El Tribunal de Cuentas pone el foco en los ‘apaños’ del máster de Begoña Gómez

Mientras la política española navega aguas agitadas, el nombre de Begoña Gómez vuelve a copar titulares tras la decisión del Tribunal de Cuentas de investigar los convenios firmados por el máster que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La conexión entre esos contratos universitarios y empresas que obtuvieron adjudicaciones públicas ha abierto un nuevo frente judicial para la esposa del presidente del Gobierno, añadiendo tensión a una causa que ya tenía ramificaciones en La Moncloa y que amenaza con poner a prueba los límites de la transparencia institucional.

La noticia llega en plena resaca judicial: el juez Juan Carlos Peinado amplió recientemente la imputación contra Gómez por presunta malversación, vinculada tanto a la contratación de su asesora Cristina Álvarez en Moncloa como al funcionamiento del máster y la cátedra universitaria que dirigía. El proceso suma ahora el escrutinio contable y administrativo, con especial atención a cómo se tramitaron convenios y qué beneficios reportaron a empresas privadas en paralelo a las actividades académicas.

El Tribunal de Cuentas entra en escena

A día de hoy, 2 de septiembre de 2025, el Tribunal de Cuentas y su homólogo autonómico, la Cámara de Cuentas de Madrid, han incluido en sus planes la fiscalización completa de todos los contratos vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Gómez desde 2020. La decisión fue impulsada por una iniciativa parlamentaria en la Asamblea madrileña —con apoyo del PP y Vox— ante las sospechas sobre irregularidades en la formalización de convenios con entidades públicas y privadas.

El informe, aún pendiente de calendario definitivo, promete analizar al detalle las relaciones contractuales entre el máster y empresas que posteriormente obtuvieron adjudicaciones estatales o autonómicas. En el centro del análisis están:

Los convenios suscritos sin autorización expresa por parte de la UCM.

La eventual utilización privada del software desarrollado para la cátedra, cuyo dominio quedó registrado a nombre personal de Gómez.

La correspondencia mantenida con patrocinadores y colaboradores empresariales desde cuentas institucionales.

Las piezas judiciales: máster, Moncloa y negocio privado

El procedimiento penal dirigido por el juez Peinado no es menos intrincado. Las investigaciones avanzan por cuatro vías simultáneas:

Las gestiones directas realizadas por Gómez para favorecer a empresarios como Juan Carlos Barrabés.

El papel desempeñado en los másteres propios y proyectos extraordinarios dentro de la UCM, con indicios de falta de autorización administrativa.

El desarrollo y registro del software académico, que nunca llegó a inscribirse como propiedad intelectual universitaria pese a los requerimientos oficiales.

La contratación y funciones extendidas de Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa, cuyo trabajo institucional pudo desviarse hacia intereses privados ligados al máster y la cátedra.

En este contexto, la Audiencia Provincial ha avalado las pesquisas sobre posible malversación, señalando una “estructura institucionalizada” desde La Moncloa que habría permitido una “desviación palmaria” del trabajo público hacia fines privados. Los magistrados han validado indagaciones sobre el tráfico telefónico entre Álvarez y empresas patrocinadoras del máster, subrayando el interés judicial por desentrañar si hubo tráfico de influencias o corrupción privada en paralelo al ejercicio académico.

El laberinto institucional: UCM, Moncloa y adjudicaciones

La Universidad Complutense ha comunicado oficialmente hallazgos sobre proyectos vinculados a la cátedra dirigidos por Gómez sin permiso universitario. Además, funcionarias responsables exigieron vía correo electrónico a Gómez y Álvarez que tramitasen el registro intelectual del software académico; trámite nunca cumplimentado. Paralelamente, se investiga si empresas colaboradoras recibieron trato preferente o adjudicaciones públicas tras firmar convenios con el máster.

La secuencia es digna de guion: desde 2020 se firman acuerdos entre la cátedra universitaria y empresas tecnológicas o consultoras; poco después algunas reciben contratos públicos relevantes; mientras tanto, se consolidan vínculos personales e institucionales entre responsables académicos (Gómez) y ejecutivos empresariales. Todo ello mientras la figura del presidente Sánchez permanece bajo fuego cruzado mediático.

Implicaciones políticas y jurídicas

El caso ha reabierto debates sobre rendición de cuentas pública y separación real entre intereses privados e institucionales. El hecho de que tanto Fiscalía como Tribunal Supremo hayan minimizado el alcance inicial no ha frenado el avance de las acusaciones populares ni el celo judicial por esclarecer posibles desvíos presupuestarios. La citación prevista para septiembre augura nuevos capítulos mediáticos y políticos.

No faltan voces que advierten sobre el impacto reputacional para Sánchez y para las estructuras universitarias españolas. El escrutinio del Tribunal de Cuentas puede derivar en sanciones económicas o administrativas si se constatan irregularidades; mientras que la instrucción penal mantiene abierta la puerta a eventuales responsabilidades penales por malversación o corrupción.

Vínculos cruzados: máster universitario y adjudicaciones públicas

Uno de los aspectos más comentados —y polémicos— radica en los vínculos directos entre convenios académicos gestionados desde el máster dirigido por Gómez y posteriores adjudicaciones públicas recibidas por empresas colaboradoras. El modelo recuerda otros casos históricos donde fundaciones universitarias servían como puente entre administración pública y negocio privado —con resultados variopintos—.

En tertulias políticas recientes (véase PD YouTube), analistas han señalado:

La dificultad para delimitar dónde acaba lo académico y empieza lo empresarial cuando fondos públicos están implicados.

La necesidad urgente de reforzar controles internos en universidades públicas para evitar prácticas opacas.

El riesgo político para cualquier ejecutivo cuya familia directa esté expuesta al escrutinio judicial por tráfico de influencias.

Curiosidades y datos relevantes