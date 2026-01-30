El chef Dani García desvela en ‘El Homiguero’ el gran secreto de la tortilla de patatas

Dani García ha resuelto una de las controversias más duraderas en el ámbito de la cocina española.

Durante su visita a El Hormiguero este jueves 29 de enero, el chef marbellí aprovechó para presentar su nuevo libro Cocina en casa como Dani y, de paso, sentenció la polémica acerca de si la tortilla de patatas debe incluir cebolla. Miren que le gusta a los españoles debatir sobre esto…

Su respuesta fue clara:

«La tortilla de patatas se hace sin cebolla. Es una polémica absurda, porque para hacer bien una tortilla de patatas hay cuatro ingredientes: sal, aceite de oliva, patata y huevo. A partir de ahí, es adulterarla».

García sostiene que cualquier ingrediente adicional a esos cuatro elementos básicos altera la esencia del plato.

«Ya sea cebolla, pimientos o chorizo», argumenta, se pierde lo auténtico de una verdadera tortilla. El cocinero se alinea con otros chefs renombrados como Dabiz Muñoz o Ferran Adrià, quienes también defienden la receta sin cebolla.

Sin embargo, el chef andaluz no se limita a eliminar ingredientes; ha creado técnicas propias para realzar el sabor natural del huevo y la patata, logrando transformar lo simple en algo excepcional.

Uno de los trucos más sorprendentes que García compartió en el programa es el añadido de una mayonesa elaborada con aceite de oliva, huevo y sal justo después de cuajar la tortilla. Esta incorporación, que forma parte de los ingredientes básicos, aporta frescura y pureza al sabor, resaltando los aromas naturales del plato.

«Cuando te la comes, notas una pureza y un sabor único a patata, huevo y aceite de oliva, que es a lo que tiene que saber una tortilla», detalla el chef.

Además, utiliza mantequilla en lugar de aceite para cuajarla; este gesto ralentiza la transmisión del calor y evita que el exterior se dore excesivamente. «Me gusta la tortilla blanquita, no me gusta el tostado», comenta García sobre su preferencia por una textura más clara.

El proceso que propone requiere tanto paciencia como precisión. Tras freír las patatas en abundante aceite, las mezcla directamente con los huevos batidos y deja reposar esta combinación durante quince minutos.

Este reposo es clave: permite que los ingredientes se integren naturalmente, logrando así una textura cremosa y equilibrada. Las proporciones son concretas: 600 gramos de patata y 9 huevos frescos, además de 25 gramos de mantequilla para cuajar. Otro detalle que refleja su meticulosidad es el uso de agua y aceite en el plato para facilitar el volteo sin romper la tortilla.

Con la presentación del libro Cocina en casa como Dani, García sigue apostando por llevar buena cocina a los hogares españoles.

Este volumen recopila recetas sinceras y accesibles, abarcando desde desayunos hasta postres; todas basadas en lo que él mismo cocina para su familia.

Esta filosofía marca un cambio significativo en su carrera: fue el primer chef andaluz en conseguir una estrella Michelin en 2000 y llegó a tener tres en su restaurante en Marbella, pero decidió renunciar a ellas en 2019 para embarcarse en proyectos más cercanos a las personas. «Hago las cosas como las siento, para estar feliz conmigo mismo», explica García sobre su elección de distanciarse del estrés asociado a mantener esas distinciones Michelin.

El chef también ha lanzado una sección viral en sus redes sociales titulada «Cocinando con haters», donde prepara sus recetas mientras sus críticos comentan todo lo que ocurre. La tortilla de patatas sin cebolla es su plato estrella dentro de esta iniciativa, demostrando que incluso aquellos que cuestionan su cocina pueden reconocer la calidad detrás de sus técnicas.

García mantiene un enfoque firme sobre la importancia de alcanzar la excelencia en todos los niveles: «Me gusta la élite y trabajar en el lujo pero también disfruto mucho intentando hacer una hamburguesa para McDonald y que la gente pueda probarla por nueve euros». Su mensaje subyacente es claro: buena cocina no implica complicaciones innecesarias ni ingredientes sofisticados; más bien requiere un respeto profundo por los productos y dominio sobre las técnicas fundamentales.