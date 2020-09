Detectan cinco ciclones al mismo tiempo en el Atlántico por segunda vez en la historia: ¿Otra señal apocalíptica del 2020 o tiene una razón científica?

Como es común por esta misma época, arranca la temporada de huracanes y tormentas tropicales que afectan principalmente a Norte América y el Caribe.

Pero este 2020 sigue hacen de las suyas, y ahora nos da la noticia que por segunda vez en la historia se detectan cinco ciclones tropicales simultáneamente activos en el océano Atlántico.

La última vez que se presentó un fenómeno parecido ocurrió en 1971, cuando se registró el mismo número de tormentas tropicales en el Atlántico en un mismo momento.

Según el Centro de Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés) las formaciones son el huracán Paulette, el huracán Sally, las tormentas tropicales Teddy y Vicky y la depresión tropical Rene (que se desvanecerá en las próximas horas).

For the 2nd time on record, the Atlantic has 5+ tropical cyclones (tropical depression (TD) or stronger) simultaneously: #Hurricane #Paulette, TD #Rene, Tropical Storm #Sally, Tropical Storm #Teddy and TD21. Other time was from September 11-14, 1971. pic.twitter.com/9ET1OoxE6f

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) September 14, 2020