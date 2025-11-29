El róver Perseverance detecta por primera vez descargas eléctricas en Marte

Tras más de cuatro años de exploración en el cráter Jezero, el róver Perseverance de la NASA ha añadido un capítulo intrigante a nuestro entendimiento sobre Marte. Durante 28 horas de grabaciones acústicas, el micrófono del instrumento SuperCam capturó algo que había sido solo una hipótesis durante décadas: 55 descargas eléctricas en la atmósfera del planeta. Este hallazgo, publicado en la reconocida revista Nature con la colaboración de investigadores españoles, marca la primera confirmación directa de un fenómeno que ha fascinado a los científicos durante generaciones.

Lo sorprendente de este descubrimiento es su carácter íntimo. A diferencia de los impresionantes relámpagos que iluminan el cielo terrestre con millones de voltios, las chispas marcianas son fenómenos microscópicos. Según los expertos, estas descargas generan una energía que es aproximadamente 200 millones de veces inferior a la de los rayos que conocemos aquí. Para ponerlo en perspectiva: la descarga más potente registrada en Marte tendría suficiente energía apenas para encender un automóvil. No obstante, aunque sean pequeñas, estas microchispas suponen un cambio radical en nuestra comprensión del planeta rojo.

El mecanismo del caos polvoriento

El origen de estas descargas eléctricas radica en un proceso conocido como triboelectricidad, que ocurre cuando diminutas partículas de polvo colisionan y se frotan entre sí. En la atmósfera marciana, caracterizada por su sequedad y rarefacción, los granos de arena se cargan con electrones durante sus violentas colisiones. Cuando esta carga acumulada alcanza un umbral crítico, el aire se rompe eléctricamente y libera esa energía en forma de arcos que apenas miden unos centímetros. El resultado es un chasquido inaudible para el oído humano, pero perfectamente detectable por los sensores acústicos del rover.

El análisis de los datos reveló patrones sorprendentes. De los 55 eventos eléctricos registrados, 54 coincidieron con el 30 por ciento de los vientos más intensos observados durante ese periodo. Más fascinante aún fue que en dos ocasiones donde Perseverance se encontró directamente con los célebres «diablos de polvo» marcianos —esos remolinos que avanzan como sombras sobre la superficie roja—, el micrófono registró hasta 16 descargas simultáneas. Esta correlación directa validó lo que sugerían los modelos teóricos: el viento violento actúa como catalizador esencial para generar electricidad atmosférica en Marte.

Tormentas de arena cargadas de energía

Los frentes activos de tormentas de polvo han emergido como los principales responsables de la actividad eléctrica global en el planeta rojo. Cada año, miles de estos frentes recorren Marte, generando y manteniendo campos eléctricos a escala planetaria. La energía eléctrica producida en la región del cráter Jezero varía entre 1 y 105 microjulios por kilómetro cuadrado cada día marciano; cifras que pueden parecer modestas pero desencadenan procesos atmosféricos críticos.

Estos campos eléctricos afectan directamente la dinámica del polvo marciano, alterando las reglas del juego de maneras inesperadas. La electrificación disminuye la fricción necesaria para que las partículas se desprendan del suelo y asciendan hacia la atmósfera. Esto crea un efecto retroalimentador: cuanto más polvo se eleva, mayor es la electrificación; y cuanto mayor es esta electrificación, más fácil resulta que nuevas partículas se incorporen al aire. Este ciclo vicioso convierte lo que antes era considerado un fenómeno secundario en un elemento estructural del funcionamiento climático del planeta rojo, algo que los modelos atmosféricos anteriores no habían contemplado con suficiente detalle.

Implicaciones para la química marciana y la búsqueda de vida

El impacto científico derivado de este hallazgo va mucho más allá del mero asombro. Las descargas eléctricas pueden acelerar la formación de compuestos altamente oxidantes, moléculas reactivas capaces no solo de destruir compuestos orgánicos en la superficie sino también alterar numerosos compuestos atmosféricos. Este proceso afecta significativamente al equilibrio fotoquímico del planeta rojo y podría estar relacionado con la rápida desaparición del metano, un tema que ha suscitado intensos debates dentro de la comunidad científica durante años.

Para aquellos dedicados a buscar vida extraterrestre, esta información añade una pieza fundamental al rompecabezas sobre posibles formas pasadas de vida en Marte. La presencia de descargas eléctricas transforma radicalmente nuestra percepción sobre la química marciana. En nuestro planeta, la electricidad atmosférica impulsa reacciones que generan compuestos reactivos y moléculas relevantes desde el punto de vista prebiótico. Saber ahora que el aire marciano también se electriza permite ajustar modelos químicos atmosféricos y afinar cálculos sobre posibles rutas químicas significativas para la astrobiología. Este descubrimiento sugiere que procesos químicos complejos podrían estar llevándose a cabo en Marte bajo condiciones previamente no consideradas.

