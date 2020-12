Belén Esteban frena en seco a Jorge Javier Vázquez cuando este se pone a masajear al Gobierno Sánchez

Ella dice lo que piensa y él lo que le conviene. Belén Esteban no se traga bolas ni tiene agenda oculta. Jorge Javier Vázquez anda pillado por sus contratos, millones y complejos.

Y todo eso se nota. Fue evidente hace seis meses, cuando el ‘Rey de la Telebasura‘ cargó con saña contra la ‘Princesa del Pueblo‘, escupiéndole en directo, ante millones de personas, que le habían escrito para decirme que se había convertido en una ‘Cayetana‘, que sus intervenciones le parecían un ‘rollazo‘ y su discurso era ‘barato‘.

No fue ha sido esa la única ocasión en que Jorge Javier ha perdido los nervios al chocar con la irreductible Belén Esteban.

El millonario progre, que ha convertido en un eslogan eso de que su programa es ‘de rojos y maricones‘, ha vuelto a protagonizar en la última edición de ‘Sábado Deluxe‘ otra venenosa discusión con masaje político, tras ser frenado en seco por Belén Esteban.

El presentador de Mediaset lanzaba una reflexión sobre las Navidades y el hecho de que este año estén establecidas una serie de restricciones para luchar contra la pandemia.

Estas medidas afectan a la movilidad y también al aforo en las cenas de Nochebuena y Año Nuevo, medidas que han sido valoradas con sumisa comprensión y una gran bufonada ‘intelectual’ por Jorge Javier.

«¿Sabes que reflexión he hecho yo con estas Navidades? Tú no te acuerdas antes de que llegase las Navidades, de toda la vida, todo el mundo detestaba las Navidades: Qué horror de Navidades, Qué asco de Navidades, es que tengo que ver a mi familia, y ahora todo el mundo quiere estar con su familia. Vamos a ponernos de acuerdo, o nos gusta o no las Navidades, pero ahora estamos cabreados por no ver a nuestra familia. Por favor, ¿no recordáis lo que decíais el año pasado y el anterior? Ha tenido que venir un Gobierno social-comunista para haceros felices».

El comentario de Belén Esteban tras asistir al masaje que Jorge Javier daba al Gobierno PSOE-Podemos, y las cosas que soltaba sobre una fiesta entrañable para cristianos y no cristianos de todo el mundo, ha sido tan sarcástico como acerado:

Jorge Javier Vázquez, que se cree el más listo del Planeta Tierra y a quien pierde a menudo su enorme soberbia, insitía:

Belén Esteban le ha volvió a sacudir la badana, educadamente pero sin concesiones:

«Me parece muy bien tu discurso y yo lo respeto, pero hay gente a la que nos gusta la Navidad. A mí me hubiera gustado, que yo entiendo que haya mucho covid-19 y por supuesto que se debe respetar, que hubieran anunciado con un poco de tiempo antes las medidas, Jorge. Yo por ejemplo, al igual que millones de personas, iba a ver a mi madre, estaba ilusionada y me he quedado un poco mal. A mí, sinceramente, lo que me sienta mal es que un inglés con una prueba PCR pueda venir y los vivimos aquí no. Creo que deberían haber avisado un poco antes. Eso es lo que te comento».