El fin del mundo tiene fecha y coincide con la que anunció Stephen Hawking y da ahora la NASA

Hace casi una década, el brillante físico teórico Stephen Hawking lanzó una de sus predicciones más inquietantes: la Tierra podría dejar de ser habitable antes del año 2600.

Una advertencia que, lejos de ser una especulación apocalíptica, estaba fundamentada en análisis científicos sobre las tendencias actuales del planeta.

Ahora, la NASA ha respaldado esta visión, confirmando que si continuamos con el ritmo actual de consumo de recursos, el destino de nuestro hogar podría ser más sombrío de lo que imaginamos.

En el documental «La búsqueda de una nueva Tierra«, Hawking expuso su preocupante visión: si seguimos por el mismo camino, nuestro planeta se transformará en una «gigantesca bola de fuego» para el año 2600.

Esta predicción no surgió de la nada, sino de un análisis meticuloso de factores como el calentamiento global, la sobrepoblación y el agotamiento acelerado de los recursos naturales.

Según explicaba el físico británico, la creciente demanda de energía y el aumento constante de la población llevarán a la Tierra a un punto de saturación insostenible. «Para el año 2600, la población mundial estaría de pie hombro con hombro y el consumo de electricidad haría que la Tierra brillara al rojo vivo», advertía Hawking con su característica claridad.

Lo más alarmante de esta predicción es que no se trata de un evento súbito, sino de un colapso progresivo del equilibrio ecológico. No hablamos de una explosión repentina, sino de una degradación lenta pero implacable si no tomamos decisiones urgentes y radicales. El cambio climático, la sobreexplotación de recursos, la contaminación y la pérdida de biodiversidad confluyen en esta hipótesis que cada día parece menos descabellada y más probable.

La NASA respalda la teoría: no es ciencia ficción

Lo que añade un peso significativo a esta predicción es el respaldo que ha recibido recientemente por parte de la NASA. La agencia espacial estadounidense ha confirmado que, si la humanidad continúa agotando los recursos energéticos al ritmo actual, precipitará el final del mundo más rápido de lo que se cree.

«Mientras que el clima de la Tierra cambió a lo largo de su historia, el calentamiento actual está ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10.000 años», señala un informe de la NASA. «La evidencia científica del calentamiento del sistema climático es inequívoca». Estas palabras no hacen sino confirmar lo que Hawking ya había advertido: estamos en una carrera contra el tiempo.

La agencia espacial no se ha limitado a confirmar la teoría, sino que ha puesto en marcha diversos programas de prevención para proteger nuestro planeta. Entre ellos, destaca un sistema para identificar amenazas potenciales como el impacto de asteroides, además de estudios continuos sobre el cambio climático con el objetivo de mitigarlo.

¿Cómo será el fin del mundo? Las diferentes teorías

La visión de Hawking sobre el fin del mundo no es la única que ha surgido desde la comunidad científica. A lo largo de los años, diferentes expertos han propuesto diversas teorías sobre cómo podría producirse el colapso de nuestra civilización.

La Tierra como Venus: Una de las teorías más inquietantes sugiere que nuestro planeta podría acabar pareciéndose a Venus, con temperaturas extremadamente altas que harían inviable la vida humana. El aumento descontrolado de las emisiones de gases de efecto invernadero podría desencadenar un efecto similar al que convirtió a Venus en un planeta inhabitable, con temperaturas superficiales capaces de derretir plomo.

La extinción por falta de oxígeno: Un estudio realizado por Kazumi Ozaki, de la Universidad de Toho, y Christopher Reinhard, del Nexo para la Ciencia del Sistema de Exoplanetas de la NASA, sugiere que el oxígeno en la Tierra no será eterno. Según sus simulaciones, en millones de años el oxígeno desaparecerá, lo que conducirá inevitablemente a la extinción de la vida tal como la conocemos.

El colapso por múltiples factores: A diferencia de la extinción de los dinosaurios, causada por un único meteorito, Hawking planteaba un escenario distinto para el fin de la humanidad: una suma de múltiples catástrofes actuando simultáneamente. El cambio climático, las pandemias globales, los conflictos nucleares, la inteligencia artificial descontrolada y el colapso de los sistemas sociales serían factores combinados que precipitarían el colapso final.

La sobrepoblación: un factor determinante

Uno de los elementos clave en la predicción de Hawking es la sobrepoblación mundial. El científico creía que, para el año 2600, la población humana podría haber crecido tanto que los recursos esenciales como el agua potable, los alimentos y las tierras cultivables serían insuficientes para mantener a toda la humanidad.

