La mayor ‘metedura de pata’ de Pablo Alborán como actor: entre risas y quirófanos en ‘El Hormiguero’

La noche prometía emociones y cumplió con creces. Pablo Alborán llegó a El Hormiguero para hablar sobre su nuevo disco, pero pronto la charla se desvió hacia su faceta menos conocida: la de actor.

Este artista malagueño, quien ha conquistado el panorama musical con su estilo inconfundible, ahora se enfrenta al reto de dar vida a un cirujano plástico en la serie Respira de Netflix.

El hospital ficticio Joaquín Sorolla se convierte en su nuevo escenario, donde la adrenalina y los dilemas éticos marcan el compás de cada episodio.

El cantautor de Solamente tú confiesa que la experiencia ha sido intensa y desafiante.

«He tenido que hacer un ejercicio muy fuerte de construcción del personaje, en mi caso Jon, y también deconstruir mi propia persona. He intentado crear a alguien bastante diferente a mí», compartía en el programa de Antena 3, mostrando cómo el proceso de investigación le llevó a salir de su zona de confort.

La “metedura de pata” más divertida: grapar a un señor en pleno rodaje

La anécdota que provocó más risas llegó cuando Pablo Motos le preguntó si había cometido algún error durante el rodaje. Sin dudarlo, Alborán confesó: «Grapé a un señor simulando una abdominoplastia en la que debía grapar parte del colgajo de piel. No sabía que había un hombre debajo, y eso que fui a un hospital para documentarme«, relató entre risas.

Lo curioso es que debía grapar una prótesis de látex, pero la realidad del rodaje superó cualquier simulación. El figurante soportó estoicamente mientras las puntas de las grapas le rozaban el estómago, sin protestar para no interrumpir la grabación. Blanca Suárez, compañera en la serie, confirma que el ambiente del rodaje está lleno de situaciones surrealistas, desde preguntas sobre la sangre falsa hasta retos médicos improvisados.

Curiosidades y datos curiosos del rodaje y la serie

Las series médicas siempre esconden secretos interesantes y Respira no es la excepción. Algunas curiosidades destacadas:

La sangre es totalmente sintética y, aunque parece real, carece de sabor y olor. Algunos curiosos incluso preguntan si es comestible.

y, aunque parece real, carece de sabor y olor. Algunos curiosos incluso preguntan si es comestible. El equipo técnico dedica horas a reproducir operaciones quirúrgicas lo más fielmente posible, pero los errores cometidos por los novatos suelen ser los momentos más recordados.

Los figurantes que hacen de pacientes pasan largas sesiones sometidos a maquillaje para simular heridas y operaciones, manteniéndose inmóviles para lograr escenas perfectas.

El papel de Jon Balanzetegui, interpretado por Alborán, está diseñado para romper estereotipos: es seguro, ambicioso y vulnerable al mismo tiempo. Su evolución se ha convertido en uno de los atractivos principales de esta temporada.

Momentos memorables del debut actoral de Pablo Alborán

Entre los momentos más comentados del estreno actoral de Alborán destacan:

La escena de la abdominoplastia: ya viral gracias a la confesión del propio cantante. Su preparación como actor: desde visitas a hospitales reales hasta ensayos con profesionales médicos. El vínculo especial con Quique (Xoán Fórneas): la relación entre ambos personajes añade tensión y profundidad a la trama. La acogida del público: tanto en redes sociales como en prensa, su debut ha sido seguido con atención, combinando admiración y sorpresa. El casting superado frente a nombres consolidados: Blanca Suárez reveló que Alborán se hizo con el papel en un proceso competitivo, demostrando que no solo es músico sino también un actor con futuro.

La serie ‘Respira’: entre crítica social y entretenimiento

La segunda temporada de Respira se estrenó el 31 de octubre de 2025, logrando equilibrar drama médico con denuncia social. El hospital Joaquín Sorolla refleja las carencias del sistema sanitario y los conflictos derivados de la privatización, pero también deja espacio para romances y rivalidades quirúrgicas.

Alborán reconoce el respeto que siente por la profesión médica y lo mucho que le ha aportado este desafío. «Han sido generosos y empáticos conmigo. A Jon le pasan tantas cosas; ha sido un reto constante», comentó sobre su personaje.

La serie reúne a un elenco variado, con incorporaciones como Najwa Nimri y Rachel Lascar, sorprendiendo constantemente por la intensidad de sus tramas y la calidad interpretativa.

Entre música y ficción: un año clave para Pablo Alborán

El 2025 se ha convertido en un año decisivo para este artista. Además de dar sus primeros pasos como actor, Alborán ha lanzado su séptimo álbum titulado KM0, compartiendo momentos emotivos en programas como Operación Triunfo, donde ofreció consejos a los concursantes sobre los desafíos que presenta una carrera artística.

Su salto al mundo interpretativo demuestra cómo los límites entre disciplinas pueden difuminarse; el talento puede reinventarse incluso desde el quirófano ficticio.

La “metedura de pata” durante la abdominoplastia quedará grabada como una anécdota divertida y humana del año televisivo. Entre risas y desafíos, Pablo Alborán se establece como uno de los rostros más versátiles dentro del panorama cultural español actual.