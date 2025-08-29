AMOC: el latido oculto del Atlántico que podría cambiar el clima de Europa para siempre

El océano Atlántico esconde una de las fuerzas más poderosas y silenciosas de la Tierra: la Circulación Meridional de Retorno del Atlántico, más conocida por sus siglas en inglés, AMOC. Este sistema de corrientes, que incluye a la famosa Corriente del Golfo, actúa como una gigantesca cinta transportadora que traslada calor, oxígeno y nutrientes desde el ecuador hasta el norte, regulando el clima de Europa y buena parte del hemisferio norte.

El mecanismo es fascinante: las aguas cálidas, más saladas y ligeras, viajan hacia el norte hasta enfriarse en las latitudes altas. Allí, al aumentar su densidad, se hunden y regresan hacia el sur en las profundidades del océano, formando una especie de circuito planetario de energía. Este “latido oceánico” mantiene la temperatura de Europa varios grados por encima de lo que sería normal para su latitud, permite inviernos más suaves y veranos menos extremos, y sostiene la riqueza biológica del Atlántico Norte.

¿Por qué está en riesgo la AMOC?

A día de hoy, 29 de agosto de 2025, la comunidad científica lanza advertencias cada vez más firmes: la AMOC muestra señales preocupantes de debilitamiento. El motivo principal es el calentamiento global, que está acelerando el deshielo de Groenlandia y el Ártico. La entrada masiva de agua dulce, menos densa que el agua salada, dificulta que la corriente se hunda en el norte, interrumpiendo el motor del sistema.

Según varios estudios recientes, el riesgo de un colapso parcial o total de la AMOC antes de 2100 ya no puede considerarse una simple hipótesis lejana. Algunos modelos de alta calidad apuntan a que el sistema podría colapsar incluso en la década de 2030, mientras que otros son más conservadores y sitúan ese umbral a finales de siglo. El IPCC, organismo de referencia en ciencia climática, estima que la probabilidad de un colapso abrupto antes de 2100 es inferior al 10%, pero hay expertos que consideran que este análisis es demasiado optimista y que el riesgo real está subestimado.

Efectos directos en el clima de Europa y España

El posible colapso de la AMOC sería todo menos discreto. Las simulaciones climáticas predicen que Europa, y especialmente la Península Ibérica, sufrirían un cambio radical en su clima:

Descenso brusco de temperaturas : regiones del norte y oeste de Europa podrían enfriarse hasta 5 °C de media, mientras el resto del planeta sigue calentándose.

: regiones del norte y oeste de Europa podrían enfriarse hasta 5 °C de media, mientras el resto del planeta sigue calentándose. Alteraciones en las lluvias : la Península Ibérica podría enfrentarse a periodos más largos de sequía, intercalados con lluvias torrenciales difíciles de prever.

: la Península Ibérica podría enfrentarse a periodos más largos de sequía, intercalados con lluvias torrenciales difíciles de prever. Cambios en las olas de calor : mientras el norte se enfría, el sur de Europa y el Mediterráneo podrían experimentar olas de calor más intensas, debido a un desplazamiento de los sistemas atmosféricos.

: mientras el norte se enfría, el sur de Europa y el Mediterráneo podrían experimentar olas de calor más intensas, debido a un desplazamiento de los sistemas atmosféricos. Impacto en la pesca: el enfriamiento de las aguas y la alteración de las corrientes modificarían la distribución de especies marinas, afectando a la pesca tradicional en Galicia, el Cantábrico y el Golfo de Cádiz, así como en el Atlántico Norte en general.

En resumen, España pasaría de un clima templado y húmedo a uno más extremo e impredecible, con riesgos para la agricultura, la gestión del agua y la economía costera.

El papel de las corrientes oceánicas en el planeta

La AMOC es solo una pieza de un puzle global de corrientes oceánicas. Cada océano cuenta con sus propias “cintas transportadoras”, que cumplen funciones críticas para la vida y el clima en la Tierra:

Corriente del Golfo (Atlántico): calienta Europa y estabiliza el clima.

(Atlántico): calienta Europa y estabiliza el clima. Corriente de Brasil y Corriente de Malvinas (Atlántico Sur): su encuentro genera zonas de alta productividad biológica, fundamentales para la pesca y la biodiversidad del Atlántico Sur.

(Atlántico Sur): su encuentro genera zonas de alta productividad biológica, fundamentales para la pesca y la biodiversidad del Atlántico Sur. Corriente de Humboldt (Pacífico): enfría la costa de Sudamérica y es responsable de uno de los mayores caladeros del mundo.

(Pacífico): enfría la costa de Sudamérica y es responsable de uno de los mayores caladeros del mundo. Corriente de Kuroshio (Pacífico): transporta aguas cálidas hacia Japón, influyendo en el clima del este asiático.

Estas corrientes son auténticas autopistas de nutrientes y calor. Cuando una de ellas se altera, el efecto dominó puede sentirse a miles de kilómetros, alterando desde los monzones en Asia hasta la estabilidad de la selva amazónica.

Señales de alerta y puntos de no retorno

El sistema climático terrestre funciona como una máquina de relojería, pero hay piezas que, si se rompen, no tienen fácil arreglo. La AMOC es uno de los denominados puntos de no retorno (“tipping points”) del planeta. Un colapso podría desencadenar efectos encadenados, desde el deshielo acelerado de Groenlandia hasta la alteración de los monzones africanos y asiáticos, pasando por la subida rápida del nivel del mar en la costa atlántica estadounidense.

El enfriamiento de Europa, paradójicamente, no nos salvaría del calentamiento global: mientras la AMOC se apaga, el resto del planeta seguiría recibiendo más calor, agravando la desigualdad climática entre regiones.

Curiosidades científicas y anécdotas oceánicas

El Atlántico Norte ya muestra una “mancha fría” visible por satélite, una zona que se enfría mientras el resto del océano se calienta, considerada una de las primeras señales del debilitamiento de la AMOC.

En los últimos años, expediciones científicas han descubierto nuevas especies y hábitats en los puntos donde convergen corrientes oceánicas, como el talud continental frente a Mar del Plata, donde la mezcla de aguas frías y cálidas crea oasis submarinos de biodiversidad.

El cine ya ha jugado con la idea de un colapso de la AMOC: en la película “El día de mañana”, un paro abrupto de la corriente provoca una glaciación súbita en Norteamérica y Europa. Aunque la realidad sería menos espectacular, las consecuencias serían igual de disruptivas.

La AMOC transporta tanta energía térmica cada año como la que consumirían 1.000 millones de hogares en el mismo periodo. Es, literalmente, el mayor sistema de calefacción natural del planeta.

Los primeros indicios de la existencia de la Corriente del Golfo los documentó Benjamin Franklin, que quedó fascinado al observar que los barcos tardaban más en cruzar el Atlántico cuando navegaban contra la corriente.

El Atlántico, con sus misterios y corrientes, sigue recordándonos que el clima de Europa y el de España dependen, en gran medida, de fuerzas invisibles que fluyen bajo las olas. Queda por ver si la ciencia y la sociedad actuarán a tiempo para mantener en marcha este gran motor oceánico.