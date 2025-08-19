‘House of Guinness’: sangre, traiciones y cerveza negra en la nueva apuesta de Netflix

A día de hoy, 19 de agosto de 2025, la expectación por ‘House of Guinness’ es palpable.

No es solo una serie sobre la familia más icónica de la cerveza negra, es un retrato de cómo la ambición, la traición y los lazos de sangre pueden fermentar una historia tan oscura y compleja como el propio brebaje que da nombre a la saga.

La serie aterriza en Netflix el 25 de septiembre y promete convertirse en el nuevo fenómeno televisivo para quienes vibraron con Peaky Blinders o Succession.

Ambas son comparaciones inevitables: el creador, Steven Knight, es el artífice de la primera y la estructura de la segunda está muy presente en el juego de poder y herencias de la familia Guinness.

El elenco de ‘House of Guinness’ es de los que hacen historia:

Louis Partridge (Edward Guinness) aporta carisma y juventud al heredero.

(Edward Guinness) aporta carisma y juventud al heredero. Anthony Boyle (Arthur Guinness) encarna la tensión y el conflicto.

(Arthur Guinness) encarna la tensión y el conflicto. Jack Gleeson , conocido por Juego de Tronos, se suma como Byron Hedges.

, conocido por Juego de Tronos, se suma como Byron Hedges. James Norton, Danielle Galligan, Emily Fairn, Fionn O’Shea y Seamus O’Hara completan un reparto coral que recrea la efervescencia de la Irlanda decimonónica.

Detrás de las cámaras, Tom Shankland dirige varios episodios, aportando su pulso narrativo tras trabajos como Boiling Point y The Punisher.

Irlanda, rebelión y cerveza negra: ingredientes de una gran saga

La acción arranca tras la muerte de Sir Benjamin Guinness, el patriarca que llevó la marca a la cima. Su testamento desata un torbellino de codicia, celos y alianzas rotas entre sus cuatro hijos: Arthur, Edward, Anne y Ben. El relato viaja entre Dublín y Nueva York en pleno siglo XIX, mostrando tanto la opulencia de la familia como la realidad de los trabajadores de la fábrica y los bajos fondos irlandeses.

El propio Steven Knight lo resume: “Es la extraordinaria historia de una familia que hereda la mayor cervecería del mundo. Su prioridad es no arruinarlo… y hacerlo crecer aún más”.

Si te gustan ‘Peaky Blinders’ o ‘Succession’, esta será tu nueva serie favorita

Las comparaciones no son gratuitas. House of Guinness comparte el ADN de las grandes sagas familiares de la televisión reciente:

Como en Peaky Blinders, hay violencia, códigos de honor y una atmósfera cargada de tensión.

Como en Succession, las luchas de poder y la ambigüedad moral son el motor de la trama.

Pero aquí, además, la cerveza negra fluye como símbolo de tradición, riqueza y conflicto. Y la ciudad de Dublín se convierte en un personaje más, con sus tabernas, fábricas y callejones envueltos en niebla y secretos.

Curiosidades y datos locos de ‘House of Guinness’

La historia real de los Guinness es casi tan increíble como la ficción:

El verdadero Sir Benjamin Guinness fue alcalde de Dublín y filántropo, además de magnate cervecero.

fue alcalde de y filántropo, además de magnate cervecero. La serie mezcla hechos reales y licencias dramáticas, pero muchas de las rivalidades y escándalos están documentados en los archivos familiares.

El rodaje se realizó en localizaciones originales de Dublín y en estudios que recrean con fidelidad los interiores de la legendaria fábrica de cerveza.

y en estudios que recrean con fidelidad los interiores de la legendaria fábrica de cerveza. El equipo de producción consultó a maestros cerveceros actuales para lograr que el proceso de elaboración en pantalla sea lo más auténtico posible.

El propio Louis Partridge tuvo que aprender a tirar pintas de Guinness “al estilo tradicional”, algo que los irlandeses consideran casi un arte.

Ranking: motivos para ver ‘House of Guinness’ antes que cualquier otra serie de otoño

El sello de Steven Knight, garantía de historias oscuras y adictivas. Un reparto internacional que mezcla talento joven y nombres veteranos. La ambientación histórica, con trajes, música y escenarios cuidados al detalle. Tramas de poder y traición que atrapan desde el primer episodio. Referencias y guiños a la cultura irlandesa y a la historia real de la familia Guinness. Para fans de ‘Peaky Blinders’ y ‘Succession’, es una cita ineludible. La cerveza negra, omnipresente, es mucho más que un elemento decorativo: es el motor de la acción y de la identidad de sus personajes.

Netflix y la apuesta por las sagas familiares

Con House of Guinness, Netflix refuerza su apuesta por las grandes sagas de época. Tras el éxito de producciones como The Crown o Bridgerton, la plataforma busca ahora captar a quienes disfrutan de las historias de poder, ambición y legado familiar en contextos históricos ricos y complejos.

El estreno de los ocho episodios promete convertirse en uno de los eventos televisivos del otoño. El tráiler aún no ha visto la luz, pero las primeras imágenes y los nombres implicados ya han disparado la conversación en redes sociales y foros especializados.

El fenómeno Guinness: más allá de la pantalla

El impacto de la marca Guinness trasciende lo cervecero. Su logo, su historia y sus campañas publicitarias han influido en la cultura global, desde récords mundiales hasta festivales y celebraciones en todo el mundo. La serie explora ese legado y lo convierte en drama, espectáculo y reflexión sobre el precio del éxito.

En definitiva, House of Guinness promete brindar una historia con cuerpo, espuma y un regusto amargo, perfecta para maratonear en las primeras noches frías del otoño.