El coraje de Molinaseca: vecinos frente al fuego y Sánchez y sus ministros de vacaciones

El domingo 24 de agoto de 2025, por la tarde, una columna de humo comenzó a asomar tras los montes que separan Lombillo y Molinaseca.

Pronto, el viento avivó un incendio que, en cuestión de minutos, se dirigía hacia las primeras casas del pueblo.

El temor se transformó rápidamente en acción: sin esperar instrucciones, los vecinos se organizaron en cadenas humanas, cubos y mangueras en mano, para defender sus hogares de un fuego que no daba tregua.

Las cenizas caían sobre tejados y calles, mientras los locales de hostelería y restauración eran desalojados a toda prisa.

A día de hoy, 25 de agosto de 2025, la provincia de León sigue en vilo.

El incendio de Molinaseca, declarado de nivel 2 por su peligrosidad, obligó a evacuar a 35 vecinos del pueblo y a 15 de Lombillo.

No fue un caso aislado: en toda la comarca, más de 300 personas tuvieron que abandonar sus casas ante la amenaza de varios focos, incluidos los de Garaño y la reactivación del incendio de Fasgar.

La Junta de Castilla y León calificó el riesgo como «grave», y el operativo desplegado incluyó medios terrestres y aéreos, además del apoyo logístico del Ayuntamiento de Ponferrada, que ofreció el pabellón José Arroyo de Flores del Sil como refugio temporal.

Orgullosos de los vecinos de Molinaseca, apoyando a los medios de extinción para luchar contra el fuego 𝐕𝐈𝐕𝐀 𝐄𝐋 𝐁𝐈𝐄𝐑𝐙𝐎 𝐘 𝐒𝐔𝐒 𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄𝐒!!! ⚪️🔴🔵#ElBierzo #Ponferrada #BercianosPorElMundo pic.twitter.com/Z15sKYTwMC — Bercianos por el Mundo (@BercianosMundo) August 24, 2025

Un pueblo que no se resigna

La reacción de los habitantes de Molinaseca no se limitó a la autoprotección.

Muchos, lejos de dejarse vencer por el miedo, se sumaron a las labores de contención en la línea de contacto entre el bosque y las viviendas.

La escena se repitió en otras localidades bercianas: vecinos formando barreras, mojando fachadas y jardines, y colaborando con los equipos de extinción.

No era la primera vez que el pueblo se enfrentaba a las llamas, pero la intensidad y velocidad del fuego sorprendieron incluso a los más veteranos.

La Guardia Civil investiga el origen del incendio, del que se sospecha pudo ser provocado.

El delegado de la Junta, Eduardo Diego, deslizó que «la mano del hombre» podría estar detrás de este desastre, en un verano marcado por la sucesión de fuegos en la provincia.

🔥 Hidroaviones descargando ya en el incendio de Molinaseca, declarado nivel 2#ElBierzo #Ponferrada #BercianosPorElMundo pic.twitter.com/j6HAYUQ37Z — Bercianos por el Mundo (@BercianosMundo) August 24, 2025

Condiciones extremas y recursos al límite

Las circunstancias meteorológicas han jugado en contra de los equipos de emergencia: temperaturas elevadas, humedad mínima y vientos cambiantes han favorecido la propagación del fuego y dificultado su control.

La situación, definida por el Cecopi como «domingo complicado», puso a prueba los recursos disponibles: cuadrillas terrestres, brigadas helitransportadas, autobombas y helicópteros luchando por contener un frente imprevisible.

Mientras tanto, la provincia de León contabiliza ya 17 incendios activos, nueve de ellos en nivel 2, el máximo por existir riesgo real para la población y bienes no forestales.

La presión sobre los servicios de extinción se ha vuelto insostenible, con 2.000 efectivos desplegados y numerosos focos aún fuera de control.

La política, en el punto de mira

En paralelo al drama humano y ambiental, crecen las críticas a la gestión política.

Muchos vecinos y afectados denuncian la lentitud en la respuesta institucional y la falta de previsión ante lo que consideran una emergencia anunciada. Como reza una de las frases que más circulan estos días por la comarca: «Cuando los vecinos se parten el pecho y los políticos sestean o siguen de vacaciones». El sentimiento de abandono se refuerza ante la percepción de que las autoridades no han estado a la altura de la gravedad de la situación.

La tensión se traslada también al ámbito político nacional, con reproches cruzados sobre la prevención de incendios y el destino de los fondos para medios y personal especializado.

Mientras tanto, los habitantes de Molinaseca y otras localidades afectadas se ven obligados a asumir un protagonismo forzado por la emergencia.

El miedo persiste entre los evacuados, muchos de los cuales no saben cuándo podrán regresar a sus casas ni en qué condiciones las encontrarán. La solidaridad se multiplica: asociaciones locales, voluntarios y ayuntamientos colaboran para asistir a quienes lo han perdido todo o temen hacerlo.

Las imágenes de vecinos y visitantes formando cadenas humanas y el testimonio de quienes se negaron a abandonar a sus animales de compañía han recorrido las redes sociales y los medios, mostrando la cara más humana de esta tragedia.

Molinaseca

La localidad de Molinaseca es conocida por su puente romano y su tradición hospitalaria con los peregrinos del Camino de Santiago.

es conocida por su puente romano y su tradición hospitalaria con los peregrinos del Camino de Santiago. Vecinos relatan cómo, durante el avance del incendio, varios peregrinos que cruzaban el pueblo se unieron espontáneamente a las labores de extinción, convirtiéndose en parte de la cadena humana.

El fuego obligó a desalojar no solo casas, sino también varios bares y restaurantes, algunos de los cuales permanecieron abiertos hasta el último momento para ofrecer agua y refugio a voluntarios y bomberos.

Entre las historias más comentadas está la de un anciano que, pese a la orden de evacuación, se negó a abandonar su vivienda y fue rescatado en el último momento por la Guardia Civil.

Molinaseca había sido escenario, años atrás, de simulacros de emergencia precisamente para preparar a la población ante incendios forestales, ejercicios que ahora han demostrado su utilidad práctica.

El verano de 2025 quedará grabado en la memoria de Molinaseca y de toda la provincia de León. Las llamas han puesto a prueba la capacidad de respuesta colectiva y han evidenciado tanto la fortaleza del tejido social como las carencias de una gestión política que muchos consideran insuficiente. La resiliencia de los vecinos contrasta con la sensación de abandono institucional, en un episodio que deja cicatrices físicas y emocionales y plantea, una vez más, la urgente necesidad de repensar las políticas de prevención y respuesta ante los incendios forestales.