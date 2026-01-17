¡De Viernes!: Brutal enfrentamiento de Rocío Flores y Terelu Campos por el documental de Rocío Carrasco

A palos.

Rocío Flores hizo su regreso a la televisión con un impacto notable en ¡De Viernes!, el programa conducido por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco.

En este espacio, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores se vio las caras con Terelu Campos, amiga cercana de su madre, en un acalorado debate lleno de reproches sobre el documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se emitió en marzo de 2021.

La joven, quien recientemente ganó una demanda por revelación de secretos contra los creadores de esa serie, rompió su silencio acerca del «infierno» que atravesó, incluyendo un intento autolítico de su madre que fue desvinculado judicialmente de su padre e hija.

Rocío Flores acorrala a Terelu Campos en 'De viernes' por su “doble rasero” en una bronca brutal repleta de reproches y amenazas: 🗣️ “¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?” pic.twitter.com/nsSuqt2Hbd — Javi Oliveira (@javioliveira) January 17, 2026

El ambiente en el plató se cargó desde el primer momento. Rocío Flores, al principio reticente, finalmente permitió la presencia de Terelu Campos, aunque la tensión era innegable. Recordó un encuentro durante un juicio en el que observó un tatuaje del Ave Fénix y entendió que «iba a hablar mal de mí».

Se refirió a las secuelas psicológicas del «juicio mediático» y evitó ahondar en temas judicializados, priorizando la justicia sobre los aspectos televisivos. Mientras tanto, Terelu Campos defendió el sufrimiento de Rocío Carrasco, pero Rocío no tardó en replicar: «Tienes muy poca memoria», acusándola de haber tenido conocimiento previo del documental porque su madre lo había comentado en Viva la vida con Emma García.

El zasca que dejó helado el plató

Sin titubear, Rocío Flores aprovechó para señalar la hipocresía en las palabras de Terelu Campos.

Con firmeza le dijo: «El otro día para tu consuegro tenías que tener el código penal y la constitución en la mano y ahora, que yo te estoy diciendo que se ha pronunciado la justicia y mi madre no lleva razón, ¿no? ¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?».

Esta afirmación aludía a la defensa que hizo Terelu a favor de Carlo Costanzi frente a las acusaciones de Mar Flores. En su defensa, Terelu respondió: «¿Alguna vez me has escuchado pronunciar alguna palabra constitutiva de delito hacia tu padre?». Pero Rocío, sin dejarse amedrentar, añadió: «Te agradezco públicamente que nunca lo hayas llamado maltratador porque si lo hubieses hecho estarías metida en la querella».

La discusión se intensificó cuando Terelu cuestionó sobre la frase «nunca tendría a mi padre de enemigo», dicha por Rocío en un contexto relacionado con la defensa hacia los hijos. «La has tomado con toda la mala intención del mundo», replicó ella, aclarando que mientras su padre nunca habló mal de sus hijos, sí lo hizo su madre en el documental. En lo referente a su hermano David, Rocío dudó del «amor incondicional» mostrado por Terelu, afirmando: «Se nota que no le conoces, porque si lo hubieras llamado, te hubiera cogido el teléfono». Aunque Terelu alegó falta de contacto, Rocío insistió en que su hermano ha vivido «los peores años» sin recibir preocupación alguna por parte de ella.

En este tenso ambiente, Rocío Flores agradeció a figuras como Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos, quienes estuvieron a su lado durante sus momentos más difíciles en El programa de Ana Rosa, así como a la «marea azul». Reconoció que su padre no ve con buenos ojos su regreso a Telecinco, pero respeta su decisión por temor a que pueda sufrir más. También destacó lo positivo tras el divorcio entre Antonio David y Olga Moreno, señalando que su hermana no tuvo que pasar por experiencias similares.

Curiosidades y datos locos que rodean el culebrón

Este enfrentamiento revive un conflicto familiar que ha dividido opiniones desde 2021. A continuación, presentamos algunos datos curiosos y momentos destacados:

El veto levantado : Al inicio, Rocío Flores pidió que Terelu Campos no estuviera presente, pero finalmente fue convencida por la productora para no perjudicar su imagen.

: Al inicio, pidió que no estuviera presente, pero finalmente fue convencida por la productora para no perjudicar su imagen. Tatuaje profético : Al ver el Ave Fénix tatuado en su madre durante el juicio, intuía algo negativo.

: Al ver el Ave Fénix tatuado en su madre durante el juicio, intuía algo negativo. Intento autolítico : Este episodio ocurrió en agosto de 2019; sin embargo, la justicia lo vinculó a septiembre y lo descartó como responsabilidad compartida entre padre e hija.

: Este episodio ocurrió en agosto de 2019; sin embargo, la justicia lo vinculó a septiembre y lo descartó como responsabilidad compartida entre padre e hija. Regreso tras tres años: Se trataba de su primera aparición en platós de Telecinco desde la emisión del docuserie, pese al desacuerdo manifestado por parte de Antonio David.

Ranking de zascas top en el cara a cara

Posición Zasca de Rocío Flores a Terelu Contexto 1 «¿Para tu consuegro sí y para mi padre no?» Doble rasero respecto a Carlo Costanzi 2 «Tienes muy poca memoria» Sobre conocimiento previo del documental 3 «Se nota que no le conoces» Referente al contacto con hermano David 4 «La has tomado con toda la mala intención» En relación con frase sobre padre enemigo

Un dato curioso adicional: mientras Terelu recordaba celebraciones pasadas junto a ella como Nochevieja o cumpleaños con María Teresa Campos, esta solo evocaba tres encuentros «puntuales» antes de cumplir diez años. Además, reprochó tanto a su madre como a su padre: mientras uno filtraba información a periodistas, el otro criticaba abiertamente en platós televisivos; sugiriendo disculpas mutuas entre ambos.

Batalla judicial y más listas del impacto del documental

En cuanto al ámbito legal, Rocío Flores salió victoriosa tras ganar una denuncia por revelación de secretos al demostrar el uso indebido de imágenes propias sin autorización en el documental. Recordó una grave discusión ocurrida cuando era niña con su madre que culminó en una visita al hospital. Si aún viviera Rocío Jurado, afirmó: «mi madre no hubiera tenido valor» para emitir aquel contenido, reflexionando sobre las decisiones tomadas en ese entorno familiar tan complejo.

Lista de hitos judiciales y mediáticos:

2012: Incidente crítico ocurrido en casa de Valdelagua , según señala también Terelu como punto clave.

, según señala también como punto clave. Marzo 2021: Estreno del controvertido documental genera divisiones dentro del equipo detrás de Telecinco.

2023: El Tribunal Supremo anula despido sufrido por Antonio David .

. 2026: Rocío triunfa ante los tribunales e inicia nuevamente sus apariciones televisivas.

A pesar del tumulto emocional vivido durante estos años difíciles, Rocío Flores opta por no caer en una actitud victimista. Se centra más bien en resaltar los aspectos positivos derivados del divorcio parental; como es una adecuada gestión llevada a cabo por Antonio David junto a Olga Moreno respecto al bienestar emocional e integral de su hermana. La audiencia acogió con entusiasmo sus intervenciones durante este duelo verbal frente a Terelu Campos. Mientras tanto ella defendía sus posturas sobre una Rocío infantil supuestamente «feliz».

Este complejo drama familiar continúa capturando atención pública. Rocío Flores está decidida a contar su versión sin filtros ni restricciones. En medio del ruido mediático generado por sentencias sucesivas dictadas por los juzgados.