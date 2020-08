¡Increíble! Una joven británica da a luz a sus mellizos con dos días de diferencia 

Joanne Reilly es una joven británica que dio a luz a mellizos con dos días de diferencia, después de que su parto se complicara luego del nacimiento del primer niño.

Esto ocurrió en enero de 2019, pero recién ahora la madre compartió los detalles del increíble nacimiento.

Reilly, es una agente de policía británica de 32 años y se encontraba embarazada de mellizos. Todo iba muy bien hasta la semana 24, cuando inesperadamente sufrió la rotura de la bolsa amniótica.

