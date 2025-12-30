Ana Mena, primera estrella confirmada del segundo fin de semana del ‘Lava Live Festival 2026’

El Lava Live Festival sigue alimentando la expectación de su edición 2026. La organización ha confirmado este lunes la participación de Ana Mena como primera artista del segundo fin de semana del evento, que se celebrará en Arrecife, Lanzarote , el viernes 24 de julio . Será su debut en la isla , y uno de los espectáculos más esperados de la temporada estival.

Reconocida por su versatilidad y su proyección internacional, Ana Mena (Estepona, Málaga) lleva una década marcando tendencia en la escena del pop español y latino. Tras iniciarse en la interpretación bajo la dirección de Pedro Almodóvar en La piel que habito , el artista consolidó su carrera musical a partir de 2016 y alcanzó el éxito global con temas que la han posicionado como una de las grandes voces del panorama actual.

Con su llegada al cartel, el Lava Live Festival reafirma su compromiso con una programación que combina talento, diversidad y un marcado atractivo turístico. Arrecife se prepara así para acoger un evento que no solo impulsa la cultura y la música, sino también al turismo y la economía local, atrayendo a visitantes de todo el archipiélago y de la península.

El festival, que ya ha confirmado para su primer fin de semana — 12 y 13 de junio de 2026 — a artistas como Leiva, Molotov, Iván Ferreiro y Hombres G, mantiene abierta la venta de entradas en su web oficial lavalivefestival.com . Actualmente sigue activo el Tramo 1 de precios promocionales, previo a la subida al siguiente nivel.

Las fechas completas del Lava Live Festival 2026 son el 12 y 13 de junio , y el 24 y 25 de julio , en dos fines de semana que fusionarán música, gastronomía, cultura y experiencias al aire libre . La organización adelantada que en las próximas semanas llegarán nuevas confirmaciones que reforzarán la esencia de un festival que aspira a situar a Lanzarote en el mapa de los grandes destinos musicales del verano europeo .