Condenan a dos años de cárcel a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, productores en TVE de Malas Lenguas de Cintora

Menudo palo.

La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado en contra de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los productores responsables de algunos de los programas más polémicos en la televisión española. Estos empresarios, que dirigen La Osa Producciones y son los creadores de Malas Lenguas y Directo al Grano en RTVE, han sido sentenciados a dos años de prisión, además de tener que abonar una indemnización de 200.000 euros a Rocío Flores y sufrir una inhabilitación especial durante dos años para ejercer su actividad profesional.

La condena se deriva de un delito relacionado con la revelación de secretos, cometido durante la emisión del docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se transmitió por Telecinco en 2021.

Los acontecimientos que llevaron a esta sentencia se remontan a la controvertida docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, donde denunció haber sido víctima de maltrato por parte de su exmarido Antonio David Flores.

Esta producción marcó un antes y un después en el panorama televisivo español y tuvo un papel significativo en la desaparición del programa Sálvame. Durante su emisión, se dieron a conocer documentos e información sobre la vida personal e íntima de Rocío Flores, quien era menor en ese momento.

La justicia ha considerado que estos datos, los cuales formaban parte de un procedimiento judicial protegido por ley, fueron divulgados sin el consentimiento ni autorización pertinente.

El daño a una menor y la vulneración de derechos

La sentencia emitida por la Sección 29 de la Audiencia Provincial deja claro que el daño infligido a Rocío Flores es «evidente». Los magistrados enfatizan que el docuserie violó «el honor y la propia imagen» de la menor, además de «obstaculizar su derecho a la reinserción social». Lo más preocupante, según el fallo, es que la información divulgada incluía detalles muy personales: las entrevistas realizadas por el equipo psicosocial a la menor en aquel tiempo, las conversaciones con sus familiares, las conclusiones alcanzadas por los profesionales involucrados y las sanciones impuestas en el marco del procedimiento judicial, así como cómo estas fueron cumplidas.

La Audiencia también destaca que el daño se intensificó debido al «importante número de audiencia» que logró el documental, convirtiéndose en líder durante su emisión en Telecinco. Los datos incluidos en procedimientos judiciales relacionados con menores gozan de una protección especial porque afectan a personas que aún no han alcanzado la mayoría de edad, requiriendo así una salvaguarda adicional respecto a su intimidad y futuro.

El recurso de los productores y la respuesta de la industria

Óscar Cornejo y Adrián Madrid no están dispuestos a aceptar esta condena. En un comunicado difundido entre los medios, La Osa Producciones manifestó su «sorpresa» ante el fallo y aseguró que sus fundadores «se encuentran tranquilos y convencidos de su inocencia». Los productores argumentan que esta resolución «no es firme» y tienen intención de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dentro del plazo estipulado. En su defensa, sostienen que los hechos no constituyen un delito por revelación de secretos y recuerdan cómo inicialmente el Juzgado de Instrucción nº 38 archivó el caso. Además, apuntan que otros procedimientos similares contra diferentes medios también fueron cerrados sin consecuencias.

Por otro lado, también han sido condenadas Mediaset España y Radical Change Contents como responsables civiles subsidiarios; sin embargo, estas sentencias igualmente pueden ser apeladas en un plazo similar al mencionado anteriormente. Esta decisión judicial pone fin a un episodio significativo dentro del debate sobre los límites éticos y legales en la televisión española, especialmente cuando está involucrada la protección infantil.

Las polémicas que rodean a Malas Lenguas

La sentencia contra los productores llega justo en medio del torbellino en el que se encuentra Malas Lenguas, programa presentado por Jesús Cintora en RTVE. Recientemente, el sindicato Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado actitudes «machistas y falta de neutralidad» tras analizar diez emisiones consecutivas del espacio. Según su informe, existe una tendencia editorial incompatible con los principios básicos como igualdad, pluralismo y servicio público exigidos para RTVE.

Los datos proporcionados por USO son contundentes: en todos los programas analizados, los tertulianos masculinos acumularon más tiempo hablando. La media para ellos varía entre 3,5 y 4,2 minutos por intervención; mientras tanto, las mujeres apenas alcanzaron entre 1,8 y 2,3 minutos. Además, critican que Jesús Cintora actúa como «un tertuliano más» en vez de moderar adecuadamente las discusiones, lo cual rompe con la neutralidad profesional exigida en un medio público. Las interrupciones hacia las colaboradoras son frecuentes y se producen “con tono despectivo”, según USO.

Un formato que genera debate sobre la imparcialidad

Desde USO demandan una auditoría interna inmediata sobre tiempos oratorios y representación femenina en todos los programas debatidos dentro de RTVE e insisten también en una aplicación rigurosa del Manual de Estilo establecido por la corporación pública. Exigen además formación obligatoria sobre igualdad para presentadores y tertulianos ajenos al medio. El sindicato subraya que «RTVE no puede sostener con fondos públicos un programa que normaliza actitudes machistas», añadiendo que no se trata solo de «percepciones», sino más bien datos verificables.

No es la primera vez que Malas Lenguas enfrenta críticas relacionadas con su falta de rigor informativo. En junio pasado, el Consejo de Informativos cargó públicamente contra este formato por precisamente esa carencia. Asimismo, recientemente también CCOO denunció similar falta rigurosidad informativa en otros programas actuales como Directo al Grano, tras comentarios realizados por uno de sus copresentadores, Gonzalo Miró, sobre el presidente valenciano Carlos Mazón.

El historial de Jesús Cintora y las preocupaciones sobre la televisión pública

El regreso a RTVE del periodista Jesús Cintora, acontecido en marzo del presente año tras cuatro años alejado del medio público, fue percibido como una oportunidad para recuperar algo del estilo incisivo característico durante su etapa en Las Mañanas de Cuatro, donde se consolidó como figura clave del análisis político televisivo. Sin embargo, su trayectoria está marcada por cuestionamientos recurrentes acerca de su objetividad periodística. Ha sido apartado anteriormente debido a acusaciones similares: falta imparcialidad o sesgo ideológico.

Cintora ha estado envuelto en controversias durante gran parte del tiempo transcurrido por diversas cadenas televisivas; así las dudas persisten tras su regreso al ente público. En una entrevista concedida al diario El País comentó que «hay gente dentro del ámbito mediático más interesada en conspirar que investigar» añadiendo haber vivido experiencias donde «mintieron» acerca suyo. A pesar disso sus declaraciones no han logrado mitigar las críticas hacia su estilo periodístico.

Reflexión sobre el futuro de la televisión pública

El caso concerniente a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, junto con las controversias alrededor del programa Malas Lenguas, plantean interrogantes más amplios sobre el estado actual dela televisión pública española. Mientras las autoridades judiciales han dictado sentencia contra estos productores al considerar vulnerados derechos fundamentales relacionados con menores; desde luego RTVE sigue generando debates acerca si realmente mantiene aquellos estándares mínimos deseables tanto éticos como informativos propios para una entidad financiada con recursos públicos provenientes directamente todos ciudadanos. La próxima década será clave para determinar si RTVE logra restablecer esa confianza perdida entre sus espectadores o si continuará siendo escenario habitual para controversias cuestionando así su misión esencial.