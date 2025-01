Pronóstico del Tiempo: ‘Borrasca Garoe’ trae lluvias generalizadas este lunes 20 de enero de 2025

EEl lunes 20 de enero de 2025 amanece en España con un panorama meteorológico que promete mantenernos en vilo.

La borrasca Garoe, como si fuera una invitada inesperada a una fiesta de invierno, ha decidido hacer acto de presencia en la península, trayendo consigo un cóctel de condiciones climáticas que van desde cielos nubosos hasta lluvias generalizadas.

Empecemos nuestro recorrido meteorológico por el corazón de España, Madrid. La capital se despertará con un cielo tan gris como el humor de un lunes por la mañana, acompañado de brumas que parecen querer jugar al escondite con los madrileños. Las temperaturas oscilarán entre -1°C y 10°C, así que si eres de los que sale temprano, no olvides ese abrigo que has estado ignorando en el armario. Y por si fuera poco, existe la posibilidad de algunas precipitaciones débiles, como si el cielo quisiera darnos los buenos días con una ligera llovizna.

Pero no os preocupéis, queridos lectores, que el espectáculo meteorológico no se limita a la capital. La borrasca Garoe, como una directora de orquesta climática, ha decidido que toda la península merece su atención. Los cielos estarán mayormente nubosos o cubiertos, como si las nubes hubieran decidido hacer una reunión masiva sobre nuestras cabezas.

Las precipitaciones serán las protagonistas del día, especialmente en el cuadrante suroeste. Extremadura y Andalucía occidental se llevarán la palma en cuanto a intensidad, así que si vives por esas zonas, quizás sea buen momento para considerar construir un arca. En el norte, la nieve ha decidido unirse a la fiesta, concentrándose en las montañas de Castilla y León, el sistema Ibérico y los Pirineos. Parece que las estaciones de esquí van a tener un día movidito.

La cota de nieve jugará al sube y baja, variando entre los 500 y 1000 metros, aunque en los Pirineos se hará la remolona y subirá hasta los 1200 metros. Es como si la nieve no pudiera decidirse a qué altura quiere quedarse.

En cuanto a las temperaturas, prepárate para una montaña rusa térmica. Las máximas aumentarán en los archipiélagos y en los extremos oriental y occidental de la península, mientras que en el resto se darán un respiro y descenderán un poco. Las mínimas, por su parte, han decidido subir de forma generalizada, como si quisieran darnos un pequeño respiro del frío intenso.

Sin embargo, Baleares y Cataluña han decidido ir contracorriente y experimentarán descensos. Las heladas, aunque menos extensas e intensas, seguirán haciendo de las suyas en las montañas del norte, recordándonos que el invierno aún no ha tirado la toalla.

Los vientos, no queriendo quedarse fuera de la acción, soplarán principalmente del sur y oeste en el área mediterránea. En los litorales de Galicia y el golfo de Cádiz, podrían darse algunos intervalos de viento fuerte, así que si tienes pensado salir a volar una cometa, quizás sea mejor dejarlo para otro día.

Y no nos olvidemos de nuestros amigos insulares. En Canarias, el cielo ha decidido ponerse su mejor traje de nubes, aumentando la nubosidad a lo largo del día. La Palma, no queriendo quedarse atrás, podría experimentar algunas precipitaciones al caer la tarde, como si quisiera despedir el día con un toque de humedad.

Pero no todo son malas noticias. Este clima variado nos ofrece la oportunidad perfecta para sacar del armario esa chaqueta que compramos en rebajas y que aún no hemos estrenado, o para poner a prueba ese paraguas que nos regalaron en Navidad y que juramos que era «a prueba de viento».

En Andalucía, el tiempo parece haberse inspirado en una montaña rusa climática. Las temperaturas mínimas ascenderán hasta -1 grado, mientras que las máximas alcanzarán los 20 grados. Es como si el termómetro no pudiera decidirse entre invierno y primavera. Las sierras orientales experimentarán heladas débiles, así que si eres de los que disfruta de un paseo matutino por la montaña, quizás quieras considerar posponerlo o, al menos, llevar un termo con chocolate caliente.

Cataluña, por su parte, no se queda atrás en cuanto a variedad climática. Con temperaturas que oscilarán entre los -5 y los 15 grados, los catalanes podrán experimentar prácticamente todas las estaciones en un solo día. La cota de nieve se situará entre los 700 y 1000 metros, así que si tenías planes de hacer muñecos de nieve en la playa de la Barceloneta, me temo que tendrás que subir un poco más.

En Aragón y Asturias, el cielo ha decidido jugar al escondite. Estará nuboso o cubierto, con precipitaciones en el Pirineo y el sistema Ibérico. Es como si las nubes hubieran decidido hacer una fiesta y no nos hubieran invitado. Las temperaturas en Aragón oscilarán entre los -2 y los 11 grados, así que si eres de los que les gusta vestirse por capas, hoy es tu día de suerte.

Asturias, fiel a su reputación, nos regalará un cóctel climático. Nubosidad con claros por la mañana, brumas en las cumbres y precipitaciones en el litoral durante la madrugada y en la Cordillera por la tarde. Es como si el tiempo asturiano quisiera asegurarse de que nadie se aburre.

Y para aquellos que pensaban escapar del frío continental en las islas, las noticias son agridulces. Baleares y Canarias experimentarán temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal, pero no os hagáis ilusiones con un día de playa. En Canarias, el cielo ha decidido ponerse su mejor traje de nubes, aumentando la nubosidad a lo largo del día. La Palma, siempre queriendo destacar, podría experimentar algunas precipitaciones al caer la tarde.

En resumen, queridos lectores, el tiempo en España este lunes 20 de enero de 2025 será tan variado como los sabores en una paella. Desde lluvias generalizadas hasta nevadas en las montañas, pasando por vientos caprichosos y temperaturas que no se deciden entre el frío y el calor. Así que, sea cual sea tu plan para hoy, no olvides echar un vistazo por la ventana antes de salir. Y recuerda, no hay mal tiempo, solo ropa inadecuada… y quizás alguna que otra predicción meteorológica un poco confusa.

Así que ya sabes, si hoy sales de casa, ve preparado para cualquier cosa. Lleva paraguas, gafas de sol, crema solar y un abrigo.

Porque en España, como en la vida misma, nunca se sabe lo que puede pasar. ¡Que tengas un excelente y meteorológicamente interesante lunes!