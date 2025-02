Pronóstico del Tiempo: sol, lluvias y caprichos atmosféricos este 2 de febrero de 2025

Si hoy has mirado por la ventana y no sabes si salir con chanclas o esquíes, no eres el único.

España luce su clásico «pack de cuatro estaciones en un día».

Vamos al parte.

Panorama general

Norte: Lluvias persistentes en Galicia y Asturias. Cielos más grises que una serie nórdica.

Centro: Madrid y Castilla-La Mancha jugarán al escondite con nubes y claros. Temperaturas de montaña rusa: 5°C al amanecer, 12°C al mediodía.

Este: Barcelona y Valencia disfrutarán de sol, pero con rachas de viento que desafían los peinados.

Sur: Sevilla y Málaga lideran el termómetro: 18°C y riesgo de creerse que es abril.

Datos que importan (y uno que no)

🔹 Temperaturas extremas hoy:

Más frío: Burgos (2°C). Recomendación: guantes y canciones mentales sobre el Caribe.

Más cálido: Granada (19°C). Aviso: posible efecto «¿Por qué no me quité el abrigo?».

🔹 Lluvias destacadas:

Galicia: 40 l/m² acumulados. Los paraguas vuelan más que los pájaros.

Pyrenees: Nevadas por encima de 1.500 metros. Esquí sí, snowboard con cuidado.

🔹 Viento:

Costa cantábrica: Rachas de 70 km/h. Peligro real: sombreros convertidos en drones.

El mapa de «¿Qué me pongo?»

Zona Prenda imprescindible Accesorio extra Norte Impermeable con certificado IP68 Termo de caldo gallego Centro Chaqueta ligera (que quita y pone) Paraguas plegable (por si acaso) Sur Camiseta de manga corta + bufanda Gafas de sol (para selfies con luz)

Avisos para no acabar mojado (o enfadado)

Autovías del norte: Reduzca velocidad en A-6 y AP-9. Agua + curvas = coches bailando sirtaki. Costa mediterránea: Oleaje moderado en Baleares. Las toallas vuelan gratis (y sin billete de vuelta). Interior peninsular: Nieblas matutinas en Zaragoza y Valladolid. Conduzca como si su suegra fuera en el asiento trasero: con máxima precaución.

Fenómeno curioso del día

En Alicante, la humedad hará que 15°C se sientan como 10°C. Y en Bilbao, esos mismos 15°C parecerán 20°C si logras esquivar los charcos. La percepción térmica hoy es más caprichosa que un niño eligiendo helado.

Si vives en Galicia, hoy es buen día para trabajar desde casa (y para hacer sopa). Si estás en Andalucía, aprovecha para tender la ropa… y fardar en redes con tu #OtoñoVeraniego.

Nota final:

Recuerda: el tiempo en España es como un grupo de WhatsApp familiar.

Impredecible, con cambios bruscos, y siempre alguien (hola, Galicia) mandando mensajes en cadena. ¡Buen domingo!