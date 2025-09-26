Pronóstico del Tiempo: España afronta un viernes estable y cálido este 26 de septiembre de 2025

Hoy en España, el clima parece decidido a regalarnos un último suspiro del verano.

En este 26 de septiembre, los termómetros ascienden, los cielos lucen despejados en gran parte del territorio y las temperaturas máximas prometen superar lo que normalmente se espera para esta época.

Si tenías pensado guardar el ventilador, mejor piénsalo dos veces hasta el lunes.

La atención meteorológica, como es habitual, se centra en la persistencia del calor y en el cambio inminente que se avecina este fin de semana, todo bajo la mirada atenta de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y portales como ElTiempo.es y RTVE.

Calor persistente y cielos despejados: radiografía de un viernes atípico

Este viernes, la estabilidad atmosférica predomina en la mayor parte de la península y Baleares. Los cielos estarán mayormente despejados o con escasas nubes, aunque durante el día podrían aparecer algunas nubes altas, especialmente en el oeste peninsular. Sin embargo, en torno al mar Balear, la inestabilidad hará acto de presencia con nubosidad y posibilidad de chubascos o incluso alguna tormenta ocasional en Mallorca, Menorca y las costas de Cataluña.

En el resto del país, las condiciones invitan a salir a disfrutar del aire libre (eso sí, no olvides la protección solar). El norte peninsular y el interior este pueden amanecer con algo de nubosidad baja y alguna niebla matinal, pero nada que impida aprovechar al máximo el día. Las temperaturas siguen siendo las protagonistas indiscutibles: en el sur, ciudades como Sevilla o Murcia rondarán los 30ºC o más; mientras que en el centro, Madrid alcanzará los 25ºC, con mínimas frescas alrededor de los 6ºC.

Distribución regional del tiempo hoy:

Noroeste y Norte : Cielos despejados, ambiente soleado, temperaturas máximas entre 17ºC y 21ºC.

: Cielos despejados, ambiente soleado, temperaturas máximas entre 17ºC y 21ºC. Noreste y Cataluña : Nubes con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en el litoral central. Máximas alcanzando hasta 28ºC.

: Nubes con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes en el litoral central. Máximas alcanzando hasta 28ºC. Centro (incluida Madrid) : Cielos despejados, temperaturas entre 18ºC y 25ºC, mínimas frescas.

: Cielos despejados, temperaturas entre 18ºC y 25ºC, mínimas frescas. Este : Intervalos nubosos y temperaturas agradables, máximas entre 22ºC y 23ºC.

: Intervalos nubosos y temperaturas agradables, máximas entre 22ºC y 23ºC. Sur : Sol radiante y calor intenso, máximas entre 24ºC y 32ºC (especial atención a Andalucía ).

: Sol radiante y calor intenso, máximas entre 24ºC y 32ºC (especial atención a ). Baleares : Nubes con posibilidad de tormentas, temperaturas entre 19ºC y 23ºC.

: Nubes con posibilidad de tormentas, temperaturas entre 19ºC y 23ºC. Canarias: Nubes dispersas y ambiente suave, temperaturas cercanas a 22ºC con viento moderado del nordeste.

Una tabla para organizar el finde (y preparar el paraguas)

Día Cielo y fenómenos destacados Temperatura máxima (Madrid) Comentario clave Viernes 26 Despejado con alguna nube alta 25ºC Calor fuera de temporada; ambiente tranquilo Sábado 27 Aumento de nubosidad; lluvias 22ºC Llega la inestabilidad por el ex-huracán Gabrielle; primeras precipitaciones en el oeste y norte peninsular Domingo 28 Tormentas y lluvias generalizadas 20ºC Se intensifican las precipitaciones; notable descenso térmico Lunes 29 Intervalos nubosos; lluvias débiles 19ºC Ambiente otoñal; temperaturas normales para la época

Nota: Las temperaturas son orientativas y pueden variar según la evolución de la situación meteorológica.

¿Por qué tanto calor en pleno septiembre?

Este episodio de calor anómalo no llega a considerarse una ola de calor, pero sí desafía las normas establecidas: los valores superan hasta en diez grados lo habitual para finales de septiembre en muchas regiones. Especialistas de ElTiempo.es y AEMET aseguran que este septiembre tiene “aire veraniego”, con un verano que se resiste a abandonarnos e incluso hace sudar a los más frioleros.

Cambios a la vista: llega Gabrielle (pero ya no asusta)

El fin de semana no será tan tranquilo. El ex-huracán Gabrielle, ahora convertido en tormenta extratropical, se aproxima a la península y amenaza con arruinar nuestros planes a partir del sábado. Se anticipa un aumento en la nubosidad junto con la llegada de precipitaciones, comenzando por el oeste y norte antes de extenderse al resto del país durante el domingo. En el nordeste catalán y Baleares, podrían registrarse chubascos intensos; mientras que en las zonas sur y este habrá más variabilidad climática, con riesgo de tormentas en áreas montañosas.

Viento, nieblas y otros protagonistas secundarios

El viento soplará suavemente por la península y Baleares , con rachas moderadas especialmente en el Estrecho, noroeste e incluso al final del día en Levante e islas Pitiusas.

, con rachas moderadas especialmente en el Estrecho, noroeste e incluso al final del día en Levante e islas Pitiusas. En Canarias , los vientos alisios mantendrán una intensidad entre floja y moderada.

, los vientos alisios mantendrán una intensidad entre floja y moderada. Presta atención a las posibles nieblas matinales que afectarán al norte y sureste peninsular; serán más extensas en áreas como el alto Ebro o nordeste meseta Norte.

No descartes heladas débiles en los picos del Pirineo o otras montañas del tercio norte como recordatorio sutil de que el otoño está cerca.

Recomendaciones y toque de humor meteorológico

Si eres de los que ya saca el edredón en septiembre: guárdalo un par de días más.

El paraguas será tu mejor aliado este fin de semana; sin embargo hoy aún puedes salir luciendo tus gafas de sol.

Si planeabas hacer una barbacoa, ¡aprovecha este viernes! El sábado podrías tener una sorpresa por parte de la lluvia.

Palabras clave de enfoque