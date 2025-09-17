Rompen dogma: el cerebro adulto sí produce nuevas neuronas

Ni eres viejo, ni estás acabado.

El cerebro adulto, lejos de ser un órgano estático y condenado al declive, es un arquitecto incansable: construye, destruye, repara y reinventa sus propias estructuras.

Con cada nuevo hallazgo, la neurociencia no solo reescribe los manuales, también amplía el horizonte de lo posible para la mente humana.

Durante décadas, la idea de que el cerebro adulto era incapaz de regenerar neuronas fue un mantra casi religioso en la neurociencia.

“Las neuronas que tienes al nacer son las que te acompañarán toda la vida”, decían los manuales y las charlas de café.

Sin embargo, A día de hoy, 16 de septiembre de 2025, este dogma está cayendo en picado: el cerebro adulto sí puede generar nuevas neuronas, al menos en regiones clave como el hipocampo, centro neurálgico de la memoria, el aprendizaje y las emociones.

No se trata de una anécdota experimental ni de una promesa lejana. Investigaciones recientes, lideradas por equipos del Instituto Karolinska y recogidas por medios de referencia, han demostrado mediante tecnologías de secuenciación genética y análisis de tejido cerebral que los humanos, incluso hasta edades avanzadas, siguen fabricando neuronas nuevas en el hipocampo.

¿Las implicaciones?

Profundas y vertiginosas: desde nuevas formas de tratar el Alzheimer o la depresión hasta una revisión radical de cómo entendemos la resiliencia y adaptabilidad de nuestra mente.

La neurogénesis adulta: un fenómeno fascinante y transformador

La neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas a partir de células madre neurales, fue durante mucho tiempo considerada un privilegio del desarrollo embrionario. Hoy sabemos que, aunque limitada y focalizada en ciertas regiones, persiste en el cerebro adulto, especialmente en la zona subgranular del giro dentado del hipocampo. Aquí, las células madre se dividen y dan lugar a nuevas neuronas, que luego se integran en los circuitos preexistentes, participando en la formación de recuerdos y la adaptación a nuevas experiencias.

Los estudios más recientes han confirmado que esta neurogénesis no es solo una rareza de laboratorio. El análisis de cerebros de personas de hasta 78 años revela que el proceso continúa a lo largo de la vida, aunque con una intensidad variable según la edad y las condiciones de salud. Se estima que, en adultos sanos, pueden generarse cientos de nuevas neuronas al día en el hipocampo.

Y no solo es cuestión de números: estas neuronas jóvenes se integran funcionalmente en los circuitos cerebrales, contribuyendo a la plasticidad, la capacidad de aprendizaje y la adaptación emocional. Si alguna vez te preguntaste cómo es posible aprender cosas nuevas o sobreponerse a un trauma en la madurez, aquí tienes parte de la respuesta: el cerebro nunca deja de reinventarse.

Plasticidad cerebral: el cerebro como órgano remodelable

La neurogénesis es solo la punta del iceberg de la plasticidad cerebral. Este término engloba la extraordinaria capacidad del cerebro para modificar su estructura y función a lo largo de la vida, en respuesta a estímulos, aprendizajes o lesiones. La plasticidad incluye no solo la creación de nuevas neuronas, sino también la formación y eliminación de conexiones sinápticas, la potenciación a largo plazo (cuando la comunicación entre neuronas se fortalece con el uso) y la reorganización de circuitos enteros.

La poda sináptica, por ejemplo, es el proceso complementario a la neurogénesis: eliminar conexiones redundantes o poco útiles para afinar la red neuronal. Así, el cerebro no solo construye, también “hace limpieza”, optimizando su eficiencia y adaptabilidad, un fenómeno especialmente activo durante la infancia y adolescencia, pero que persiste en la adultez.

El resultado es un órgano sorprendentemente flexible, capaz de adaptarse a entornos cambiantes, recuperarse (al menos en parte) de lesiones y mantener la capacidad de aprendizaje hasta edades avanzadas.

Impacto médico: Alzheimer, depresión y el futuro de las terapias

La confirmación de la neurogénesis adulta abre un campo de esperanza en la lucha contra enfermedades neurodegenerativas y trastornos mentales. El Alzheimer, por ejemplo, se caracteriza por la pérdida progresiva de neuronas y sinapsis en el hipocampo y otras áreas. Si somos capaces de estimular la generación de nuevas neuronas en estas regiones, podríamos ralentizar el deterioro o incluso restaurar parte de la función perdida.

En el caso de la depresión, los estudios han encontrado que la neurogénesis hipocampal está reducida en personas afectadas, y que algunos tratamientos antidepresivos pueden aumentar la producción de neuronas, contribuyendo a la recuperación emocional. El cerebro adulto, lejos de ser una máquina oxidada, es un organismo en constante remodelación, con un potencial de reparación mucho mayor de lo que se pensaba.

Los retos, por supuesto, son enormes: ¿cómo estimular la neurogénesis de forma segura y eficaz? ¿Qué factores la promueven o la inhiben? La investigación apunta a que el ejercicio físico, el aprendizaje constante y ciertos compuestos farmacológicos pueden favorecer la generación de nuevas neuronas, mientras que el estrés crónico y la falta de estímulos la reducen.

Repercusiones éticas y filosóficas: ¿cerebros a la carta?

Que el cerebro adulto pueda generar nuevas neuronas no solo tiene implicaciones clínicas, sino también filosóficas y éticas. Si podemos intervenir en este proceso, ¿dónde están los límites? ¿Podríamos, en el futuro, potenciar la memoria, la creatividad o la resiliencia emocional mediante terapias basadas en la neurogénesis? ¿Qué riesgos implica manipular un proceso tan delicado?

La neurociencia se adentra en un terreno resbaladizo, donde las promesas de mejora cognitiva conviven con el temor a la medicalización excesiva y la desigualdad en el acceso a futuras terapias. El debate está servido: la plasticidad cerebral nos otorga un margen de maniobra asombroso, pero también exige una reflexión profunda sobre los límites de la intervención tecnológica en la mente humana.

Salud y neurociencia: una alianza de futuro

El descubrimiento de la neurogénesis adulta impulsa una nueva alianza entre salud y neurociencia. Las terapias futuras podrían combinar medicamentos, ejercicio, estimulación cognitiva y técnicas de neuroestimulación para potenciar la regeneración neuronal y retrasar el envejecimiento cerebral. La prevención y el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o la depresión podrían experimentar un salto cualitativo en la próxima década.

Por otro lado, esta visión dinámica del cerebro transforma la manera en que nos relacionamos con el aprendizaje, el envejecimiento y la salud mental. El mensaje es claro: nunca es tarde para aprender, cambiar o recuperar capacidades perdidas. El cerebro, ese gran desconocido, es más joven de lo que parece.

Curiosidades científicas y anécdotas para dejar volar la imaginación