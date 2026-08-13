Qué es el cinturón de fuego del Pacífico y por qué concentra tantos terremotos

El Cinturón de Fuego del Pacífico es una vasta franja geológica que abarca unos 40.000 kilómetros y rodea el océano Pacífico, caracterizada por su intensa actividad sísmica y volcánica. En BBC News Mundo se señala que Colombia forma parte de este límite tectónico, donde la placa de Nazca se hunde por debajo de la placa Suramericana en lo que se conoce como subducción.

Este choque entre placas, que ocurre de manera lenta pero constante, explica el porqué de la frecuente ocurrencia de terremotos en la región. No se trata de una simple “línea de temblores” dibujada arbitrariamente en los mapas, sino del resultado de placas que se empujan entre sí, se rozan y, en ocasiones, se bloquean, llegando a liberar de golpe la energía acumulada. En estas tierras, la Tierra trabaja sin pausa.

Una herradura geológica que abraza el Pacífico

El cinturón no forma un círculo perfecto, sino que se asemeja a una herradura que comienza en Nueva Zelanda, continúa por Indonesia, Filipinas y Japón, atraviesa Alaska y desciende por la costa occidental de América, hasta llegar a Chile. Esta disposición geográfica se alinea con los bordes de diversas placas tectónicas, no solo la del Pacífico, sino también la de Nazca, Cocos, Juan de Fuca y la placa Filipina.

Los terremotos surgen principalmente en los límites de placas. Cuando dos fragmentos de la corteza terrestre colisionan o una placa se introduce bajo otra, la fricción que se genera impide un movimiento fluido. A lo largo de años, décadas o incluso siglos, la tensión se acumula. Cuando las rocas alcanzan su límite, se rompen o desplazan bruscamente, liberando así la energía en forma de ondas sísmicas.

Por qué ocurre allí el 90% de los terremotos

La cifra del 90% es habitual en numerosas explicaciones divulgativas, ya que el Cinturón de Fuego alberga una gran parte de la actividad sísmica mundial. BBC News Mundo cita a Hernando Taveras, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, quien asegura que en esta zona se producen “el 90% de todos los sismos del planeta” y “el 80% de los terremotos más significativos”. Otras fuentes confirman cifras similares y añaden que también alberga aproximadamente el 75% de los volcanes activos del mundo.

La explicación física es bastante directa, a pesar de que la geología pueda sonar algo técnica: donde hay subducción, hay fricción; donde hay fricción, surge la tensión; y donde hay tensión, eventualmente, se produce la ruptura. Esa ruptura es lo que constituye un terremoto. Por esta razón, el anillo no es simplemente una coincidencia estadística, sino un productor constante de sismos, volcanes y fosas oceánicas.

Colombia: dentro del anillo y en zona de subducción

Colombia ocupa la zona oriental del Pacífico, justo donde la placa de Nazca se introduce bajo la Suramericana. Esta configuración tectónica afecta principalmente al litoral occidental y a áreas del suroccidente del país, que enfrentan una sismicidad habitual. En la práctica, el país se encuentra sobre una frontera dinámica, donde la corteza terrestre se mueve a un ritmo tan lento que resulta casi imperceptible, aunque con consecuencias muy reales.

No obstante, ello no implica que cada temblor signifique una catástrofe inminente. La mayoría de los sismos son menores y a menudo pasan desapercibidos o se sienten solo por unos breves instantes. Lo que realmente importa es la magnitud, la profundidad y la proximidad a las zonas pobladas. El desafío en estas áreas no radica solo en la frecuencia de los temblores, sino en que la geología los prepara con demasiada regularidad y a fuego lento.

Qué otras regiones comparten esta misma realidad

País o zona Relación con el Cinturón de Fuego Rasgo geológico dominante Chile Borde occidental de Sudamérica Subducción de placas oceánicas Colombia Litoral pacífico y suroccidente Subducción de la placa de Nazca México Costa del Pacífico y sur del país Interacción de varias placas Japón Arco insular del Pacífico Encuentro de placas y volcanismo Indonesia Franja muy activa del sudeste asiático Choque y hundimiento de placas

Curiosidades para quedarse con la idea

El nombre de “Anillo de Fuego” no responde a una elección poética sine más: en esta franja brotan volcanes por doquier, como si el planeta hubiera decidido entregarse al dramatismo.

no responde a una elección poética sine más: en esta franja brotan volcanes por doquier, como si el planeta hubiera decidido entregarse al dramatismo. Aunque se suele hablar de “anillo”, en realidad tiene forma de herradura .

. En esta región no solo abundan los temblores; también se hallan algunas de las montañas, fosas oceánicas y sistemas volcánicos más impresionantes del planeta.

La tectónica de placas opera a un ritmo tan pausado que, comparada con un sismo, podría parecer una cena que se eterniza; pero cuando ese movimiento libera energía, lo hace con la precisión de una puerta que se cierra de golpe.

La geología no tiene sentido del humor, pero sí posee una memoria excepcional: en el Cinturón de Fuego, cada temblor es un recordatorio de que el planeta sigue en plena construcción.