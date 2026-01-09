Pronóstico del Tiempo en España: contraste norte-sur este viernes 9 de enero de 2026

El pronóstico del tiempo en España para este viernes 9 de enero de 2026 presenta un escenario variado: mientras que en el norte será necesario llevar paraguas, el Mediterráneo y Canarias disfrutarán de un invierno más “benévolo”.

Este fenómeno se debe a un flujo de vientos que soplan desde el oeste y suroeste, que traen consigo frentes hacia el Cantábrico y Galicia, mientras que en la parte oriental el aire se siente más seco y templado.

Así que ya lo ven.

El pronóstico del tiempo para este viernes muestra cómo coexisten dos inviernos distintos bajo un mismo cielo español durante enero—cada región tiene su propio ritmo pero todas comparten ese mismo cielo invernal.

En resumen:

Norte con lluvias y viento.

Centro cubierto con lloviznas ligeras.

Mediterráneo y sur con tiempo más estable.

Canarias disfrutando de un ambiente suave y sin complicaciones.

Y, para quienes lo echen de menos, el viento también se hará notar hoy en varias áreas del oeste y del Cantábrico.

Norte peninsular: paraguas y viento como básicos del día

En la parte norte del país, la inestabilidad será la protagonista durante casi toda la jornada.

En A Coruña , hay una alta probabilidad de lluvia (cercana al 70 %) durante gran parte del día, especialmente por la madrugada y a primera hora.

, hay una alta probabilidad de lluvia (cercana al 70 %) durante gran parte del día, especialmente por la madrugada y a primera hora. Viento del oeste con velocidades sostenidas entre 30 y 38 km/h, alcanzando rachas más intensas en la costa.

Las temperaturas serán suaves para enero, rondando los 10‑12 °C.

En el Cantábrico central y oriental, las condiciones se tornan aún más animadas:

En Santander , se prevé un día gris, con lluvias que aumentarán a partir de media tarde, acumulando cantidades significativas en intervalos horarios.

, se prevé un día gris, con lluvias que aumentarán a partir de media tarde, acumulando cantidades significativas en intervalos horarios. Viento del oeste con rachas que podrían superar los 60 km/h en áreas expuestas.

Ambiente fresco, con máximas entre 11‑16 °C dependiendo de la ubicación en el Cantábrico.

En Donostia-San Sebastián, se anticipa lluvia casi continua desde mediodía, además de rachas de viento cercanas a los 50 km/h, haciendo que la sensación térmica sea algo inferior a la temperatura real.

En las zonas montañosas del norte (Cordillera Cantábrica, Pirineos), la cota de nieve descenderá respecto a días anteriores, situándose entre los 500‑700/900‑1000 metros según las áreas y momentos del día, con acumulaciones relevantes en altitudes elevadas.

Zona centro: muchas nubes, pocas gotas

El interior peninsular parece una especie de zona intermedia: mucha nubosidad pero lluvias escasas.

En Madrid , la madrugada comenzará con cielos cubiertos y alguna llovizna dispersa poco probable.

, la madrugada comenzará con cielos cubiertos y alguna llovizna dispersa poco probable. A partir del mediodía se abrirán algunos claros y por la tarde habrá nubes intercaladas con momentos despejados.

La previsión de AEMET y otros portales apunta a máximas cercanas a 12 °C, mientras que las mínimas rondarán los 4‑5 °C. El viento será moderado desde el oeste.

En Castilla y León, las lluvias se concentrarán sobre todo por la mañana en zonas montañosas del norte y este:

Ciudades como Burgos o Soria podrían experimentar precipitaciones débiles mientras que al final del día las temperaturas podrían acercarse a los 0 °C, generando heladas en áreas altas.

o podrían experimentar precipitaciones débiles mientras que al final del día las temperaturas podrían acercarse a los 0 °C, generando heladas en áreas altas. En Valladolid, algunas lluvias ligeras se esperan por la mañana junto a un ambiente algo ventoso; las máximas estarán alrededor de los 12 °C.

Mediterráneo y sur: tregua invernal con toque casi primaveral

Mientras que en el norte es esencial llevar paraguas, la costa mediterránea tendrá un día bastante más agradable.

En la costa levantina:

Valencia contará con intervalos nubosos pero también momentos donde los cielos estarán más despejados.

contará con intervalos nubosos pero también momentos donde los cielos estarán más despejados. La temperatura máxima alcanzará unos 19 °C , lo cual es bastante agradable para enero.

, lo cual es bastante agradable para enero. Viento del oeste presentará rachas localmente fuertes en el interior de la comunidad.

En Alicante, situación similar:

Cielos poco nubosos al mediodía.

Máximas alrededor de 18 °C.

En Cataluña, se nota un marcado contraste entre costa y montaña:

En Barcelona , se espera un día mayoritariamente despejado desde temprano, acompañado por viento moderado del oeste y máxima cercana a 16 °C.

