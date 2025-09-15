Marta Peñate se pelea con Oriana Marzoli y abandona llorando el plató de ‘Supervivientes’

La noche prometía emociones fuertes y no defraudó. Marta Peñate y Oriana Marzoli protagonizaron el enfrentamiento más tenso de la última gala de Supervivientes All Stars, con Sandra Barneda intentando contener una situación que se volvió insostenible en directo.

La rivalidad entre ambas colaboradoras, acrecentada por la presencia de Tony Spina, pareja de Marta y exnovio de Oriana, estalló en un intercambio de reproches que acabó con la canaria abandonando el plató entre lágrimas.

La discusión se desató a raíz del estado anímico de Tony Spina en la isla. Marta, visiblemente afectada al ver cómo su chico sufría las penalidades del concurso, se derrumbó en plató.

La reacción de Oriana fue inmediata: cuestionó la autenticidad de las lágrimas y acusó a Marta de fingir emociones para ganar protagonismo. Las redes sociales ardieron con comentarios sobre el espectáculo televisivo que ambas estaban ofreciendo.

Un duelo personal y televisivo

El conflicto entre Marta Peñate y Oriana Marzoli va mucho más allá del plató. Su historia arranca años atrás, cuando Tony Spina era pareja de Oriana, y aunque mantuvieron una amistad tras la ruptura, el inicio de la relación entre Tony y Marta supuso un punto de inflexión que rompió cualquier tipo de cordialidad. Desde entonces, las pullas han sido constantes, tanto dentro como fuera de los realities donde coinciden.

Durante la gala, Sandra Barneda preguntó a Oriana si asistiría a una hipotética boda entre Marta y Tony en Honduras. La respuesta irónica de Oriana —dejando claro que no iría— encendió aún más los ánimos. Marta, lejos de esquivar el tema, aseguró que sí invitaría a Oriana a su boda, intentando rebajar la tensión sin éxito. Todo esto sucedía mientras Tony Spina, nominado junto a otros concursantes, era objeto de deseo para la próxima expulsión según la propia Oriana.

Curiosidades y datos locos del enfrentamiento

Ranking de momentos más tensos: El abandono en directo de Marta entra directamente en el top 3 de espantadas más sonadas del plató en los últimos años.

El abandono en directo de Marta entra directamente en el top 3 de espantadas más sonadas del plató en los últimos años. Supervivientes All Stars ha visto cómo los porcentajes ciegos para expulsión desatan auténticos terremotos emocionales entre colaboradores.

Sandra Barneda ya suma varias noches ‘sudando tinta’ para mantener el control cuando coinciden estos dos perfiles explosivos.

En redes sociales, los hashtags #LágrimasDeMarta y #OrianaNoSeCreeNada se dispararon durante la emisión.

Marta Peñate es conocida por su sinceridad brutal, llegando incluso a pedir respeto públicamente por su dolor tras ver sufrir a Tony.

Listas: protagonistas y polémicas

A día de hoy, 15 de septiembre del 2025, estos son algunos datos locos y rankings relacionados con Supervivientes All Stars y sus protagonistas:

Los 5 momentos más polémicos del plató: Espantada de Marta Peñate tras discutir con Oriana Marzoli (2025) Enfrentamiento histórico entre Adara Molinero y Elena Rodríguez (2024) Bronca viral entre Iván González y Miri Pérez-Cabrero (2023) Abandono temporal de Violeta Mangriñán (2022) Reproche público entre Sofía Suescun y Lara Álvarez (2021)

Cambios físicos brutales: Los concursantes suelen perder hasta 12 kg en las primeras semanas; Tony Spina ya ha bajado casi 7 kg esta edición.

Los concursantes suelen perder hasta 12 kg en las primeras semanas; Tony Spina ya ha bajado casi 7 kg esta edición. Curiosidad: Marta Peñate confesó que si pudiera casarse en Honduras lo haría sin dudarlo, aunque ahora mismo ni ella sabe si lo celebraría tras tanto drama.

La batalla emocional: lágrimas frente a incredulidad

La gala dejó claro que las emociones están al límite este año. Marta defendió el derecho a sentir pena por su pareja sin ser juzgada, mientras Oriana insistió en que todo era un montaje para buscar compasión. El público se dividió: unos empatizaron con el dolor visible de Marta; otros apoyaron el escepticismo sarcástico de Oriana.

Tras el abandono temporal, Marta permaneció unos minutos detrás del set intentando calmarse. Sandra Barneda trataba sin éxito que regresara al debate. Mientras tanto, Oriana tachaba todo lo ocurrido como puro espectáculo, alimentando aún más la polémica sobre qué es genuino y qué forma parte del show televisivo.

Un clásico renovado: rivalidades y espectáculo

Lo sucedido refleja cómo Supervivientes sigue reinventándose gracias a sus personajes extremos y situaciones límite. Las enemistades cruzadas y los duelos verbales no solo aportan contenido sino que redefinen las reglas del entretenimiento en directo. La mezcla explosiva entre pasado sentimental e intereses televisivos convierte cada gala en una montaña rusa emocional.

La pregunta que flota tras esta noche es sencilla: ¿volverá Marta Peñate al plató? ¿Podrán coexistir con Oriana sin incendiar Telecinco? Lo cierto es que cuando ambas coinciden, la audiencia sube varios puntos… pero también lo hace el nivel de drama.

Las noches en Supervivientes All Stars prometen seguir regalando momentos imprevisibles. Y aunque las lágrimas puedan ser discutidas o puestas en duda por algunos colaboradores, lo innegable es que nadie queda indiferente ante este duelo convertido ya en uno de los grandes clásicos del reality español.