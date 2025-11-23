La paradoja nuclear: ¿Son los átomos inmortales y por qué todo lo vivo muere?

A simple vista, la noción de que los átomos son inmortales puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción.

Sin embargo, esta afirmación cuenta con una base más sólida de lo que muchos podrían imaginar. Estos diminutos componentes de la materia, formados por protones, neutrones y electrones, han estado presentes desde el Big Bang, ocurrido hace aproximadamente 13.700 millones de años.

Hoy en día, siguen constituyendo todo lo que nos rodea, desde las majestuosas montañas hasta el café que disfrutamos cada mañana.

La física contemporánea nos asegura que, en condiciones normales, los átomos no se destruyen; se transforman y se combinan, pero su esencia perdura a través de innumerables reacciones químicas.

La vida en nuestro planeta es posible gracias a la estabilidad y durabilidad de estos átomos. Un claro ejemplo es el carbono, capaz de formar cadenas y estructuras tan complejas que posibilitan la existencia de biomoléculas esenciales como las proteínas y el ADN.

Los átomos que hoy componen una hoja pueden ser parte de una nube o una roca mañana, o incluso integrarse en otro organismo vivo. Este es el vasto ciclo cósmico de la materia.

¿Por qué entonces todo lo vivo muere?

Aquí es donde entra en juego la biología. Aunque los átomos que forman los organismos vivos son robustos y longevos, la vida está regida por sistemas mucho más complejos y vulnerables. Los seres vivos dependen de la homeostasis, ese equilibrio delicado que permite a las células funcionar, repararse y reproducirse. Con el paso del tiempo, la capacidad para mantener este equilibrio se deteriora. Factores como el envejecimiento, las enfermedades o accidentes culminan en la muerte celular y, por ende, del organismo.

Desde un enfoque biológico, la muerte es el resultado del cese irreversible de las funciones vitales. Cuando una célula pierde su capacidad para repararse, obtener energía o mantener su estructura adecuada, inicia un proceso conocido como muerte celular. En humanos y otros animales, esto se traduce en un paro irreversible de la actividad cerebral, cardiaca y respiratoria. Es un proceso inexorable; no obstante, los átomos que conforman nuestros cuerpos continuarán existiendo, preparados para embarcarse en nuevas travesías moleculares.

Átomos y longevidad extrema: ¿existen organismos inmortales?

Aunque ningún ser vivo puede considerarse verdaderamente inmortal, hay organismos que han desarrollado estrategias sorprendentes para extender su existencia. Algunas esponjas marinas y ciertos moluscos pueden vivir miles de años gracias a un metabolismo lento y a su extraordinaria capacidad para reparar su ADN. Estos seres conocidos como amortales tienen la habilidad de rejuvenecer sus células y resistir el envejecimiento durante períodos que parecen imposibles.

Sin embargo, su prolongada vida no proviene de la inmortalidad atómica sino de complejos mecanismos biológicos que les permiten posponer la muerte celular. Eventualmente, factores como enfermedades o cambios ambientales pondrán fin a su ciclo vital; aun así, los átomos que los componen seguirán su camino a través del tiempo.

El ciclo eterno de la materia

La paradoja es evidente: los átomos son prácticamente inmortales, pero la vida tal como la conocemos está condenada a morir. Cuando un organismo muere, sus componentes se descomponen y los átomos regresan al entorno para formar nuevas estructuras. Este ciclo perpetuo forma la base tanto de la ecología como de la evolución: la muerte de unos alimenta el surgimiento de otros.

Por ejemplo, el carbono que perteneció a un dinosaurio podría estar ahora presente en el grafito de un lápiz o en una célula humana. El oxígeno que respiramos pudo haber estado en miles de pulmones antes de llegar al nuestro. Así continúa el reciclaje constante de materia mientras organismos complejos nacen, crecen y desaparecen.

¿Existen límites para la inmortalidad atómica?

Aunque los átomos muestran gran resistencia, no son indestructibles al cien por cien. En condiciones extremas —como dentro del núcleo de una estrella o durante experimentos avanzados en física nuclear— los átomos pueden desintegrarse y sus componentes subatómicos transformarse en energía o en otras partículas. Sin embargo, en nuestra experiencia cotidiana estos procesos son tan raros que podemos considerar a los átomos prácticamente eternos.

Curiosidades científicas: anécdotas y paradojas

El agua que bebes hoy contiene átomos de hidrógeno formados antes incluso de que existiera nuestro planeta. Algunos pudieron haber estado presentes en el cuerpo de un dinosaurio o viajando por el espacio dentro de una estrella lejana.

La edad estimada para ciertos organismos como la almeja Ming supera los 500 años gracias al análisis isotópico realizado sobre sus conchas. No obstante, ninguno ha logrado escapar a su destino biológico; sin embargo sus átomos continúan formando parte del ciclo material.

El carbono-14 resulta fundamental para datar restos orgánicos porque aunque los átomos estables son permanentes en naturaleza, isótopos radiactivos como este se descomponen con el tiempo; este fenómeno resulta clave tanto para arqueología como paleontología.

Según postulados cuánticos recientes, los átomos están casi vacíos: el espacio entre el núcleo atómico y sus electrones es enorme comparado con las dimensiones reales del átomo mismo. De esta forma, nuestra percepción sobre la «solidez» material es más bien una ilusión mantenida por fuerzas electromagnéticas.

La cantidad total de átomos presentes en una gota de agua es tan monumental que si comenzáramos a contarlos a mil millones por segundo tardaríamos más de un siglo en terminar.

Las moléculas orgánicas complejas necesarias para sustentar vida se forman en nubes interestelares antes incluso de llegar a nuestro planeta mediante meteoritos. Es probable que algunos átomos constituyentes actuales hayan recorrido vastas distancias espaciales durante millones de años antes aterrizar aquí.

Así pues, aunque enfrentemos inexorablemente nuestra propia mortalidad como seres vivos, esos mismos átomos seguirán formando parte del universo infinito; reinventándose constantemente en nuevas formas y funciones. Lo más fascinante: quizás ahora mismo llevemos dentro algunos átomos que alguna vez pertenecieron a Cleopatra o incluso a un mamut extinto. Así es como esta inmortalidad atómica nos conecta con toda la historia del cosmos.