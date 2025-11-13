Almeida celebra que el chotis sea parte de la tradición e historia de Madrid en su 175 aniversario

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recibido este miércoles a los miembros de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños en el Museo de San Isidro. Los Orígenes de Madrid, con motivo de la celebración del 175 aniversario del chotis. Acompañado por la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera, y el concejal de Centro, Carlos Segura, el alcalde ha recibido una placa conmemorativa por parte de la Junta Directiva de la federación.

Almeida ha mostrado su agradecimiento a la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños por la labor que está realizando para mantener viva la esencia castiza y que, a su vez, pasa el testigo a las siguientes generaciones. “Sois los guardianes y los depositarios de nuestras tradiciones y los que mantenéis viva la llama para que las generaciones futuras puedan seguir bailando el chotis; nos ayudáis a mantener viva la historia”, ha afirmado.

La introducción del chotis en España tuvo lugar de forma destacada el 3 de noviembre de 1850, durante una recepción celebrada en el Palacio Real de Madrid y presidida por la reina Isabel II. En aquella ocasión, se presentó por primera vez una danza conocida entonces como ‘polca alemana’, que captó rápidamente la atención de la alta sociedad madrileña por su ritmo particular y su estilo singular. Fue la propia reina Isabel II quien inauguró el baile al compás de aquel chotis aún disfrazado de polca. La elegancia de esta nueva forma de baile pronto se hizo presente en salones y actos sociales, marcando el inicio de su popularización.

En la actualidad, el chotis sigue teniendo un papel destacado en la vida cultural y festiva de la ciudad de Madrid, manteniéndose vivo gracias a la labor de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños. Esta federación, integrada por asociaciones que velan por la conservación y difusión de las tradiciones populares madrileñas, participa activamente en las principales festividades de la capital.

Su presencia es especialmente significativa durante las celebraciones de San Isidro, patrón de Madrid, donde el chotis se baila en plazas y calles como símbolo de identidad y orgullo local. Asimismo, los grupos tradicionales tienen una participación destacada en las fiestas de la Paloma y San Cayetano, contribuyendo con sus trajes castizos, música y bailes al ambiente festivo y castizo que caracteriza estas fechas. Además, su implicación va más allá del ámbito artístico, colaborando también en tradiciones populares como el reparto de limonada durante las celebraciones de San Lorenzo.