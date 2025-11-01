Pronóstico del Tiempo: España entre nubes, claros y algún chaparrón este 1 de noviembre de 2025

El mes de noviembre asoma en España con un aire típicamente otoñal: cielos cubiertos en el norte, sol y nubes en el sur, y temperaturas que, como suele ser habitual, no incitan ni al abrigo pesado ni a la despreocupada manga corta.

El pronóstico meteorológico para este sábado, 1 de noviembre de 2025, presenta un mosaico de contrastes dignos de una novela por entregas: lluvias dispersas en el norte, ambiente seco en el sur y temperaturas bastante agradables para la época.

El otoño, esa estación frecuentemente olvidada entre el calor sofocante y el frío extremo, se manifiesta con nieblas matinales, nubosidad variable y algún que otro chaparrón inesperado.

Pero no se desanimen: la mayoría de los españoles podrán salir de casa sin necesidad de impermeable… aunque es recomendable mirar al cielo de vez en cuando, que siempre puede haber sorpresas.

Situación general: norte mojado, sur tranquilo

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y los principales portales especializados coinciden en que la jornada estará marcada por una distribución desigual de las precipitaciones:

En el norte peninsular —sobre todo en Galicia, Cantábrico y Pirineos— se anticipan lluvias leves a moderadas, más probables durante la mañana y que irán disminuyendo a lo largo de la tarde.

En el centro, meseta y gran parte del sur, el ambiente será más estable, con predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas suaves para esta época del año.

En la región del Mediterráneo y Andalucía, el panorama invita a pasear sin paraguas: nubes altas, ambiente seco y máximas que alcanzarán hasta los 23ºC en ciudades como Sevilla o Málaga.

Hay que prestar atención a Canarias, donde las lluvias pueden ser intensas en las islas occidentales, acompañadas ocasionalmente por tormentas.

Tabla de pronóstico para las principales ciudades (1-4 de noviembre 2025)

Ciudad Sábado 1 Domingo 2 Lunes 3 Martes 4 Madrid 21ºC / 12ºC, nubes y claros, sin lluvias 20ºC / 11ºC, nuboso 19ºC / 10ºC, despejado 18ºC / 9ºC, posible lluvia débil Barcelona 22ºC / 13ºC, intervalos nubosos 21ºC / 12ºC, nubes y claros 20ºC / 12ºC, nuboso 19ºC / 11ºC, nuboso Sevilla 23ºC / 16ºC, nubes altas, sin lluvia 22ºC / 15ºC, soleado 22ºC / 14ºC, despejado 21ºC / 13ºC, nubes y claros Bilbao 21ºC / 15ºC, lluvia débil, nuboso 20ºC / 14ºC, chubascos débiles 19ºC / 13ºC, nuboso 18ºC / 12ºC, nuboso Málaga 23ºC / 18ºC, nuboso, sin lluvia 22ºC / 17ºC, despejado 22ºC / 16ºC, nubes altas 21ºC / 15ºC, nuboso Valencia 22ºC / 15ºC, poco nuboso 21ºC / 14ºC, despejado 21ºC / 13ºC, nubes altas 20ºC / 12ºC, nuboso Zaragoza 20ºC / 12ºC, nuboso 19ª°/11ª°, nubes y claros 18ª°/10ª°, nuboso 17ª°/9ª°, posible lluvia débil Las Palmas GC 24ª°/19ª°, lluvias y tormentas 23ª°/19ª°, chubascos 23ª°/18ª°, lluvia débil 22ª°/18ª°, nubes y claros

Fuente: Resumen elaborado a partir de los datos de AEMET, Eltiempo.es , Accuweather y Meteosat.

Temperaturas: el otoño se resiste al frío

La tendencia térmica para este inicio de noviembre es bastante clara: se esperan temperaturas suaves, incluso algo por encima de lo habitual en gran parte del territorio nacional. Esto es especialmente cierto en el sur y las zonas mediterráneas. El descenso más notable se producirá en el noreste y el Cantábrico oriental, donde se sentirá un ambiente algo más fresco pero sin grandes sobresaltos invernales.

Madrid : máxima prevista de 21°C , mínima de12°C , con nubes y claros.

Barcelona: máxima alcanzará los 22°C, mínima será 13°C, con un ambiente agradable.

En Sevilla y Málaga, las máximas rondarán los 23°C, con mínimas suaves y nubosidad variable.

El viento soplará suave o moderado. Algunas rachas más intensas podrían darse en zonas montañosas del norte y noroeste. También habrá viento en Canarias junto a las tormentas ocasionales.

¿Qué esperar los próximos días?

Todo indica que este patrón de inestabilidad contenida permanecerá al menos hasta mediados de semana. Los modelos meteorológicos sugieren la llegada de masas de aire frío desde el norte europeo. Esto podría intensificar las lluvias en el norte peninsular e implicar un ligero descenso térmico generalizado a partir del martes. Sin embargo hay mucha incertidumbre; todo dependerá del posicionamiento final del anticiclón frente a las borrascas atlánticas.

En resumen:

El norte seguirá acumulando precipitaciones irregulares.

El centro y sur disfrutarán días secos con temperaturas agradables.

Atención especial a las posibles tormentas localmente fuertes en Canarias.

. La próxima semana podría traer un cambio más significativo del tiempo sobre todo en el norte y este.

Consejos prácticos para el sábado

Si resides en el norte (Galicia,Cantábrico,Pirineos), no olvides llevar paraguas.

En el área del centro y del sur, aprovecha para pasear aunque mejor no guardes aún la chaqueta.

En las islas canarias consulta avisos por posibles lluvias intensas antes de organizar actividades al aire libre.

Para todos: si eres alérgico al polen otoñal ten cuidado con los índices en zonas húmedas o con niebla.

Resumen con toque personal

Este 1 de noviembre nos recuerda que el otoño puede ser tan impredecible como una película llena de giros inesperados: nieblas por aquí,lluvias por allá..y como telón de fondo una amenaza fría que juega al despiste con nuestros meteorólogos. Lo cierto es que la variedad es lo que caracteriza a la meteorología española. Así que disfruten del día… ¡y no olviden mirar al cielo antes de salir!