Este argentino de 29 años inventa ‘Ironplac’, un cemento magnético que revolucionará el mundo de la construcción

El sector de la construcción siempre está en busca de nuevos retos. La clave es innovar sin comprometer la eficiencia, la sostenibilidad y la funcionalidad. Mientras los ingenieros y desarrolladores se esfuerzan por encontrar materiales más duraderos y sistemas que optimicen el uso del espacio, un joven argentino ha dado un paso al frente con una solución sencilla pero brillante.

Marco Agustín Secchi, un estudiante de Ingeniería Industrial de solo 29 años, ha ideado un cemento magnético que permite colgar objetos sin necesidad de clavos, tornillos o perforaciones en las paredes.

Su creación, Ironplac, tiene el potencial de revolucionar la manera en que habitamos y decoramos nuestros hogares y lugares de trabajo.

Todo comenzó con una pregunta simple pero reveladora: ¿por qué hacer agujeros en las paredes cada vez que queremos colgar algo? Secchi encontró inspiración en las neveras, esas superficies magnéticas donde los imanes se adhieren sin dificultad. Decidió investigar si era posible diseñar muros con características similares. Después de un proceso lleno de pruebas y errores, que él considera esencial para su aprendizaje, logró desarrollar un revestimiento capaz de adherir objetos equipados con imanes. «Mi trayectoria se construyó a partir de experimentar, cometer errores, aprender y volver a intentarlo», comentó el inventor al periódico argentino La Nación.

Cómo funciona y qué lo hace especial

El producto se ofrecerá en forma de polvo que se mezcla con agua, parecido a un revoque fino convencional. Una vez aplicado sobre la pared, el material adquiere propiedades magnéticas que permiten fijar elementos con imanes adheridos. Cuadros, herramientas o utensilios: cualquier objeto que tenga un imán puede colgarse sin dejar marcas ni agujeros visibles. Según su creador, esta mezcla es completamente pasiva y no genera ningún campo magnético, lo cual la hace segura tanto para uso residencial como comercial.

Los detalles precisos sobre su composición son confidenciales por motivos legales. Secchi describe el material como una formulación específica compuesta por minerales y elementos ferrosos; sin embargo, los aspectos técnicos permanecerán bajo resguardo mientras avanza en el proceso internacional de patentamiento mediante el sistema PCT. Las pruebas realizadas en laboratorio y las implementaciones piloto han confirmado tanto la viabilidad como el rendimiento del desarrollo, demostrando que esta idea es tanto creativa como técnicamente factible.

Estado actual y próximos pasos

A pesar de que Ironplac aún no está disponible para el consumidor final, el proyecto avanza a buen ritmo con prototipos funcionales y aplicaciones en obras reales. El siguiente paso consiste en sumar socios estratégicos del sector de materiales de construcción y conseguir financiamiento que permita escalar la producción para llevar a cabo su lanzamiento comercial. Secchi sigue investigando para mejorar la resistencia del material, buscando formas para que las placas puedan soportar objetos más pesados.

Esta propuesta está dirigida a la industria de los materiales para construcción y prevé su uso en oficinas, centros educativos, talleres y laboratorios. La visión es convertir las paredes en superficies activas que faciliten una organización más flexible y dinámica del espacio. Esto implica que los usuarios podrán reorganizar sus ambientes sin dejar huellas visibles de intervenciones anteriores, algo especialmente útil en espacios alquilados o oficinas que requieren constante adaptabilidad.

El impacto potencial trasciende lo meramente práctico. En términos medioambientales, evitar perforaciones disminuye la necesidad de reparaciones y retoques posteriores, resultando en menos residuos generados durante la construcción y un menor consumo de materiales. Para el ámbito del diseño interior y la decoración, se abren nuevas posibilidades creativas inimaginables hasta ahora. Si todo sigue su curso previsto, este invento podría empezar a implementarse tanto en nuevas edificaciones como en reformas existentes, transformando radicalmente nuestra manera de decorar y organizar hogares y espacios laborales.