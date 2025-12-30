Paul McCartney en 2025 y su gira “got back tour” recauda 114,7 millones de dolares y 400.000 entradas

Paul McCartney, una de las figuras más exitosas de todos los tiempos, es el autor de alguno de los catálogos musicales más queridos. Con canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ y muchas más, los conciertos de Paul McCartney representan todo lo que cualquier amante de la música podría desear y esperar de un gran espectáculo de rock.

Paul, estaba llamado a ser uno de los subproductos nacidos de la desaparición de los Beatles y su trayectoria de ventas, no puede negar que ha cumplido sus objetivos. Nada más disolverse el grupo, se propuso desde el primer momento,demostar que más del 25% del nombre Beatles y más del 50% del tándem Lennon-McCartney, le pertenecía por derecho propio y se enzarzo en una pugna con John Lennon.

La lucha fue dura, con canciones en las que Lennon, se enfrentaba claramente a Paul y le dedicaba epítetos poco cariñosos. Su posición en las listas de ventas le permitió salir triunfante con sus temas. Seguramente nadie ha vendido, en aquella época mas discos que el. Ninguna canción ha logrado más grabaciones distintas que su “Yesterday”.

Paul McCartney presento una demanda en un tribunal londinense para disolver legalmente l sociedad muical que forma con el resto del grupo, bajo el nombre de “Beatles”. De esta forma garantizaba que ninguno de ellos, solo o unidos, podía seguir empleando el nombre de “Beatle”. Un feo final para tan bonita historia.

Cuando suenan algunas de estas canciones, se nos viene a la memoria los mejores momentos de los últimos 60 años de la historia de la música. Canciones de la época de Paul McCartney en solitario, de Wings y, por supuesto, himnos de los Beatles que formaron, y formarán para siempre, parte de la banda sonora de nuestras vidas.

Actualmente a principios del mes diciembre del 2024, se informó sobre el continuo declive del rock hasta alcanzar su mínimo histórico en el principio del 2025, ya que su dominio de la juventud se ve, que desafían con un elenco cada vez más joven de cabezas de cartel en estadios. Pero a medida que nos acercamos a 2026, el Rock como género se ha recuperado y vuelve a encabezar el informe mensual más distinto de lo que se suponía, afortunadamente para algunos.

Según cifras recaudadas por Paul McCartney ha llegado a los 51.7 millones de dólares con la venta de 150,000 entradas en 11 conciertos en el mes de noviembre 2025, logrando conseguir ser la gira “Got Back Tour”, con mayor recaudación de ese mes y consigue situarse por segunda vez en el número 1, tras haberlo liderarlo anteriormente, por primera vez en mayo 2022.

Aunque el último triunfo de McCartney fue hace tres años y medio, todo contribuye a la misma gira. Inauguró el “Got Back Tour” en abril de 2022 y ha continuado con éxito en otoño de 2023, 2024 y ahora 2025. En total, la gira durante todo el año ha recaudado 410,7 millones de dólares y ha vendido 2,4 millones de entradas.

Las dos victorias mensuales de McCartney se produjeron en conciertos en Estados Unidos, pero “Got Back” ha sido un éxito global. Entre las etapas nacionales de la gira, su visita a Australia le produjo 37,3 millones de dólares y en Brasil fueron 36,3 millones de dólares en 2023.

En Latinoamérica consigue 59,1 millones de dólares y en Europa 23,8 millones de dólares ya en el 2024. En México en ambos años consiguió 37,9 millones de dólares. Desde su regreso a Estados Unidos en septiembre, McCartney ha sumado 114,7 millones de dólares y 400.000 entradas.

Su gira de noviembre incluyó dos conciertos dobles, recaudando 9,1 millones de dólares en Atlanta los días 2 y 3 de noviembre y 12,3 millones en Chicago los días 24 y 25 de noviembre. Ya superando los 400 millones de dólares y los 2 millones de entradas vendidas, “Got Back”, es la gira más taquillera y exitosa de la carrera de McCartney.

Siempre ha sido un artista con entradas agotadas, pero normalmente ha dividido sus giras en giras de uno o dos años, con mejores resultados en 2025 que en su primera edición de 2022.

El resurgimiento del Rock que hablamos, continúa, con el grupo “Metallica”, situándose en el segundo puesto de Top Tours, recaudando 41,5 millones de dólares con 334.000 entradas vendidas. El concierto de la banda en noviembre incluyó cinco conciertos en Australia y uno en Nueva Zelanda. Sídney fue el más destacado, recaudando 9,1 millones de dólares y 71.800 entradas.

Esto es parte de la actual gira de Metallica denominada “M72 World Tour”, que se lanzó en abril de 2023 y ha recaudado 475.8 millones de dólares con 4.1 millones de entradas vendidas hasta el momento, incluida una fecha adicional en Bahréin el 3 de diciembre. Al igual que para McCartney, esta es la gira más taquillera de Metallica, superando los 324.9 millones de dólares y los 3.2 millones de entradas de la gira WorldWired Tour de 2016/19.

Informes recientes de la situación de venta e ingresos, indican que las ganancias totales de las carreras de McCartney y Metallica superan los 1.300 millones de dólares. Son dos de los 20 artistas en la historia que han reportado ingresos brutos superiores a los 1.000 millones de dólares.

En el apartado de Artistas pop, especialmente mujeres, ocupan gran parte del top 10, Dua Lipa y Lady Gaga en los puestos 3 y 4, respectivamente. La primera recaudó 37,1 millones de dólares en el penúltimo mes de la gira “Radical Optimism Tour”, recorriendo estadios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. La segunda recaudó 27,3 millones de dólares en los últimos conciertos europeos de la gira “The Mayhem Ball”.

La novedad, está en Sabrina Carpenter situada en el sexto puesto con 24,8 millones de dólares tras completar la gira “Short n’ Sweet”. Fueron, seis noches en el “Kia Forum” de Inglewood en California; dos conciertos en Pittsburgh, Nashville y Toronto, y cinco noches en el Madison Square Garden de Nueva York.

La gira completa de Sabrina, terminó con 126,6 millones de dólares y 974.000 entradas vendidas, un aumento considerable con respecto a su gira anterior, en el 2022/2023, “la Emails I Can’t Send Tour”, que recaudó 5,6 millones de dólares.

Entre las giras de Shakira, Travis Scott y los Eagles, consiguieron, casi 60 millones de dólares en conjunto en noviembre, forjando un sólido espacio en la industria de las giras para la música.