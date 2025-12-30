Visualiza a Albert Einstein, el aclamado físico, dejando de lado sus complejas ecuaciones para hablar de bicicletas.

El 5 de febrero de 1930, desde Berlín, dirigió una carta a su hijo menor, Eduard “Tete” Einstein, que se encontraba en Zúrich bajo el cuidado de su madre, Mileva Marić.

A sus 20 años, Eduard enfrentaba serios problemas de salud mental, que más tarde serían diagnosticados como esquizofrenia.

Con un lenguaje accesible, Einstein buscaba animarlo: “Beim Radfahren hält man das Gleichgewicht nur, indem man sich bewegt”, que se traduce como “La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir pedaleando”.

No era un discurso para las masas ni un texto académico. Era un padre que recurría a la física cotidiana para ofrecer una lección sobre la estabilidad emocional. La bicicleta se mantiene erguida solo mientras está en movimiento, gracias al momento angular y las fuerzas giroscópicas. Detenerse implica caer.

Este mensaje no pasaba por alto los problemas de Eduard; al contrario, instaba a la acción constante como forma de evitar la parálisis. En aquellos tiempos difíciles para Einstein —con la sombra del nazismo acechando, un reciente divorcio y tensiones familiares— optó por la metáfora del pedaleo para transmitir un mensaje de resiliencia.

La frase se popularizó rápidamente. Hoy en día aparece en camisetas, tazas y redes sociales. Ha trascendido su origen personal y se ha convertido en un lema universal de superación. Casi un siglo después, sigue resonando en momentos de crisis tanto individuales como colectivas.

El contexto familiar de Einstein

Lamentablemente, Eduard Einstein no logró superar sus dificultades. Pasó años recluido en instituciones psiquiátricas y falleció en 1965. Su vida trágica contrasta con el legado que dejó esta carta. Aunque Albert intentó ayudarlo, la distancia y la enfermedad complicaron su relación.

Einstein también tenía otro hijo, Hans Albert, quien se convirtió en un ingeniero exitoso. Su relación con Mileva, su primera esposa, fue tensa tras el divorcio en 1919. Posteriormente se casó con su prima Elsa, pero el vínculo con Eduard quedó marcado por esta misiva.

La carta revela a un científico humano detrás del genio. No solo hablaba de relatividad o energía nuclear; utilizaba principios físicos para abordar lo emocional: el movimiento genera equilibrio. En una época convulsa marcada por guerras mundiales y persecuciones judías, él mismo pedalaba para no detenerse.

De la física a la filosofía de la vida

Einstein solía entrelazar ciencia y existencialismo. La bicicleta simboliza la inercia: un cuerpo en movimiento tiende a seguir moviéndose. Aplicado al ámbito mental, estancarse solo agrava los problemas. “Seguir dándole a los pedales evita la caída”, encapsula esta idea.

Otras citas suyas refuerzan este pensamiento: “Prefiero ser optimista y tonto que pesimista y tener razón”. O también: “La medida de la inteligencia es la capacidad de cambiar”. No era ingenuo; vivió el exilio, pérdidas profundas y discriminación, pero siempre apostó por la curiosidad y el avance personal.

En el ámbito actual de salud mental, su frase resuena con fuerza. Las terapias modernas enfatizan la importancia de actuar: establecer rutinas, fijar metas pequeñas y evitar rumiaciones innecesarias. Sin saberlo, Einstein anticipó estos enfoques terapéuticos. Su optimismo claro sigue inspirando hoy en día.

Paralelos con otros genios

En La Razón, se hace eco de esta cita vinculándola con Severo Ochoa, el Nobel español de Medicina, quien expresó: “Me he acostumbrado a seguir viviendo porque soy demasiado cobarde para quitarme de en medio”, tras perder a su esposa Carmen Cobián en 1986. Ochoa nació en Luarca (Asturias) y fue pionero en descubrir enzimas esenciales para el ARN y el ADN sintético. Exiliado durante la Guerra Civil española, perseveró durante años en Estados Unidos y trabajó en Nueva York University.

Su confesión sincera guarda similitudes con Einstein; vivir a pesar del dolor equivale a seguir pedaleando. Tanto Ochoa como Einstein no concebían la vida como un heroísmo constante; era más bien un acto diario de resistencia frente a las adversidades.

Einstein valoraba más la imaginación que una razón puramente lógica. Decía que “la mente intuitiva es un regalo sagrado”. Además abogaba por empatía con afirmaciones como: “Hablo a todos de la misma forma, ya sea el basurero o el presidente”. Su preocupación por la paz y los derechos humanos exigía un movimiento colectivo contra las injusticias del mundo.

Relevancia en el mundo de hoy

Hoy, 30 de diciembre de 2025, esta frase cobra especial relevancia ante los cambios vertiginosos que vivimos actualmente; incertidumbre económica y preocupaciones sobre salud mental están más presentes que nunca. Pedalear implica adaptarse constantemente a nuevas realidades. Estudios recientes corroboran que mantener actividad física y mental ayuda a reducir síntomas depresivos; una analogía perfecta con lo que representa andar en bicicleta.

En el ámbito cultural contemporáneo, se puede ver impresa en posters motivacionales e incluso citada en libros de autoayuda. Sin embargo, recordar sus raíces le otorga mayor profundidad: no es simplemente un cliché vacío sino un consejo sincero entre padre e hijo durante tiempos difíciles.

Einstein falleció en 1955 pero su legado sigue vivo más allá del ámbito físico. Nos enseña que alcanzar un equilibrio vital requiere pedalear continuamente mientras atravesamos baches sin cesar. En estos tiempos convulsos que vivimos hoy, esa bicicleta nos impulsa hacia adelante.

La historia sobre Eduard resulta dolorosa pero esta carta perdura como testimonio: incluso los genios pueden tropezar; sin embargo, seguir dando pedales es lo que sostiene nuestro camino hacia adelante.