¿ Funcionará una serie de televisión de Taylor Swift a lo ´Sexo en Nueva York´?

La “Taylor Swift manía” continúa imparable. La cantante norteamericana arrasa en los escenarios con su gira ‘The Eras Tour” y vende entradas de forma espectacular, en apenas unas horas como sucedió en Madrid. Sus seguidores la aclaman en el mundo entero y por eso ha decidido dar un paso más.

Como ya han hecho otros artistas como Britney Spears, Luis Miguel, The Beatles o Miguel Bosé, la intérprete, de tan sólo 33 años, tiene entre sus proyectos plasmar su vida a una serie de televisión que podría comenzar cuando termine su gira mundial en agosto de 2024.

La cantante lo tiene todo a su favor para triunfar también en televisión porque sus fans son muchos e incondicionales y no le faltan talento ni asesoramiento.

El salto de la norteamericana a la televisión será con HBO y Alice Birch, guionista de la serie de ‘Succession’ y encargada de desarrollar el perfil de la protagonista, Shiv Roy, superviviente en un mundo de hombres despiadados.

Las informaciones que se han filtrado a través deL tabloide The Sun apuntan a que la serie mostrará una visión feminista de su vida y de sus amores.

Taylor Swift nunca ha tenido reparo en hablar sobre los temas más íntimos de su vida a través de sus canciones. Disco a disco ha ido sacando a la luz aspectos privados de sus parejas, muchos de ellos conocidos como los músicos Harry Styles o Calvin Harris o los actores Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner o Joe Alwyn. A la gran expectación que despierta la protagonista, se une la curiosidad de conocer datos inéditos también de los famosos hombres de su vida.

Swift triunfa a nivel profesional en varios ámbitos, no solo el musical, y este no sería su primer proyecto como actriz, pero sí como protagonista. La cantante ha hecho sus pinitos en ´CSI: Las Vegas´ y en algún capitulo de ´New Girl´.

La artista se encuentra en el mejor momento de su carrera. Está terminando los cerca de 50 conciertos que ha dado en Estados Unidos por los que ha cobrado una gran fortuna. Las cifras son tan altas que la artista repartirá 50 millones de euros de este beneficio entre su equipo, es decir, unos cien mil dólares extra a cada uno. Sin duda es el momento perfecto para expandir su talento y gozar del cariño de sus millones de seguidores.