Desafíos para futuras misiones humanas

Más allá del interés científico puro, este estudio tiene implicaciones tecnológicas y operativas inmediatas. Aunque estas microdescargas no representan un peligro inminente para los astronautas, sí son relevantes para el diseño de equipos avanzados. La electricidad estática puede afectar a sensores delicados, acelerar el desgaste de materiales críticos e interferir con sistemas de navegación. La NASA y otras agencias espaciales han documentado casos donde experimentos realizados en Marte no funcionaron como se esperaba; uno notable fue el caso histórico de la misión soviética Mars 3, que dejó de transmitir tras aterrizar durante una tormenta eléctrica hace décadas.

Una comprensión más profunda sobre estos fenómenos permitirá a los ingenieros desarrollar mejores protecciones para futuras misiones robóticas y especialmente para aquellas tripuladas que planea enviar la humanidad a Marte en las próximas décadas. Los investigadores están incorporando ya estos hallazgos a modelos atmosféricos para prever con mayor precisión cuándo y dónde aparecerán estas chispas eléctricas; información clave para planificar operaciones seguras sobre su superficie.

Remolinos a velocidades extremas

Complementando este descubrimiento, investigaciones recientes han demostrado que los «diablos de polvo» marcianos son mucho más agresivos de lo anticipado anteriormente. Un extenso catálogo elaborado mediante análisis fotográficos orbitales entre 2004 y 2024 mostró velocidades alcanzando hasta 160 kilómetros por hora; cifras tres veces mayores a las mediciones anteriores donde rara vez superaban los 50 kilómetros por hora. Durante este tiempo, las tolvaneras movilizaron entre 2.200 y 55.000 toneladas de polvo hacia el hemisferio norte y entre 1.000 y 25.000 toneladas hacia el sur.

La región conocida como Amazonis Planitia, una vasta llanura cubierta por arena y polvo, se destacó como uno de los principales focos activos. Esta zona presenta condiciones ideales para generar remolinos: es extensa, muy plana y recibe abundante luz solar durante el verano marciano. Los remolinos más veloces avanzan recto mientras que otros más lentos siguen trayectorias irregulares. A pesar de que la atmósfera marciana es cien veces menos densa que la terrestre, resulta suficiente para levantar grandes volúmenesde polvo; un hallazgo que obliga a replantear modelos climáticos previamente subestimados respecto a cómo estos vientos pueden transportar sedimentos.

Ozono inesperado en la baja atmósfera

Otro misterio relacionado con estos descubrimientos gira entorno a las concentraciones elevadas de ozono detectadas cerca de la superficie marciana. Mediciones recientes realizadas desde dicha superficie han revelado niveles más altos al esperado en esta zona baja —que se extiende desde el suelo hasta aproximadamente 20 kilómetros— donde tienen lugar muchos fenómenos meteorológicos importantes. Este hallazgo desafía nuestras concepciones actuales acerca de la química y composición atmosférica del planeta rojo.

Los investigadores sugieren que podrían ser aerosoles presentes en esta atmósfera —especialmente polvo— lo que contribuye a dicho aumento inesperado o bien alguna química aún desconocida actúa cerca del suelo marciano. La interacción entre las descargas eléctricas y estos procesos químicos requiere una investigación más profunda; sin embargo sugiere claramente que Marte presenta una atmósfera químicamente mucho más activa y compleja respecto a lo asumido hace apenas unos años.

El primer meteorito metálico de Perseverance

Mientras continúa sus investigaciones sobre electricidad atmosférica, en septiembre del año 2025 Perseverance hizo otro descubrimiento significativo: localizó su primer meteorito metálico confirmado . Esta roca ha sido bautizada como Phippsaksla, homenajeando así a un accidente geográfico ubicado en Svalbard, Noruega; mide aproximadamente 80 centímetros e impacta visualmente entre las habituales rocas planas fracturadas como si fuera una escultura dejada atrás por alguna civilización antigua . Los análisis llevados a cabo por el instrumento SuperCam revelaron una alta concentración tanto hierro como níquel; características químicas típicas encontradas dentro meteoritos metálicos , fragmentos provenientes núcleos asteroides formados hace más tiempo —más precisamente hace alrededor cinco mil millones años— dentro primeros momentos sistema solar .

Curiosidades del cosmos marciano

En medio todos estos fascinantes descubrimientos surgen anécdotas ilustrativas acerca naturaleza sorprendente Marte . El róver Perseverance ha brindado humanidad una banda sonora inesperada proveniente planeta rojo : no solo logró captar sonidos viento marciano helicóptero Ingenuity , sino también ahora añade chisporroteo tormentas arena cargadas electricidad . Científicos utilizaron desviaciones color imágenes orbitales detectar movimiento remolinos polvo ; convirtiendo ruido digital aparente valiosas mediciones científicas . Resulta irónico observar cómo rayos energéticos jamás detectados otros mundos pertenecen Saturno Júpiter , mientras Marte —nuestro vecino inmediato tras Venus— había guardado celosamente propia actividad eléctrica hasta finalmente revelada gracias Perseverance . Este hallazgo subraya cómo herramienta tan simple como micrófono puede revolucionar entendimiento mundos lejanos recordándonos exploración espacial muchas veces nos sorprende con imprevistos .