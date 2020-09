Un estudio de Harvard dice que la electroacupuntura puede ayudar a los pacientes con Covid-19

Un equipo de investigadores dirigido por neurocientíficos de la Escuela de Medicina de Harvard ha utilizado con éxito la acupuntura para aplacar la tormenta de citoquinas en ratones con inflamación sistémica, según a reseñado la revista Neuron.

La electroacupuntura activó diferentes vías de señalización que desencadenaron una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria en animales con inflamación sistémica inducida por bacterias.

El equipo quería determinar el papel preciso que juegan estas células nerviosas en la respuesta inflamatoria. Para ello, utilizaron una nueva herramienta genética para extirpar células cromafines o neuronas noradrenérgicas. Esto les permitió comparar la respuesta a la inflamación en ratones con y sin estas células para determinar si estaban involucradas en la modulación de la inflamación y cómo.

La respuesta marcadamente diferente en ratones con y sin tales células identificó de manera concluyente a estas células nerviosas como reguladores clave de la inflamación.

Esta estimulación activó el eje vago-adrenal, induciendo la secreción de dopamina de las células cromafines de las glándulas suprarrenales.

Los animales tratados con esta técnica tenían niveles más bajos de tres tipos clave de citoquinas inductoras de inflamación y tenían una mayor supervivencia que los ratones de control: el 60 por ciento de los animales tratados con acupuntura sobrevivieron, en comparación con el 20 por ciento de los animales no tratados.

Los animales tratados con acupuntura inmediatamente antes de desarrollar una tormenta de citoquinas, experimentaron niveles más bajos de inflamación durante la enfermedad posterior y les fue mejor.

Qué es la electroacupuntura

La acupuntura, es una antigua técnica china que consiste en colocar agujas metálicas en determinados puntos del cuerpo con el fin de estimularlos.

Comúnmente, es empleada para combatir el dolor crónico, aunque también se utiliza para aliviar el dolor de espalda y de cabeza; hacer frente al estrés, la ansiedad y la depresión; mejorar la digestión; aumentar la fertilidad; o contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia, entre otras cosas.

Actualmente esta técnica se ha asociado con la electroestimulación dando lugar a la electroacupuntura, la cual consiste en aplicar corriente eléctrica terapéutica sobre las agujas de acupuntura a través de aparatos de electroestimulación.

Ésta puede ser útil para tratar la fibromialgia, el dolor miofascial y el codo de tenista, según la NationalInstitutes of Health.

El tratamiento con electroacupuntura, no puede exceder los 30 minutos de duración, el paciente es esterilizado en la camilla. Se colocan sobre el cuerpo un par de agujas esterilizadas que pasan electricidad por la zona que queda entre ellas, la cual estimula los nervios o músculos.

En los tratamientos siempre se utiliza un bajo voltaje aunque la frecuencia (Hz) y la intensidad (mA) dependerán de las afecciones.

Para tratar afecciones crónicas y dolor crónico se ha de emplear una baja frecuencia (entre 2Hz y 10Hz) y una alta intensidad, mientras que para abordar afecciones agudas y dolor agudo se usa una alta frecuencia (por encima de 10Hz) y una baja intensidad.

La electroacupuntura y la Covid-19

En la investigación de Harvard, el método chino influyó en la capacidad de roedores para hacer frente a una tormenta de citoquinas, una respuesta inmune agresiva que puede causar inflamación pulmonar, neumonía y muerte en algunos pacientes con Covid-19.

Este, representan un paso fundamental hacia la definición de los mecanismos neuroanatómicos subyacentes a la acupuntura y ofrecen una hoja de ruta para aprovechar el enfoque para el tratamiento de enfermedades inflamatorias.

No obstante, los hallazgos, no han sorprendido a los especialistas, “la acupuntura es fantástica para activar las habilidades curativas innatas del cuerpo, ayudando con la inflamación y calmando el sistema nervioso. He visto grandes resultados en mi consultorio, tratando pacientes con síntomas post-Covid-19”, señala la acupunturista Sara Reznikoff, no afiliada al estudio. . “Me alegra que se esté considerando la acupuntura en la lucha contra Covid-19”.

En el nuevo estudio, los investigadores encontraron que las ratas que lidiaron con una tormenta de citoquinas tenían un 40% más de posibilidades de supervivencia cuando se las trataba con electroacupuntura.

Asimismo, la acupuntura funcionó bien como práctica preventiva: los roedores tratados con acupuntura antes de desarrollar una tormenta de citoquinas tenían niveles más bajos de inflamación y la tasa de supervivencia aumentó del 20 al 80 por ciento.