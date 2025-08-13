  • ESP
Pronóstico del Tiempo: calor intenso y tormentas este miércoles 13 de agosto de 2025

España vive otra jornada de calor abrasador con máximas extremas y tormentas dispersas en varias regiones

Ardillas. PD
Archivado en: Ciencia | Medio Ambiente

Hoy, miércoles 13 de agosto de 2025, la España peninsular sigue sumida en una ola de calor persistente, con el mercurio desatado en buena parte del país.

Si pensabas que el verano se relajaba, toca aplazar el alivio: los termómetros siguen en modo microondas y, para añadir emoción, las tormentas asoman en el norte y zonas del interior.

Las palabras clave hoy son: calor, tormentas y, por supuesto, Madrid, donde el termómetro promete emociones fuertes.

Calor sofocante: máximas por encima de los 35 ºC

  • Las temperaturas máximas se mantienen disparadas en casi toda la Península y Canarias, con valores superiores a los 35 ºC en la mayoría de capitales y picos cercanos a los 40 ºC en el sur y algunos valles del interior.
  • En Madrid, los termómetros llegarán a los 37 ºC a primera hora de la tarde, con mínimas que no bajan de los 23 ºC. Ni los ventiladores de sobremesa dan tregua.
  • En el litoral mediterráneo, el calor se siente algo más llevadero, aunque en Málaga se esperan 33 ºC de máxima y noches tropicales con 24 ºC de mínima.
  • El norte peninsular respira algo mejor, pero sigue con valores elevados para la zona: Santander y el Cantábrico rondan los 22-25 ºC y la humedad se nota en el ambiente.
  • Canarias no se libra: las islas más orientales pueden alcanzar los 40 ºC y la calima reduce la visibilidad en algunos puntos.

Tormentas de verano: protagonistas en el norte y el interior

  • El aire frío en altura, que llega en forma de vaguada atlántica, activa la inestabilidad en el interior y el norte, con nubosidad de evolución que desemboca en tormentas y chubascos localmente intensos.
  • Atención en el Pirineo, el Sistema Ibérico y áreas del norte y este peninsular: las tormentas pueden ser fuertes, dejar rachas intensas de viento y algún susto con granizo.
  • En el resto, cielos poco nubosos o despejados, salvo alguna bruma matinal en el noroeste, el Estrecho y Melilla.

Viento: alisios y levante, pero poco alivio

  • Los vientos soplan moderados de componente norte y este en Canarias, y de este en el Cantábrico, Alborán, Estrecho y norte de Galicia, con intervalos de fuerte y rachas puntualmente muy intensas.
  • En el resto, predominan brisas flojas de componente sur y este, que, sinceramente, refrescan poco.

Resumen por ciudades clave

CiudadMáxima (°C)Mínima (°C)Estado del cieloRiesgo de tormenta
Madrid3723Soleado / Nubosidad de evoluciónMedio/Alto
Alicante3424DespejadoBajo
Málaga3324DespejadoBajo
Oviedo2418Muy nuboso40% probabilidad
Santander2521Parcialmente nubosoBajo
Santiago3018NubosoBajo/Medio
Las Palmas4025CalimaBajo

Nota: Las temperaturas y riesgos son aproximados y pueden variar según actualizaciones de las fuentes consultadas.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

DíaTiempo general en EspañaMadrid (Máx/Mín)Riesgo de tormentaNotas destacadas
Mié 13 agostoCalor extremo, tormentas norte/interior37/23Alto (interior)Ola de calor, tarde inestable
Jue 14 agostoBaja ligera de máximas, tormentas dispersas36/22Alto (interior)Más nubes, posible alivio nocturno
Vie 15 agostoInestabilidad en el norte, calor sur35/22MedioChubascos en montaña
Sáb 16 agostoTendencia a estabilizarse, calor persistente35/21BajoSin cambios notables

Consejos prácticos para sobrevivir al calor y las tormentas

  • Hidratación a tope: no esperes a tener sed para beber agua.
  • Evita la exposición directa al sol entre las 12 y las 18 horas.
  • Atento a avisos de tormentas si planeas actividades al aire libre en el interior y norte.
  • Usa protector solar y ropa ligera, pero no olvides el paraguas si vives en zonas de montaña o el Cantábrico.
  • Si notas bochorno en ciudades como Oviedo, no es tu imaginación: la humedad juega en tu contra.

Tendencias: ¿cuándo bajan las temperaturas?

Los modelos apuntan a un leve descenso térmico en el norte y noroeste a partir del jueves, pero el ambiente seguirá muy cálido en el resto del país. El alivio real, como el regreso de la lluvia generalizada y temperaturas más suaves, aún tendrá que esperar unos días.

Palabras clave de enfoque: pronóstico del tiempo, calor extremo, tormentas, Madrid, España, previsión meteorológica, temperaturas máximas, ola de calor, nubosidad de evolución, inestabilidad atmosférica.

Autor

Fernando Veloz

Economista, comunicador, experto en televisión y creador de formatos y contenidos.

