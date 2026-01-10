Patricia Conde reaviva la polémica con ‘MasterChef’: del ‘mentirity’ a la búsqueda de una televisión ‘real’

La imagen impacta: Patricia Conde, uno de los rostros más emblemáticos de la televisión española, vuelve a un gran concurso en prime time… y lo hace lanzando una crítica directa a MasterChef Celebrity sin mencionarlo, al redefinir ciertos formatos como “mentirity”.

Tres años después de su sonada salida del talent culinario de TVE, la presentadora ha utilizado la presentación de El desafío en Antena 3 para ajustar cuentas, aclarar su visión sobre la televisión “real” y explicar por qué ahora se siente más cómoda en el otro lado de la pantalla.

Su comentario, que parece ligero, ha causado revuelo: “No es un reality, un mentirity o un docureality”, afirma sobre El desafío.

En esa frase se encapsula una crítica contundente hacia un tipo de televisión que, según ella, provoca conflictos artificiales, exagera emociones y crea un espectáculo que ya no le resulta creíble.

Del plató de ‘MasterChef’ al vértigo de ‘El desafío’

La nueva etapa de Patricia Conde arranca con la sexta temporada de El desafío, el formato de Antena 3 producido por 7 y Acción, donde celebridades como José Yélamo, Jessica Goicoechea, Eva Soriano, Willy Bárcenas, María José Campanario, Eduardo Navarrete o Daniel Illescas se enfrentan a exigentes retos físicos y habilidades diversas. Para la vallisoletana, esto significa más que un simple trabajo: es su primera vez como concursante en un gran programa tras la tormenta vivida en MasterChef Celebrity.

Ella misma lo expresa con una mezcla de temor y alivio: “Pensé que era imposible, pero soy más valiente de lo que pensaba”. Habla del vértigo que siente, pero también expresa satisfacción: “Estoy encantada; no encuentro palabras para describir lo que siento después de mi paso por ‘El desafío’, es lo más increíble que he hecho en mi carrera”.

Este entusiasmo contrasta con el sabor amargo que dejó su experiencia en las cocinas televisivas. En 2022, Patricia Conde abandonó MasterChef Celebrity 7 en semifinales, denunciando favoritismos y asegurando que algunos compañeros habían consumido drogas durante las grabaciones. Esas declaraciones desataron una de las polémicas más sonadas en la televisión española y llevaron su relación con el formato de RTVE a un punto muerto.

Ahora, sin mencionarlo directamente, coloca a MasterChef entre esos programas que ya no considera auténticos.

“Mentirity”: el dardo que resume una crítica

La expresión “mentirity” no es casual ni un simple chiste. Patricia Conde la utiliza al referirse a El desafío para distanciarlo de otros géneros: “‘El desafío’ no tiene nada que ver con un reality, un mentirity o un docureality; no tiene nada que ver con nada. Es el mejor formato que hay en televisión ahora mismo”.

Luego aclara su punto:

“Enciendo la tele y veo un montón de programas que no me creo”.

“Siempre estoy deseando encontrar formatos reales donde las personas sientan cosas verdaderas; cosas que atraviesen la pantalla”.

“Como yo lo he vivido y sé lo que eso significa, ya no me engañan con cualquier cosa”.

Sin mencionar explícitamente a MasterChef, el contexto habla por sí mismo: tres años atrás había denunciado públicamente el ambiente del concurso, el trato del jurado y supuestas manipulaciones. En las redes sociales llegó a afirmar que “la televisión no es real”, refiriéndose a cómo se crean historias y personajes mediante edición.

En la presentación de El desafío, va aún más lejos al cuestionar el modelo basado en llevar a los participantes al límite: “¿Hasta qué punto están buscando agredir a alguien para hacer ruido?”, reflexiona. Y concluye con una idea clara sobre su postura actual: “Cuando algo está bien hecho, no hace falta llevar a alguien a un extremo que no desea”.

Las viejas heridas de ‘MasterChef Celebrity’

El enfrentamiento entre Patricia Conde y MasterChef Celebrity no surge únicamente en esta rueda de prensa; tiene raíces profundas. En su edición del 2022 fue inicialmente una favorita y luego se convirtió en una figura controvertida. Durante el concurso, el chef Jordi Cruz llegó a decirle en una prueba decisiva: “Has sido una absoluta decepción”, tras fallar en un reto clave para acceder a la final.

Tras abandonar en semifinales, ella expresó en redes sociales sentirse maltratada. Comentó que le resultaba difícil lidiar con los gritos y decidió “inmolarse” con humor para evitar caer en una espiral tensa. Reiteró ser partidaria del amor y el humor; destacó su aversión hacia tratar mal a sus compañeros y reiteró que “la televisión no es real”.

