El esperpento de Celia Villalobos con Pablo Motos: insultos a granel a Abascal

Cada vez que Celia Villalobos va a la televisión genera un gran revuelo por los titulares que deja a su paso.

Este 26 de octubre de 2020, la expopular acudió al plató de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) para presentar su libro ‘La política apasionada’ y de paso, ‘mojarse’ en cuanto a lo que piensa de los líderes políticos actuales.

Pablo Motos le cuestionó por su afinidad con ellos: «¿Qué opinas de Pedro Sánchez o tampoco es santo de tu devoción?«, quiso saber el presentador.

«Forma parte de lo que te he dicho antes: Pablo, Pedro, Pablito Iglesias, el de VOX, que siempre lo llamo Alborán y no se llama Alborán. Es que como me cae tan mal«, confesaba Villalobos sobre el líder de la formación verde.

Pero el ‘bombazo’ llegó cuando Villalobos se sometió al juego de los políticos donde se ha encontrado con imágenes de Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, José Bono, Mariano Rajoy, Pablo Casado, José María Aznar y Santiago Abascal.

A Villalobos se le plantearon siete situaciones y debía elegir a uno de ellos para cada momento. Sobre Bono aseguró que «ha sido un hombre muy listo en política», a lo que Motos le replicaba «en el libro le haces un traje… mentiroso, manipulador». La expopular se justificó explicando que con ella «se portó muy mal».

Iglesias es el político al que no le dejaría las llaves de su casa «porque se quedaría con ella», y «no para él, porque no es un okupa, pero le va mucho ese rollo«, aseguraba Villalobos.

Villalobos elige a Iglesias antes que a Abascal

Según la expopular, Casado «es un cachondo» y «un tipo muy divertido» con el que se iría de fiesta. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando volvió a elegir a Iglesias como compañero de piso, «con Pablo aprendería algo, a lo mejor así entendería algo de su ideología, es profesor», y le colaba a Sánchez el cartel de no dejarle las llaves de casa.

Villalobos aseguró que sus problemas no se los contaría a nadie: «No se los cuento ni a mi marido», confesaba. Y que José María Aznar sería la persona elegida para llevar a medias un negocio.

La que fuera ministra de Sanidad dejaba a Abascal excluido, y elegía a Iglesias y Sánchez por encima de él aunque fuera para asignarles situaciones ‘negativas’: «Este señor no me gusta, le diría que se moderara y se relajara«, opinaba sobre el líder de VOX.

Villalobos ha tenido un gran acercamiento a la televisión pública española que actualmente está al servicio del régimen social-comunista. Como concursante de ‘Masterchef Celebrity’ y como reportera de ‘Como Sapiens’, de ahí que escoja a los miembros de este Gobierno antes que al presidente de VOX.