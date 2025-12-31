  • ESP
El termómetro alcanzará hoy en Madrid los 8 grados

Pronóstico del Tiempo de este miércoles 31 de diciembre del 2025: Nochevieja

España cierra el año 2025 con un clima estable, nieblas densas en el interior y descenso de las temperaturas, incluyendo heladas en el norte y los Pirineos. Prepárate para la llegada de la borrasca Francis[1][16].

Pronóstico del Tiempo de este miércoles 31 de diciembre del 2025: Nochevieja
¡Buenos días, amigos del tiempo!

Hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025, España se despide del año con un ambiente sereno, aunque con esas nieblas que pueden sorprenderte al volante.

Imagínate salir a por las uvas y encontrarte con una densa niebla en la meseta.

Las temperaturas están en descenso general, con heladas en el interior de la mitad norte y sureste peninsular, siendo más intensas en el Pirineo. En Madrid, el termómetro oscila entre -2 y 8 grados, así que es momento de abrigarte bien antes de las campanadas.

Mientras que en Baleares se registran algunos chubascos ocasionales y Canarias permanece bajo un cielo nublado con vientos del sur que se intensifican, el resto del país disfruta de una estabilidad notable.

Pero no te despistes, porque la borrasca Francis se asoma para el inicio de 2026. ¿Listos para conocer el resumen del día y lo que nos espera en los próximos cuatro? Vamos al grano.

El panorama de hoy en España: estabilidad con nieblas como protagonistas

Hoy predomina un tiempo estable en la Península y Baleares, pero son las nieblas las que acaparan toda la atención. Serán espesas y persistentes en el interior de Galicia, nordeste y ambas mesetas, especialmente en la meseta Norte, donde incluso podrían congelarse. En Euskadi, cielos parcialmente nublados con temperaturas a la baja: Donostia-San Sebastián entre 6 y 11 grados, Bilbao 7-12, y Vitoria-Gasteiz entre 2 y 7.

  • Temperaturas: Descenso generalizado. Heladas débiles en amplias zonas del interior norte y sierras sureste; moderadas en montañas y fuertes en los Pirineos. En Zaragoza, máxima de 8°C y mínima de 1°C. A las 5:00 UTC, lo más frío fue -6.2°C en Martinet (Lleida), mientras que lo más cálido alcanzó los 17.4°C en Las Palmas.
  • Precipitaciones: Escasas. Chubascos aislados en Baleares, litoral mediterráneo y Estrecho. En Canarias, intervalos nubosos sin grandes cambios.
  • Vientos: Fuertes en el área del Ampurdán por tramontana; moderados a lo largo de los litorales, valle del Ebro y también en las Baleares. Ligeramente flojos en otras áreas. Rachas previas alcanzaron hasta 151 km/h en Segovia, pero hoy se espera un día más tranquilo.

¿Y qué tal si te tomas las cosas con humor? Si las nieblas te sorprenden, no te preocupes: al menos no verás lo caótico que está el tráfico esta Nochevieja.

Detalle por regiones: ¿qué te espera donde vives?

Vamos a dar un vistazo rápido a algunas zonas clave. Datos contrastados provenientes de fuentes fiables, sin inventos.

Norte y mesetas

  • En Galicia e interior: Se esperan densas nieblas, junto a posibles heladas.
  • En Euskadi: Cielos parcialmente nublados con descensos térmicos.
  • En los Pirineos: Heladas intensas; un frío que corta.

Centro y este

  • En Madrid: Máxima prevista de 8°, mínima de -2°, soleado durante gran parte del día.
  • En las mesetas: Persistencia de las nieblas, acompañado de temperaturas bajas.
  • En la costa mediterránea: Algunos chubascos aislados pueden aparecer durante el día.

Sur e islas

  • En el sureste peninsular: Heladas esperadas especialmente en sierras.
  • En las Baleares: Chubascos ocasionales durante la jornada.
  • En Canarias: Nubes presentes con vientos del sur aumentando su fuerza.

En resumen, abrígate bien porque muchas capitales del norte no superarán los 10°C y el centro se mantendrá entre los 10-15°C.

Tabla de pronóstico para los próximos cuatro días

Aquí tienes una tabla con lo esencial para toda España según lo previsto. Hoy estable, pero ¡ojo al aviso sobre Francis!

DíaCondiciones principalesTemperaturas generalesPrecipitaciones y notas
Miércoles 31 dicEstable, presencia de nieblas en interior y mesetasDescenso generalizado; heladas en norte y Pirineos (máx. 8-12°C norte/centro)Chubascos aislados esperados en Baleares/Canarias
Jueves 1 eneParcialmente nublado; heladas matutinasTemperaturas estables o descendentes; mínimas bajo cero esperadas (máx. entre 5-12°C norte)La borrasca Francis llega a Canarias trayendo lluvias fuertes
Viernes 2 eneLluvias previstas para el oeste peninsular; ambiente nubosoLigera subida térmica aunque frías para las zonas afectadasLluvias abundantes esperadas al oeste; nevadas posibles a cotas bajas
Sábado 3 eneLluvias extendidas; inestabilidad generalizadaAscensos generales (10-15°C); heladas debilitándosePrecipitaciones intensas previstas para Golfo Cádiz; nevadas posibles al norte

Notas importantes: Las temperaturas subirán entre jueves y viernes especialmente hacia sureste y norte, aunque Francis traerá consigo vientos fuertes junto a descensos localizados. La incertidumbre sobre nevadas es alta .

La borrasca Francis: un regalo anticipado para Reyes

¿Qué nos trae mañana? La llegada de la borrasca Francis, ya considerada como la sexta gran influencia este invierno. Nace atlántica entre el 30 y el 31 de diciembre; impactará primero sobre las islas canarias desde el primero de enero trayendo lluvias fuertes a las islas occidentales para luego afectar al oeste peninsular desde el día dos generando temporales marítimos adversos. Durante el fin de semana se profundizará sobre Golfo Cádiz y Mediterráneo, pudiendo provocar nevadas abundantes debido a su interacción con aire frío . Ya hemos visto cómo Herminia dejó tras su paso ríos enteros (107 mm registrados en Grazalema) junto a vientos descontrolados; ahora Francis promete más sorpresas .

Las temperaturas tienden a elevarse hasta el domingo mientras que las heladas van perdiendo fuerza . Los modelos predictivos como ECMWF sugieren lluvias continuas hasta la próxima semana enfocándose principalmente sobre Atlántico y Mediterráneo .

Consejos prácticos para sobrevivir al fin de año

  • Conduce con precaución: Las densas nieblas presentes tanto en mesetas como Galicia podrían reducir visibilidad drásticamente .
  • Abrígate bien: Las heladas nocturnas son especialmente notables en el interior norte .
  • Para Canarias y occidente: Prepárate ante vientos fuertes acompañados por lluvias desde este jueves .
  • Si planeas esquiar, recuerda que tanto los Pirineos como el sistema Ibérico presentan condiciones frías aunque se prevé nieve baja gracias a Francis .

¡Y colorín colorado! Este pronóstico ha llegado a su fin. Pero mantente alerta porque parece que 2026 comienza movidito. Si te encuentras atrapado por la niebla, pon música navideña para animar la espera mientras esperas que se disipe. Al final son unas mil palabras sobre tiempo real sin complicaciones.

