caminos y ahora calabora con “El intermedio”. “Prometemos mimos”.

De quien no ha recibido todavía mensajes es del bocazas Juan Carlos Monedero, con quien la relación no siempre ha sido cordial.

A pesar de que LaSexta en general y este programa en particular han sido cruciales en el crecimiento de Podemos, no hace mucho que Monedero cargó contra López por mantener de forma permanente a Eduardo Inda entre sus invitados.

Lo hizo en respuesta a un tuit de López, que decía:

«Entiendo y comparto que los periodistas estemos sometidos a críticas. Faltaría más. Pero me niego a normalizar el insulto hacia cualquier profesional. Sea de la política, del periodismo o de la fontanería».

Ante dicha reflexión, Monedero ha contestado así al periodista:

¡Hombre @_InakiLopez_! Que en tu programa el pocaverguenza de @eduardoinda me ha llamado etarra, drogadicto, amigo de asesinos y otras mil lindezas. Y callabas. En tu programa, los insultos están normalizados y todas las semanas, en tu programa, Inda miente contra Podemos. pic.twitter.com/lUR4P19lrC — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 7, 2020

