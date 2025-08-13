El regreso de ‘El conde de Montecristo’: cómo y dónde ver gratis la nueva serie y todos sus secretos

La expectación en torno a El conde de Montecristo ha vuelto a dispararse gracias a su reciente adaptación televisiva, que triunfa en la parrilla de La 2 y en la plataforma gratuita RTVE Play.

La serie, coproducida por Francia e Italia, ofrece una mirada renovada sobre la clásica historia de Alejandro Dumas, sumando ingredientes contemporáneos a una venganza épica que sigue fascinando a espectadores de todas las generaciones.

A día de hoy, 13 de agosto de 2025, la serie ha logrado posicionarse entre las ficciones más vistas de la televisión pública española.

Su emisión en abierto en La 2 cada lunes y su disponibilidad en streaming en RTVE Play han sido claves para que el público pueda acceder a los nuevos episodios de manera gratuita y legal, sin necesidad de suscripción ni pago alguno.

Dónde y cuándo ver gratis los episodios

Ver la serie es sencillo:

Emisión semanal : Cada lunes a las 22:00 en La 2 se estrenan nuevos episodios en abierto.

: Cada lunes a las 22:00 en se estrenan nuevos episodios en abierto. RTVE Play: Todos los capítulos están disponibles online, gratis y bajo demanda tras su emisión televisiva, permitiendo maratones o repeticiones a gusto del espectador.

Esta estrategia de accesibilidad ha permitido que la adaptación alcance a un público amplio, desde fans de las versiones clásicas hasta nuevos espectadores curiosos por descubrir la leyenda de la venganza de Edmundo Dantès.

Una coproducción internacional con sabor europeo

La ficción es fruto de una colaboración entre Francia e Italia, lo que se refleja en una cuidada ambientación histórica y un reparto internacional que mezcla rostros consagrados con nuevas promesas del audiovisual europeo. Este modelo de coproducción ha permitido dotar a la serie de una factura visual sobresaliente y de una fidelidad notable al espíritu de la obra original, pero con guiños a las sensibilidades actuales.

Localizaciones : La serie se ha rodado en escenarios reales de Francia , Italia y el Mediterráneo, aportando autenticidad y espectacularidad visual.

: La serie se ha rodado en escenarios reales de , y el Mediterráneo, aportando autenticidad y espectacularidad visual. Producción: El presupuesto y la implicación de dos grandes industrias europeas han elevado la serie a la categoría de superproducción televisiva.

Quién es quién en la venganza más famosa

La trama sigue de cerca la vida de Edmundo Dantès, un joven honesto traicionado por quienes le rodean, encarcelado injustamente y transformado en el misterioso y sofisticado Conde de Montecristo. La serie se apoya en un reparto sólido que da vida a los personajes icónicos de Dumas:

Edmundo Dantès / Conde de Montecristo : El protagonista, marcado por la injusticia y movido por la sed de venganza.

: El protagonista, marcado por la injusticia y movido por la sed de venganza. Mercedes : El gran amor de Dantès, símbolo de la inocencia perdida.

: El gran amor de Dantès, símbolo de la inocencia perdida. Fernando de Morcerf : El amigo traidor, pieza clave en la caída de Dantès.

: El amigo traidor, pieza clave en la caída de Dantès. Danglars y Villefort: Los conspiradores que urden el encarcelamiento del héroe.

Cada episodio explora los dilemas morales y la transformación psicológica de sus protagonistas, mostrando que la venganza tiene siempre un precio.

Curiosidades y datos locos que no sabías

La serie y la obra original están rodeadas de anécdotas sorprendentes:

Colaboración en la sombra : Aunque Alejandro Dumas es el nombre que figura como autor, buena parte de la trama y el trasfondo histórico de la novela fueron obra de Auguste Maquet , un colaborador que preparaba los borradores y la documentación histórica. Maquet llegó a reclamar reconocimiento judicial, pero sin éxito, quedando Dumas como único autor oficial.

: Aunque es el nombre que figura como autor, buena parte de la trama y el trasfondo histórico de la novela fueron obra de , un colaborador que preparaba los borradores y la documentación histórica. Maquet llegó a reclamar reconocimiento judicial, pero sin éxito, quedando Dumas como único autor oficial. Inspiración en hechos reales : La novela se basa en parte en un caso real de injusticia y venganza documentado en la Francia del siglo XIX.

: La novela se basa en parte en un caso real de injusticia y venganza documentado en la Francia del siglo XIX. Adaptaciones interminables : Desde el cine mudo hasta la animación japonesa, pasando por óperas y cómics, la historia de Montecristo ha sido adaptada más de 30 veces en todo el mundo.

: Desde el cine mudo hasta la animación japonesa, pasando por óperas y cómics, la historia de Montecristo ha sido adaptada más de 30 veces en todo el mundo. Obsesión con el detalle: En la nueva serie, los responsables de vestuario y decorados han reproducido con precisión documentos, ropas y armas de la época napoleónica, siguiendo las notas originales de Dumas.

Listas y rankings: Montecristo en la cultura popular

El conde de Montecristo figura en casi todas las listas de novelas más adaptadas y personajes más influyentes de la literatura universal. Algunos datos para entender su impacto:

Entre los tres personajes literarios franceses más famosos junto a D’Artagnan y Jean Valjean.

junto a D’Artagnan y Jean Valjean. Considerada por la crítica como una de las 10 mejores historias de venganza jamás escritas.

jamás escritas. La serie actual ha sido incluida en los rankings de “mejores estrenos europeos del año” en varios medios especializados.

El atractivo de una venganza épica, hoy

Esta nueva adaptación televisiva no solo reaviva el mito literario, sino que lo conecta con los debates actuales sobre justicia, redención y poder. El carácter universal de la historia, sumado a una producción moderna y accesible, explica por qué, dos siglos después, El conde de Montecristo sigue siendo un fenómeno de masas.

El viaje de Dantès, su caída y su resurgimiento, fascinan tanto como en el siglo XIX, y la posibilidad de disfrutar gratis de la serie en abierto y en streaming es, en sí misma, un pequeño triunfo para los amantes de la ficción de calidad. La leyenda de Montecristo, lejos de apagarse, brilla con más fuerza que nunca.