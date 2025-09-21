La carrera lunar ha comenzado: conceptos actuales para establecer hábitats humanos en la Luna, según la ciencia internacional

La noción de asentamientos lunares ha dejado de ser exclusiva del ámbito de la ciencia ficción. En este momento, 21 de septiembre de 2025, el impulso mundial para establecer colonias humanas en nuestro satélite avanza gracias a proyectos concretos, innovaciones tecnológicas y una competencia internacional que parece sacada de un thriller geopolítico. La atención se centra principalmente en el cráter Shackleton, ubicado en el polo sur lunar, donde organizaciones como la ESA y empresas privadas están diseñando hábitats modulares que podrían transformar nuestra comprensión de la exploración espacial.

¿Por qué Shackleton? Luz constante y hielo oculto

El cráter Shackleton, que cuenta con impresionantes 21 kilómetros de diámetro y más de 4 kilómetros de profundidad, ofrece condiciones excepcionales: sus «picos de luz eterna» se mantienen iluminados por el Sol durante aproximadamente el 90% del año. Esta característica permite implementar paneles solares que operan casi sin interrupciones, asegurando un suministro energético constante para las futuras bases humanas. Además, en las áreas más oscuras del cráter se encuentran depósitos de hielo de agua, un recurso vital para generar agua potable, oxígeno y combustible mediante electrólisis.

La combinación de luz ininterrumpida y agua congelada convierte a Shackleton en el lugar ideal para establecer los primeros asentamientos lunares permanentes. Sin embargo, extraer ese hielo presenta desafíos técnicos significativos: está mezclado con regolito —el polvo lunar— lo que requiere innovaciones en minería y sistemas de procesamiento.

Arquitectura lunar: módulos inflables y regolito impreso en 3D

El futuro lunar se está esbozando desde nuestro planeta con propuestas como el proyecto Moon Village, coordinado por Bernard Foing para la ESA junto al estudio SOM (Skidmore, Owings and Merrill). Se trata de una aldea internacional compuesta por módulos inflables interconectados y protegidos por una capa de regolito impresa en 3D. Esta protección resulta esencial frente a las extremas temperaturas y la radiación cósmica.

Colin Koop, arquitecto principal del proyecto, subraya que los espacios interiores deben ser confortables y bien iluminados. Aprovechar la luz casi permanente de Shackleton permitirá crear entornos habitables donde los astronautas puedan llevar a cabo actividades científicas y creativas. El diseño presentado en la Bienal de Venecia 2021 ya ha suscitado debates sobre cómo será realmente «la vida cotidiana» fuera del planeta.

Lista: características clave del hábitat lunar conceptual

Módulos inflables interconectables.

Protección mediante regolito lunar impreso en 3D.

Máximo aprovechamiento de luz solar.

Sistemas avanzados para extracción y procesamiento del hielo.

Espacios interiores diseñados para favorecer el bienestar psicológico.

Agricultura fuera del planeta: ¿es posible cultivar tomates bajo gravedad reducida?

Uno de los mayores retos es asegurar la producción sostenible de alimentos. La agricultura lunar se investiga a través de cultivos hidropónicos y sistemas cerrados que reciclan nutrientes. Los experimentos actuales buscan adaptar plantas a las condiciones de baja gravedad, radiación intensa y ciclos lumínicos inusuales. El objetivo es minimizar las importaciones desde la Tierra y alcanzar autosuficiencia alimentaria.

Energía nuclear: el nuevo motor tecnológico para sobrevivir las noches lunares

Un día lunar dura alrededor de 28 días terrestres: dos semanas seguidas bajo luz solar continua seguidas por otras dos completamente oscuras. Este ciclo complica notablemente el suministro energético. Por esta razón, la NASA tiene planes para instalar un reactor nuclear capaz de generar hasta 100 kilovatios para asegurar electricidad durante los periodos sin Sol. La energía nuclear se perfila como esencial para mantener vida humana e impulsar misiones hacia Marte.

Lionel Wilson, físico consultado por BBC, considera factible instalar reactores siempre que haya suficiente presupuesto y lanzamientos regulares dentro del programa Artemis. La energía nuclear no solo solucionaría problemas prácticos; también tiene implicaciones geopolíticas: China y Rusia ya han anunciado sus intenciones de desarrollar centrales lunares automatizadas antes del año 2035.

Tabla comparativa: fuentes energéticas propuestas para asentamientos lunares

Fuente Ventajas Desafíos Solar Renovable, continua (en picos) Interrupciones por ciclos Nuclear Constante e independiente Seguridad, transporte Pilas/Baterías Despliegue sencillo Baja autonomía

Geopolítica lunar: ¿quién colocará su bandera sobre el regolito?

La carrera por establecer bases permanentes no es solo un asunto científico o tecnológico; también es profundamente geopolítica. Estados Unidos lidera con el programa Artemis, mientras China y Rusia avanzan con sus propios proyectos nucleares. La posibilidad real de declarar «zonas de exclusión» alrededor de instalaciones estratégicas genera tensiones sobre la propiedad territorial lunar.

Los Acuerdos Artemis establecen principios básicos para regular estas actividades; sin embargo, su interpretación sigue siendo objeto de debate entre los países firmantes. Así, la Luna deja atrás su condición neutral para convertirse en un escenario diplomático donde poder, ciencia e innovación se entrelazan.

Cooperación internacional: ¿la clave o el talón de Aquiles?

La Agencia Espacial Europea apuesta por alianzas tanto públicas como privadas e internacionales como una vía realista hacia una presencia humana sostenible más allá del planeta Tierra. España participa activamente en programas como Moon Village o misiones robóticas previas al aterrizaje humano.

Empresas privadas —como Blue Origin— también tienen planes concretos: su módulo MK1 podría debutar este mismo año como prueba tecnológica crucial para futuros asentamientos. Estas colaboraciones prometen acelerar avances científicos e industriales a una velocidad sin precedentes.

Curiosidades científicas que inspiran (y sorprenden) a futuros lunáticos

El fondo del cráter Shackleton es tan frío (−13 °C) que conserva hielo desde hace milenios… ¡quizá incluso desde antes que los dinosaurios caminaran sobre nuestro planeta!

Las áreas iluminadas casi permanentemente permiten imaginar granjas solares capaces de abastecer ciudades enteras.

El regolito lunar es tan abrasivo que puede desgastar trajes espaciales tras pocas horas; diseñar ropa «antipolvo» representa todo un desafío.

En experimentos recientes se ha logrado germinar semillas expuestas a polvo lunar simulado; algunas plantas parecen prosperar mejor allí que sobre tierra volcánica terrestre.

Si los humanos llegaran a vivir bajo tierra (o bajo regolito), podrían disfrutar cada día del espectáculo único del «amanecer doble»: primero filtrado por polvo gris y luego rebotando sobre picos eternamente soleados.

El cráter Shackleton está rodeado por montañas más altas que el Everest; si alguien logra escalar Epsilon Peak podrá contemplar casi toda la superficie visible del satélite.

Vivir en la Luna será mucho más que simplemente plantar banderas: implicará reinventar nuestra manera de comer, dormir y soñar… bajo un cielo donde cada noche es diferente a cualquier otra vista desde nuestro pequeño planeta azul.