Lo más delicado llegó cuando hizo alusiones al consumo de drogas: aunque negó haber consumido sustancias, mencionó saber quiénes eran las dos personas involucradas en esta edición. Además citó un día específico durante las grabaciones en un hipódromo. Este episodio marcó un antes y un después tanto para su imagen pública como para el programa.

Curiosidades y datos sorprendentes del conflicto Conde–‘MasterChef’

La historia deja tras de sí detalles interesantes que ayudan a comprender cómo se ha tejido el relato televisivo alrededor de Patricia Conde:

Con solo 14 años , comenzó su carrera como modelo; poco después participó en Miss España 1999 , dando inicio así a su trayectoria televisiva.

, comenzó su carrera como modelo; poco después participó en , dando inicio así a su trayectoria televisiva. Se convirtió en estrella de La Sexta gracias a Sé lo que hicisteis…, donde recibió varios premios como mejor presentadora. Ha pasado por formatos tan variados como Telepasión, Gym Tony o El chiringuito de Pepe.

gracias a Sé lo que hicisteis…, donde recibió varios premios como mejor presentadora. Ha pasado por formatos tan variados como Telepasión, Gym Tony o El chiringuito de Pepe. En 2017 apareció en la lista de morosos de Hacienda , acumulando una deuda superior al millón de euros que no saldó hasta 2024.

, acumulando una deuda superior al millón de euros que no saldó hasta 2024. Durante su momento más tenso con MasterChef, fue retratada como “vaga” y sin “sentido de responsabilidad”, algo que siempre ha rebatido.

Tras su salida del programa, afirmó que ciertos comentarios del jurado junto al clima del rodaje le habían llevado al límite emocionalmente; algo que ya no quería volver a experimentar.

A pesar del tumulto vivido, ha mantenido una presencia continua en televisión. Ahora regresa al terreno competitivo del talent culinario desde otra gran cadena generalista: Antena 3.

El otro lado: la tele que Patricia quiere ver

Más allá del reproche hacia MasterChef, las afirmaciones de Patricia Conde abren espacio para reflexionar sobre qué tipo de televisión anhela hacer y ver. En la presentación de El desafío, enfatiza la importancia de la autenticidad mientras rechaza formatos construidos sobre malestar y conflicto.

Recuerda sus inicios cuando le pedían hacer preguntas incómodas a los invitados: se dio cuenta entonces de que no podía participar en ciertos tipos de programas porque sabe cómo pueden herir. Ahora parece tener claro cuáles son sus límites: acepta solo proyectos donde sienta que no debe cruzar ciertas líneas.

En El desafío, encuentra todo lo contrario a lo crítico: un programa enfocado en el riesgo físico y superación personal pero sin forzar tramas ni llevar a los concursantes hacia extremos emocionales artificiales. Lo resume así: “Es el mejor formato que hay en televisión ahora mismo”.

De la polémica al ranking del prime time

La contienda ya no se limita solo a declaraciones. Mientras tanto, MasterChef Celebrity continúa siendo uno de los grandes buques insignia de TVE, mientras que El desafío se ha consolidado como uno de los pilares fuertes del prime time los viernes en Antena 3. El choque entre relatos –realidad frente a “mentirity”– también representa una batalla entre marcas.

Si trazáramos rápidamente un ranking centrado en la narrativa alrededor de Patricia Conde, podría quedar así:

Puesto Programa Cadena Papel de Patricia Conde Clave del relato mediático 1 El desafío Antena 3 Concursante en la temporada 6 Regreso triunfal, vértigo personal y elogio hacia la televisión “real”. 2 MasterChef Celebrity 7 La 1 (TVE) Concursante eliminada en semifinal Acusaciones sobre favoritismo, consumo drogas e manipulación.

Mientras tanto,MasterChef sigue lidiando periódicamente con críticas acerca del exceso dramático, trato hacia los concursantes e incluso expedientes abiertos por cuestiones publicitarias,,,. Por otro lado,El desafío se posiciona como ese espacio donde algunos rostros como Patricia Conde, buscan reconciliarse con los concursos sin renunciar al foco mediático.

Lo realmente interesante será observar si el público acepta este cambio: si quien alguna vez denunció “la televisión no es real”, logra convencer desde un formato prometedoramente auténtico. Porque pocas historias son tan cautivadoras como aquella persona dispuesta a regresar al centro… decidida esta vez a evitar convertirse nuevamente en personaje.