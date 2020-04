Cómo lavar los alimentos y los envases de las compras del súper para evitar el coronavirus

Lavarse las manos con jabón es la medida más importante, que nos han confirmado para evitar el contagio del coronavirus.

A partir de eta premisa, surge una arista de interrogantes y ha surgido una infinidad de mitos extendidos en torno a la pandemia y a evitar su propagación.

De momento, no existen pruebas que demuestren que los alimentos y el agua sean una vía de transmisión del virus que provoca la enfermedad Covid-19, tal y como reconoce la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), como tampoco lo hicieron brotes anteriores de coronavirus, como el SARS-Cov y el MERS-Cov.

No hay evidencia de que el nuevo coronavirus sea distinto en este sentido.

No obstante, es recomendable adoptar ciertas normas de seguridad alimentaria. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha emitido una serie de recomendaciones que incluyen consejos sobre el seguimiento de buenas prácticas de higiene durante la manipulación y preparación de alimentos.

Lo que si es cierto, es que hay que seguir algunos protocolos de limpieza y seguridad para evitar contagios.

El coronavirus permanece activo sobre superficies, lo que permite contagiar a personas, aunque el tiempo que sobrevive varía según el tipo de material: llega a los tres días en el plástico y dos días en el acero, según el estudio científico publicado por el New England Journal of Medicine.

Los investigadores han concluido que SARSCOV-2 permanece más estable sobre el plástico y el acero (72 y 48 horas respectivamente) aunque, eso sí, «la carga viral se reducía mucho» durante ese period.

De igual manera, del plástico y el acero, los científicos comprobaron la actividad de SARSCOV-2 en el cobre y el cartón. En el primero, este coronavirus permanece tres horas y el segundo 24 horas.

¿Es necesario lavar toda la comida para evitar el contagio de Covid-19?

Según Jeffrey Farber, profesor de Ciencias de los Alimentos en la Universidad de Guelph, «realmente no es necesario lavar con nada todas las frutas y hortalizas antes de consumirlas.

Asegura, además, al National Post que «hasta la fecha, no hay evidencia científica que vincule la transmisión de la Covid-19 a alimentos o sus envases».

Indica que hemos de lavar los alimentos y comportarnos igual que lo haríamos en tiempos ausentes de pandemia: «Usar agua del grifo y fría para lavar frutas y verduras antes de consumirlas es suficiente«.

En todos los casos, la clave está en la higiene, como recuerda la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA), es fundamental seguir los cuatro pasos básicos de seguridad alimentaria: limpiar, separar, cocinar y enfriar.

Por otro lado, existen personas que lavan sus alimentos en el fregadero con lejía alimentaria, cloro, yodo, bicarbonato y vinagre, agua oxigenada… Y según Farber, quien anteriormente fue director de la Oficina de Riesgos Microbianos en el Hospital de Canadá, no sólo no es fundamental, sino que además es «peligroso por razones no relacionadas con el coronavirus. Al poner los alimentos en el fregadero, podemos provocar una contaminación cruzada con patógenos bacterianos«.

¿Cómo desinfectar los envases de los alimentos?

Los expertos coinciden en señalar que contagiarse a través de plásticos, envoltorios, cartón, etc., no es la vía común, ya que aunque el virus permanece en superficies, la carga viral es baja.

Por eso, la recomendación general es mantener las reglas de higiene y lavarse las manos con agua y jabón cuando se llega del supermercado, evitando tocarse la cara con las manos.

En el caso de los envases de cartón y superficies porosas, se recomienda retirar este envoltorio, no limpiarlo porque se estropeará con el desinfectante. Una vez limpios los envases y colocados los productos, se limpia la superficie donde se han manipulado y nos lavamos de nuevo las manos.

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan diluir cuatro cucharadas pequeñas de lejía por litro de agua para limpiar superficies donde vayamos a manipular alimentos.

Además de las encimeras esto puede hacerse también a otros objetos que se tocan con frecuencia, como mesas, interruptores de luz, pomos de las puertas, etc.

No olvidemos que la lejía no deja de ser un agente altamente tóxico tanto para el virus como para las personas.

La EFSA (European Food Safety Authority), «en la actualidad no hay pruebas de que los alimentos puedan ser una fuente o una vía de transmisión probable del virus».

La recomendación obvia es lavar los alimentos antes de comerlos y lavarse las manos con agua y jabón antes de comer y cocinar, así como mantener limpias las superficies donde se manipulen alimentos.

¿Cuáles son las recomendaciones generales al hacer la compra?

El ministerio de Sanidad ha difundido las recomendaciones generales para realizar compras de primera necesidad.

Lo primero es importante que hagan las compras aquellas personas que no presenten síntomas, para así evitar propagar el virus.

Es necesario mantener siempre que puedas una distancia de 1 a 2 metros con otras personas y, de esta manera, evitar las aglomeraciones.

Se recomienda utilizar guantes, evitar tocarse la cara con las manos y sobre todo lavarse bien las manos al llegar a casa.

De esta manera, cuando lleguemos a casa con las compras, debemos dejar las bolsas sobre el mostrador y lavarnos las manos con agua y jabón. Después de guardar todas las compras, podemos desinfectar el área del mostradordonde estaban las bolsas y lavarnos las manos nuevamente.