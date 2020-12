Continúan las críticas a MasterChef por comportamientos homófobos

La situación no habría llamado la atención de no ser porque dicho personaje es homosexual y todas las gracias se centran en él por su sexualidad. Aunque el aludido dice no sentirse ofendido y no da importancia al comportamiento de Flo, es un tipo de humor que resulta cruel e incómodo de ver. La audiencia opina que el humorista debería centrarse en otros temas para sus bromas, como los bonos de casas de apuestas o los problemas para aparcar en las grandes ciudades.

¿Quién es Josie?

Josie es un periodista especializado en moda y belleza. Su extenso conocimiento del sector le ha llevado a trabajar como estilista, siendo la cabeza pensante tras los polémicos looks de Cristina Pedroche en Nochevieja. También ha colaborado en varios programas de televisión de distinta temática y en multitud de revistas.

Los límites del humor

Mientras que son muchas las voces que manifiestan que no se debe censurar el humor, otras indican que debería adaptarse a los nuevos tiempos. Hacer un chascarrillo o reírse de una persona o un colectivo por su forma de ser o de actuar, puede resultar hiriente y mandar un mensaje equivocado a la población.

Está claro que una persona madura podría ver que sólo se trata de una broma. Pero los más jóvenes podrían sacar una enseñanza errónea de la situación y entender que está bien mofarse de los demás por ser diferentes.

Chistes muy aplaudidos de hace años, como “Mi marido me pega” de Martes y Trece, o los comportamientos de Krispin Klander, del propio Flo ya no tienen cabida en una sociedad que ha evolucionado y se muestra sensible a los problemas de los grupos sociales más vulnerables.

Una vez vale, dos ya es pasarse

Lo que más molesta a la audiencia no es la broma en si misma, sino su persistencia. Cualquier persona puede darse el lujo de hacer un chiste sobre algún tema sensible y nadie le dará mayor importancia. El problema real aparece cuando se golpea en el mismo clavo una y otra vez.

Multitud de espectadores han visto en la actitud de Flo un comportamiento de abusón de patio de colegio, por enfocar siempre sus gracietas hacia un mismo blanco. Algo que dicho una vez podría haber sido un chiste ácido o un poco de humor negro, acaba convirtiéndose en una burla personal.

¿Una estrategia de la dirección?

Todos sabemos que lo que ocurre en televisión está planeado. Nada pasa por accidente ni por sorpresa. Hay un guión que determina lo que cada personaje hará en cada momento. Aunque son muchos los telespectadores que creen que este tipo de formatos denominados “realities” son fruto de la espontaneidad y no hay nada escrito de antemano.

Por esto, son muchos los críticos que afirman que el “Escándalo Josie” es algo que estaba planeado de antemano para atraer más atención sobre el programa, y que a Flo le ha tocado hacer de malo en esta película.