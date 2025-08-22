‘Rehén’: el nuevo thriller político de Netflix, en cinco capítulos repletos de intriga y giros

Arranca en la plataforma una miniserie que no da tregua al espectador.

Rehén llega con la fuerza de un thriller político repleto de giros y decisiones imposibles, ideal para quienes buscan emociones intensas y un relato que se consume de un tirón.

La fórmula es sencilla pero efectiva: solo cinco episodios, ritmo implacable y una trama que mezcla lo personal y lo diplomático en una bomba de relojería.

A día de hoy, 22 de agosto de 2025, Netflix suma con esta producción británica un nuevo acierto en el género del suspense político, situando en el centro del tablero a dos mujeres de poder frente a una crisis internacional en pleno Reino Unido.

La serie arranca con el secuestro del marido de la primera ministra británica durante una cumbre internacional, mientras la presidenta francesa, de visita oficial, es víctima de un chantaje que amenaza con dinamitar la estabilidad europea.

Un duelo de poderosas

En Rehén, la tensión no se limita a la resolución del secuestro, sino que se multiplica por la rivalidad y la desconfianza entre las dos líderes. La trama exige a ambas jefas de Estado elegir entre la seguridad nacional, su futuro político y la vida de sus seres queridos, todo ello en un entorno de presión mediática y diplomática. Suranne Jones encarna a Abigail Dalton, primera ministra británica, y Julie Delpy da vida a Vivienne Toussaint, presidenta francesa, en un duelo interpretativo que sostiene la tensión de principio a fin.

La miniserie no solo explora la intriga política, sino que introduce la temática del secuestro de un grupo de Médicos sin Fronteras, lo que eleva el conflicto a escala internacional y multiplica las ramificaciones éticas, personales y políticas. El enfoque, según su creador Matt Charman (nominado al Oscar por Bridge of Spies), pretende acercar al espectador a la carga emocional de quienes toman decisiones de vida o muerte bajo el escrutinio público.

Un visionado compulsivo

Cinco episodios, aproximadamente una hora cada uno, condensan una historia que va directo al grano, evitando tramas secundarias innecesarias.

El ritmo es constante: cada capítulo termina con un cliffhanger que obliga a ver el siguiente.

Ideal para un maratón de fin de semana o para dosificarse en pequeñas dosis de adrenalina.

La serie está dirigida por Isabelle Sieb y Amy Neil, responsables de crear una atmósfera claustrofóbica incluso en los pasillos del poder. La producción ejecutiva corre a cargo de la propia Suranne Jones y Foz Allan, bajo el sello de Binocular Productions.

Elenco y producción

Rehén cuenta con un reparto internacional de primer nivel:

Suranne Jones (Abigail Dalton)

(Abigail Dalton) Julie Delpy (Vivienne Toussaint)

(Vivienne Toussaint) Corey Mylchreest (Matheo Lewis)

(Matheo Lewis) Lucian Msamati (Kofi Adomako)

(Kofi Adomako) Ashley Thomas (Dr. Alex Anderson)

(Dr. Alex Anderson) James Cosmo (Max)

(Max) Jehnny Beth (Adrienne Pelletier).

La serie fue rodada entre Reino Unido y La Palma (Islas Canarias), lo que aporta variedad visual y realismo a las escenas de crisis diplomática y a los entornos cerrados donde se toman las decisiones más difíciles.

Curiosidades y datos locos

El guion original se titulaba The Choice, aludiendo a la decisión imposible a la que se enfrentan las protagonistas.

Suranne Jones compagina su papel protagonista con la producción ejecutiva, un doble reto que, según la actriz, ha supuesto el trabajo más exigente de su carrera.

compagina su papel protagonista con la producción ejecutiva, un doble reto que, según la actriz, ha supuesto el trabajo más exigente de su carrera. El rodaje en La Palma se mantuvo en secreto para evitar filtraciones sobre el desenlace de la trama y proteger la sorpresa de los giros argumentales.

se mantuvo en secreto para evitar filtraciones sobre el desenlace de la trama y proteger la sorpresa de los giros argumentales. El personaje de la presidenta francesa está inspirado en figuras políticas reales, aunque según Julie Delpy , su construcción mezcla referencias de varios líderes actuales y pasados.

, su construcción mezcla referencias de varios líderes actuales y pasados. El equipo de guionistas consultó con ex miembros de la diplomacia británica para recrear la tensión de las negociaciones en tiempo real y el protocolo de crisis internacional.

Rankings y listas

Razones para ver Rehén de un tirón

Guion tenso y sin relleno: Cada episodio avanza la trama y añade un giro inesperado. Protagonistas femeninas fuertes: Dos líderes en pie de igualdad, lejos de los clichés habituales. Escenarios internacionales: Del despacho del primer ministro a las calles de Londres y los paisajes volcánicos de La Palma. Dilemas morales reales: La serie no da respuestas fáciles y plantea preguntas incómodas sobre el poder y la responsabilidad. Producción de alto nivel: Fotografía, dirección y banda sonora están a la altura de las mejores producciones británicas recientes.

Los mejores momentos de intriga (sin spoilers)

El discurso improvisado de la primera ministra ante la prensa mundial tras el secuestro.

El cara a cara entre la presidenta francesa y la jefa de seguridad británica, donde nada es lo que parece.

El inesperado giro de mitad de temporada que cambia por completo las lealtades dentro del gabinete.

La secuencia final, que deja abierta la puerta a debates sobre ética política y posibles continuaciones.

Impacto y recepción

Desde su estreno global, Rehén ha generado un notable revuelo en redes sociales y críticas especializadas, que destacan la inteligencia de su planteamiento y la valentía al abordar temas de actualidad, como la fragilidad de las alianzas internacionales y la presión sobre las mujeres en el poder. Medios internacionales subrayan la capacidad de la serie para mantener la tensión sin perder credibilidad ni caer en el exceso melodramático.

El formato limitado a cinco episodios contribuye a la sensación de urgencia y a la eficacia narrativa, consolidando la apuesta de Netflix por miniseries de alto impacto, capaces de generar debate social y enganche inmediato.

Rehén logra que el espectador se cuestione hasta qué punto es posible separar lo personal de lo político, recordando que, incluso en el poder, nadie está a salvo de las consecuencias de sus decisiones.