Abraham Mateo revela en ‘El Hormiguero’ secretos oscuros de su infancia: el pasillo del miedo

La alegría de Abraham Mateo iluminó el plató de El Hormiguero, pero lo que realmente resonó fue su relato desgarrador sobre una infancia marcada por el acoso escolar, vivida mientras toda España lo veía crecer como un talento precoz.

Entre anécdotas musicales, curiosidades sorprendentes y planes futuros, el gaditano abrió una puerta que había mantenido cerrada durante años: la del pasillo del instituto que se convirtió en su pequeño infierno cotidiano.

Del patio de recreo al “pasillo horrible”: cuando ser famoso no era un regalo

Durante la charla con Pablo Motos, el presentador planteó una pregunta crucial: ¿cómo se maneja la fama a tan corta edad? La respuesta desmanteló varios mitos.

Aclaró que, lejos de ser un privilegio, ser conocido en el colegio lo convirtió en blanco de burlas. Recordó que algunos compañeros “le hacían la vida imposible”, mientras él firmaba autógrafos a las chicas durante el recreo.

Relató cómo “cada día, pasar por ese pasillo era horrible”, una frase que captura perfectamente la esencia de su testimonio.

Su relato estuvo lleno de detalles concretos:

Aseguró que había una pandilla que se metía con él y su familia cuando iba a buscar el bocadillo en la cafetería.

que se metía con él y su familia cuando iba a buscar el bocadillo en la cafetería. Contó que le ponían zancadillas , le lanzaban comida e incluso le encerraban en el baño hasta que cantara algo.

, le lanzaban comida e incluso le hasta que cantara algo. La situación se volvió tan insostenible que acabaron colocándole seguridad dentro del centro, y los profesores vigilaban sus movimientos con atención.

Ese día a día lo llevó a tomar una decisión drástica: dejó de asistir al instituto presencialmente y comenzó a estudiar a distancia, buscando así protegerse sin renunciar a su educación.

El silencio, un amigo que habló por él y el alivio de compartirlo en casa

Durante años, Abraham Mateo no se sintió capaz de contar en casa lo que sucedía en la escuela. El miedo, la vergüenza y la idea de que “no debía quejarse” por ser famoso pesaban más.

Fue un amigo quien finalmente informó a sus padres sobre lo que estaba viviendo.

quien finalmente informó a sus padres sobre lo que estaba viviendo. A partir de ese momento, la familia tomó medidas rápidas con el colegio, algo que el artista destacó como fundamental para cambiar la situación.

Él mismo resumió ese giro con una frase muy sencilla: para él, “fue un respiro enorme poder abrirse con su familia” y compartir lo que había llevado solo durante tanto tiempo. Desde el programa envió un mensaje directo a los jóvenes que puedan estar atravesando algo similar: hablar, contar lo que les pasa, no guardar silencio.

No es casualidad que este mensaje surja ahora. Mientras celebra dos décadas en la música, el cantante mira hacia atrás con perspectiva, sin edulcorar nada. Como telón de fondo, Pablo Motos también reconoció haber sufrido acoso escolar, añadiendo así una capa extra de empatía al momento vivido en plató.

Ansiedad nocturna y golpes en la pierna: las huellas invisibles del miedo

La entrevista no se limitó a lo sucedido en el patio. El presentador abordó otro tema delicado: un gesto físico que el artista hacía para calmarse.

Pablo Motos mencionó cómo el cantante se “pegaba muy fuerte en la pierna” para aliviar la ansiedad. Abraham Mateo confirmó esto y explicó su origen: desde pequeño tenía una gran fobia a dormir solo.

Según sus palabras:

En casas de familiares o amigos le “descomponía” el cuerpo al caer la noche.

Le costaba mucho relajarse para poder dormir.

Aparecieron conductas repetitivas como golpearse la pierna como mecanismo para calmarse.

Este detalle coincide con lo que muchos psicólogos describen como manifestaciones físicas de ansiedad infantil. Sin embargo, en el programa se trató con cercanía y sin tecnicismos, casi como una confesión íntima.

Del niño prodigio acosado al artista que llena el Movistar Arena

El contraste entre su pasado y presente es notable. El mismo chico que evitaba ese pasillo del instituto ahora celebra sus 20 años de carrera, preparándose para un gran concierto en Madrid.

El programa recordó su momento especialmente dulce gracias al éxito global de Quiero decirte, su colaboración con Ana Mena, convertida en un fenómeno internacional. El próximo 11 de enero, ofrecerá un concierto especial en el Movistar Arena de Madrid, titulado Abraham Mateo 20 años después.

En este show pretende repasar desde sus comienzos hasta su sonido actual:

Comenzó en televisión con solo siete años participando en programas infantiles.

A los diez años ya contaba con un contrato discográfico.

Su carrera despegó definitivamente con Señorita, tema que lo catapultó como ídolo adolescente tanto en España como en Latinoamérica.

Describió ese concierto como una noche para “cerrar un círculo”. Y teniendo presente lo compartido sobre su etapa escolar, ese círculo va más allá de lo musical.