Paco Castañares remata al PSOE, partido al que da por liquidado: “Ha desaparecido”

El histórico socialista Paco Castañares ha sentenciado sin ambages el futuro del PSOE en pleno debate sobre los casos de corrupción que acorralan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo hizo este lunes 13 de julio de 2026 en el plató de ‘Espejo Público’ (Antena 3), el tertuliano ha afirmado que el partido “ya ha desaparecido” como tal, al perder la cultura de la responsabilidad política que lo definió tras la Transición.

Durante el programa matinal presentado por Lorena García, Castañares fue interpelado directamente sobre sus temores respecto a la supervivencia del PSOE.

“Sí, como no he aguantado la respuesta para después…”, comenzó antes de exponer un diagnóstico demoledor. El exdirigente socialista distinguió claramente entre presunción de inocencia —que defendió para todos los casos, citando tanto a allegados de miembros del PSOE como a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid— y la responsabilidad política, que a su juicio se ha evaporado por completo.

“El problema del PSOE ahora mismo no es que haya una dirección que sea manifiestamente mejorable y que tendría que haber dimitido ya. Se ha perdido la cultura de la responsabilidad política”, subrayó.

Castañares recordó que hasta el Congreso de Sevilla las normas internas del partido obligaban a dimitir ante una imputación judicial, con suspensión de militancia.

“Esa era la línea roja que se marcó en el último Congreso que eligió a Cerdán”, apuntó con ironía. Dirigiéndose sin rodeos al presidente del Gobierno, sentenció:

“Tendría que haber dimitido ya tantas veces, tendría que haber asumido la responsabilidad política tantas veces que ya es un absoluto escándalo que está acostumbrándose a la ciudadanía española, a la opinión pública, a que la responsabilidad política no existe”.

El colaborador de Antena 3 lamentó que, incluso ante condenas firmes en algunos casos, no se han asumido responsabilidades políticas. Ante la intervención de otro tertuliano que afirmó que “el partido conforme a la cultura a la que fue refundado tras la transición no es que vaya a desaparecer, es que ya ha desaparecido”, Castañares remató sin titubeos: “Exacto, ya ha desaparecido”.

Las palabras del histórico socialista caen como un mazazo en un momento especialmente delicado para el PSOE, inmerso en una crisis de credibilidad por los diversos frentes judiciales que rodean al Gobierno y al partido.