Esta sobrepoblación no solo agotaría los recursos disponibles, sino que aceleraría la degradación de ecosistemas críticos como bosques y selvas tropicales, fuentes vitales de oxígeno y biodiversidad. La reducción de estos espacios verdes intensificaría aún más el cambio climático, creando un círculo vicioso que comprometería seriamente la supervivencia humana.

Curiosidades científicas sobre el fin del mundo

El tema del fin del mundo ha generado numerosas investigaciones y descubrimientos fascinantes que merecen ser mencionados:

La Tierra ya ha experimentado cinco extinciones masivas a lo largo de su historia. La más conocida es la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, pero hubo otras incluso más devastadoras, como la extinción del Pérmico-Triásico, que eliminó al 96% de las especies marinas y al 70% de las terrestres.

a lo largo de su historia. La más conocida es la que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años, pero hubo otras incluso más devastadoras, como la extinción del Pérmico-Triásico, que eliminó al 96% de las especies marinas y al 70% de las terrestres. El Sol tiene su propia fecha de caducidad . En aproximadamente 5.000 millones de años, nuestra estrella comenzará a expandirse hasta convertirse en una gigante roja que podría engullir a la Tierra. Mucho antes de eso, el aumento gradual de su luminosidad hará que nuestro planeta sea inhabitable.

. En aproximadamente 5.000 millones de años, nuestra estrella comenzará a expandirse hasta convertirse en una gigante roja que podría engullir a la Tierra. Mucho antes de eso, el aumento gradual de su luminosidad hará que nuestro planeta sea inhabitable. La Luna se aleja de la Tierra a un ritmo de aproximadamente 3,8 centímetros por año. En un futuro muy lejano, esto alterará significativamente las mareas y la rotación terrestre, lo que podría tener consecuencias dramáticas para los ecosistemas.

a un ritmo de aproximadamente 3,8 centímetros por año. En un futuro muy lejano, esto alterará significativamente las mareas y la rotación terrestre, lo que podría tener consecuencias dramáticas para los ecosistemas. El campo magnético terrestre se invierte periódicamente . Durante estas inversiones, que ocurren aproximadamente cada 200.000 a 300.000 años, la protección contra la radiación solar disminuye temporalmente, lo que podría tener efectos sobre la vida en la superficie.

. Durante estas inversiones, que ocurren aproximadamente cada 200.000 a 300.000 años, la protección contra la radiación solar disminuye temporalmente, lo que podría tener efectos sobre la vida en la superficie. La inteligencia artificial fue considerada por Hawking como una de las posibles amenazas existenciales para la humanidad. Creía que si no se regula adecuadamente, podría evolucionar hasta superar a la inteligencia humana y potencialmente volverse contra nosotros.

¿Hay esperanza para la humanidad?

A pesar de este panorama sombrío, tanto Hawking como la NASA coinciden en que aún estamos a tiempo de cambiar nuestro destino. La clave está en tomar medidas urgentes y radicales para mitigar el cambio climático, reducir el consumo de recursos y desarrollar tecnologías sostenibles.

Hawking propuso incluso una solución más ambiciosa: la colonización espacial. «Los que se queden en la Tierra se arriesgan a ser aniquilados», afirmó con contundencia. La búsqueda de planetas similares a la Tierra se ha convertido en uno de los pilares de la astronomía moderna, con telescopios como el James Webb permitiendo observar sistemas solares lejanos con niveles de detalle sin precedentes.

La predicción de Stephen Hawking no debe verse como una sentencia definitiva, sino como una llamada urgente a la acción. El futuro de nuestro planeta está en nuestras manos, y las decisiones que tomemos en las próximas décadas determinarán si la Tierra seguirá siendo un hogar habitable para las generaciones futuras o si, por el contrario, se convertirá en esa «bola de fuego» que el brillante físico vaticinó.

El respaldo de la NASA a esta teoría no hace sino subrayar la importancia de actuar ahora. No se trata ya de una especulación apocalíptica, sino de una realidad científica que requiere nuestra atención inmediata. Como humanidad, nos encontramos en una encrucijada histórica: o cambiamos radicalmente nuestra relación con el planeta, o nos enfrentamos a un futuro que, como advirtió Hawking, podría llegar mucho antes de lo que pensamos.