Sánchez y sus ministros, escondidos o de vacaciones mientras el fuego arrasa España

Juega con el viento a favor Alberto Núñez Feijóo, porque la sensación entre la ciudadania española es que los políticos nunca están cuando més se les necesita.

Y a eso se suma que los de izquierdas, jamás asumen responsabilidad alguna.

En pleno verano, mientras las llamas devoran miles de hectáreas en Galicia, Castilla y León y Extremadura, la imagen que ha logrado acaparar titulares es la de un Ejecutivo “desaparecido”.

El Partido Popular redobla su ofensiva contra el socialista Pedro Sánchez y sus ministros, acusándoles de estar “tan panchos de vacaciones” mientras el país se consume en incendios forestales.

La batalla política se ha trasladado a las instituciones con la exigencia de explicaciones inmediatas en el Senado, donde los populares han forzado la comparecencia de cuatro ministros clave.

La narrativa del PP es clara: denuncian una gestión “escandalosamente incompetente” en lo que definen como el Estado más caro de la historia.

Reclaman respuestas sobre la falta de medios, la lentitud en las reacciones y el supuesto abandono del Sistema Nacional de Protección Civil.

Mientras tanto, el marido de Begoña y su cuadrilla defienden que todos los recursos posibles se han movilizado y acusa al PP de hacer demagogia y desinformar sobre la magnitud del despliegue.

Lo pedisteis. Cumplimos. 🤝 🟠 La lona llega a la Mareta (Lanzarote). 🥀 La imagen que Sánchez no quiere que veas, frente al palacio de los privilegios del corrupto número uno de España. pic.twitter.com/2iV4aa1LTD — HazteOir.org (@hazteoir) August 19, 2025

Ministros en la diana: Senado convertido en tribunal político

La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta ha permitido habilitar el mes de agosto para que Margarita Robles (Defensa), Fernando Grande-Marlaska (Interior), Sara Aagesen (Transición Ecológica) y Luis Planas (Agricultura) desfilen esta semana ante los senadores.

Se les exige explicar desde el tiempo de respuesta hasta los medios materiales desplegados, pasando por el apoyo a agricultores y ganaderos afectados.

El PP amenaza incluso con abrir una comisión de investigación si las explicaciones no satisfacen a su bancada.

Para los populares, no basta con justificarse: quieren detalles sobre la inversión real en prevención, el uso efectivo de los fondos europeos —que según denuncian apenas alcanza un 4%— y una respuesta coordinada ante lo que consideran un “agosto negro” para España.

Por su parte, Robles defiende que tanto la UME como los equipos militares han estado operativos desde el primer momento y acusa al PP de buscar polémicas para tapar carencias autonómicas. Marlaska insiste en que nunca ha estado ausente y que todos los medios estatales estaban listos para actuar desde el día 14 de agosto.

La batalla del relato: tragedia, polarización y viejas recetas

La portavoz popular en Europa, Dolors Montserrat, ha elevado el tono acusando a Sánchez de utilizar “sistemáticamente las tragedias” para polarizar y obtener rédito político. Recuerda episodios como la pandemia, el volcán de La Palma o la reciente dana, donde según Montserrat, el presidente recurrió siempre a un pacto vacío o a confrontaciones ideológicas para evitar rendir cuentas.

No falta tampoco el toque irónico en algunos sectores populares, que han tildado a ciertos responsables técnicos del Gobierno como “pirómanos”, avivando aún más las llamas del enfrentamiento político. El PSOE responde con acusaciones cruzadas e insiste en que las comunidades gobernadas por el PP piden “cosas imposibles” mientras ellos se inhiben de sus propias competencias.

Fuego cruzado por otros asuntos: corrupción, inmigración y Moncloa

La estrategia del PP para este nuevo curso político no se limita a los incendios. Los populares buscan obligar también a Sánchez a comparecer por la imputación judicial de su esposa, Begoña Gómez, además de centrar su ofensiva en temas como corrupción, inmigración ilegal, el cupo catalán o lo que denominan “machismo en la Moncloa” protagonizado por Paco Salazar y Ábalos. El ambiente parlamentario se presenta tan caldeado como los montes gallegos.

Vecinos contra el fuego: Molinaseca toma las riendas

Mientras tanto, lejos del ruido institucional, son los propios vecinos quienes intentan contener lo incontenible. En Molinaseca (León) se han organizado espontáneamente para luchar contra las llamas, denunciando falta de apoyo logístico y medios suficientes. El drama local contrasta con una batalla nacional donde cada bando busca capitalizar políticamente la emergencia.

Los habitantes han formado brigadas improvisadas.

Reprochan al Gobierno central y autonómico no haberles dotado ni siquiera de equipos básicos.

Las redes sociales se han convertido en altavoz para sus demandas.

Un Estado caro… pero ¿eficaz?

Según datos citados por portavoces populares, España invierte 500 millones menos que Grecia o Portugal en prevención forestal; apenas destina una cuarta parte que sus vecinos mediterráneos pese al mayor riesgo estacional. Además, solo un mínimo porcentaje del dinero europeo asignado llega a gestionarse realmente para evitar desastres ambientales.

Curiosidades políticas y datos incendiarios