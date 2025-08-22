El ‘sanchismo’ televisivo engorda: RTVE ficha a Gonzalo Miró y Marta Flich como ‘analistas’

Ni la O con un canuto.

Pero da igual.

Porque en eso, la izquierda en general y el PSOE en particular siempre son agradecidos.

Y si te mueves por los platos o escribes en los periódicos y apoyas a Sánchez, al final te cae el premio en forma de tertulia, programa, sillón de consejero o subvención.

El anuncio ha sacudido el panorama televisivo: Gonzalo Miró y Marta Flich serán los nuevos rostros del análisis en RTVE, encabezando el magacín Directo al grano para las tardes de La 1.

El objetivo declarado es ofrecer una mirada sin rodeos sobre la actualidad, con un formato ágil y la promesa de “claridad, voces diversas y estructura flexible”.

El no declarado, ensalzar a Pedro Sánchez y tratar como sea de que la corrupción que rodea a su Gobierno y parentela no apeste demasiado.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, la noticia se ha convertido en uno de los temas más comentados entre espectadores y analistas.

El movimiento de la cadena pública no es casual: ambos comunicadores proceden de cadenas privadas –Atresmedia y Mediaset– y su presencia refuerza la apuesta de RTVE por rostros con experiencia y notoriedad, pero también conocidos por su afinidad a posturas socialistas o, como se ha denominado en algunos foros, “sanchistas”.

El fenómeno del ‘sanchismo’ en la televisión pública

La llegada de Marta Flich y Gonzalo Miró se interpreta en ciertos sectores como el cierre de un círculo en la estrategia de la televisión pública bajo el actual Gobierno Frankenstein.

Se suma a una tendencia que ya encarnaron otros analistas y presentadores como Jesús Cintora y Mónica López, asociados por algunos medios a una línea editorial próxima a Pedro Sánchez y su ejecutivo.

No faltan voces críticas que hablan de un “sectarismo” en la elección de perfiles para los espacios de análisis político. En este sentido, nombres como Xabier Fortes y Silvia Intxaurrondo han sido objeto de debates por su supuesto alineamiento ideológico, lo que ha alimentado la percepción de que la pluralidad en RTVE está en entredicho, pese a los comunicados oficiales que subrayan la diversidad y la independencia.

Así será ‘Directo al grano’: análisis, reportajes y debate

El nuevo magacín, producido junto a La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media (THE MEDIAPRO STUDIO), apuesta por una mesa de análisis diaria con varios tertulianos, reportajes y un equipo de reporteros especializados. La estructura está pensada para adaptarse a la actualidad, combinando análisis reposado y conexiones en directo.

Marta Flich, que saltó a la televisión desde la economía viral y se consolidó en Todo es mentira junto a Risto Mejide, liderará el formato como presentadora principal. Su capacidad para explicar lo complejo con humor y cercanía ha sido clave en su fichaje. Por su parte, Gonzalo Miró, licenciado en Ciencias Políticas y con formación en cine en Nueva York, aportará su experiencia como tertuliano en Espejo Público, Liarla Pardo o La noche en 24 horas.

Ambos han destacado la ilusión y el “reto” de ofrecer una visión “sin manipulaciones ni rodeos”, según sus propias declaraciones. El contraste de estilos es uno de los grandes atractivos del programa: la ironía y el tono desenfadado de Flich frente al análisis pausado y la visión política de Miró.

Curiosidades y datos locos del nuevo dúo televisivo

Marta Flich fue pianista profesional antes de saltar a la economía mediática y la televisión.

fue pianista profesional antes de saltar a la economía mediática y la televisión. Gonzalo Miró es hijo de la mítica directora de cine Pilar Miró , pero su formación política y su paso por Nueva York han marcado su trayectoria.

es hijo de la mítica directora de cine , pero su formación política y su paso por Nueva York han marcado su trayectoria. Ambos han coincidido en platós de debate, pero nunca como tándem titular hasta ahora.

Flich ha sido una de las pocas comunicadoras en viralizar editoriales económicas en redes sociales, conectando con públicos muy diversos.

Ranking: los analistas más polémicos del “sanchismo” televisivo

Puesto Nombre Programa Motivo de polémica 1 Jesús Cintora Las cosas claras Despido por supuesta falta de pluralidad 2 Silvia Intxaurrondo La hora de La 1 Preguntas incisivas a líderes políticos 3 Xabier Fortes La noche en 24h Acusaciones de parcialidad 4 Marta Flich Todo es mentira Editoriales virales y tono irónico 5 Gonzalo Miró Espejo Público, Directo al grano Opiniones críticas y defensa del debate constructivo

La sombra de los predecesores: Cintora y la marca del debate

No se puede entender la llegada de Miró y Flich sin recordar el precedente de Jesús Cintora, que con Las cosas claras llevó el análisis político al centro de la parrilla y se convirtió en uno de los grandes exponentes del llamado “sanchismo” en la tele pública. Tras su salida, la cadena ha buscado mantener el pulso informativo con formatos similares y otros rostros, como Silvia Intxaurrondo y Xabier Fortes, siempre envueltos en debates sobre pluralidad y objetividad.

El debate sobre el sectarismo en RTVE: ¿realidad o estrategia política?

Aunque la dirección de RTVE insiste en la apuesta por “voces diversas”, ciertos sectores y medios consideran que la cadena pública ha virado hacia perfiles claramente afines al actual Gobierno. El propio Directo al grano será, según los críticos, un nuevo exponente de esta tendencia, especialmente por la elección de productores y colaboradores ya presentes en anteriores apuestas fallidas de la casa.

No obstante, la audiencia tendrá la última palabra sobre si este “cierre de círculo” del “sanchismo” en RTVE responde a una demanda social o a una estrategia de poder. El estreno de Directo al grano será, sin duda, uno de los grandes termómetros de la próxima temporada televisiva.

Un futuro abierto a la polémica y el show

Con la expectación creada y la polémica servida, la pareja formada por Gonzalo Miró y Marta Flich llega a RTVE dispuesta a revolucionar las tardes y a demostrar que el análisis político puede ser, también, un espectáculo televisivo de primer orden. La cita está marcada: la actualidad, como nunca, irá directo al grano.