, se espera un día mayoritariamente despejado desde temprano, acompañado por viento moderado del oeste y máxima cercana a 16 °C. En el Pirineo catalán habrá más nubosidad junto a posibilidad de precipitaciones, así como un descenso en la cota de nieve acompañado de heladas en altitudes elevadas.

Respecto a Andalucía, el patrón es mixto:

En el valle del Guadalquivir, ciudades como Sevilla o Córdoba podrían amanecer con nieblas densas y una elevada humedad ambiental.

o podrían amanecer con nieblas densas y una elevada humedad ambiental. Posteriormente, cielos cubiertos o muy nublados junto a máximas entre 15‑20 °C según regiones; heladas débiles pueden aparecer en sierras orientales.

En la vertiente atlántica así como en las sierras Béticas no se descartan algunas lluvias ligeras.

Canarias: estabilidad casi de postal (pero sin exagerar)

La jornada en Canarias será tranquila dentro de lo habitual para enero:

Predominarán cielos poco nubosos aunque habrá algunos intervalos nublados en el norte y este de las islas montañosas.

En Las Palmas de Gran Canaria , los vientos alisios serán suaves provenientes del sureste/este; los cielos permanecerán despejados durante gran parte del día con máximas cercanas a los 19‑21 °C.

, los vientos alisios serán suaves provenientes del sureste/este; los cielos permanecerán despejados durante gran parte del día con máximas cercanas a los 19‑21 °C. Aunque no se descartan algunas precipitaciones débiles en islas más elevadas, generalmente será un día bastante apacible.

Resumen rápido por grandes zonas

Para tener una visión clara sin perderse entre tantos detalles, aquí va un resumen general:

Norte (Galicia y Cantábrico) : Lluvias frecuentes, persistentes en puntos costeros; viento moderado a fuerte desde el oeste; temperaturas suaves.

: Lluvias frecuentes, persistentes en puntos costeros; viento moderado a fuerte desde el oeste; temperaturas suaves. Interior (mesetas y sistema Central) : Cielos mayormente nublados; lloviznas dispersas; algunas heladas posibles en áreas altas; viento moderado; ambiente frío pero sin extremos marcados.

: Cielos mayormente nublados; lloviznas dispersas; algunas heladas posibles en áreas altas; viento moderado; ambiente frío pero sin extremos marcados. Mediterráneo (Valenciana, Murcia, este de Andalucía, litoral catalán) : Escasa precipitación, alternancia entre nubes y claros; temperaturas máximas suaves o incluso cálidas para esta época del año.

: Escasa precipitación, alternancia entre nubes y claros; temperaturas máximas suaves o incluso cálidas para esta época del año. Andalucía occidental : Posibles lluvias ligeras; nieblas matutinas; máximas entre 15 y 20 °C según zonas.

: Posibles lluvias ligeras; nieblas matutinas; máximas entre 15 y 20 °C según zonas. Canarias: Intervalos nubosos; ambiente suave; escasas lluvias; alisios moderados.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días (visión general España)

Con base en datos sinópticos provenientes de servicios oficiales así como portales especializados, aquí está cómo podría evolucionar la situación general para España durante los próximos cuatro días:

Día Situación general en España Precipitación más probable Tendencia de temperaturas Viento dominante Viernes 9 Flujo desde el oeste afectando al norte; condiciones más estables hacia el Mediterráneo y Canarias Lluvias principalmente en Galicia, Cantábrico, Pirineos e interior norte; débiles dispersiones esperadas en otros lugares Suaves cerca del litoral norte y mediterráneo; frías dentro del país con heladas montañosas Oeste/suroeste moderado a fuerte cerca litorales e interiores altos; alisios presentes en Canarias Sábado 10 Bajas presiones persistentes alrededor del Atlántico norte provocarán nuevos frentes sobre el noroeste Más lluvia esperada sobre noroeste peninsular (especialmente Galiciay Cantábrico occidental); poca cantidad prevista para otras áreas Ligero aumento previsto para máximas interiores; temperaturas suaves esperadas cerca del litoral mediterráneo Componentes oeste/noroeste dominarán península; alisio moderado continuará presente sobre Canarias Domingo 11 Mayor inestabilidad esperada hacia sur/sureste peninsular según AEMET Posibles precipitaciones afectando sur/sureste así como Ceuta/Melilla/Baleares donde episodios intensificarse podrían darse sobre litorales Alborán/Murcia Descenso esperado mayormente interior/mitad sur donde heladas leves pueden ocurrir mitad norte Norte/este predominante gran parte península; cierzo presente valle Ebro sin grandes alteraciones Canarias[2 ] Lunes 12 Bajas presiones ubicadas hacia oeste mostrarán nubosidad compacta por occidente peninsular[2 ][4 ] Lluvias localizadas occidente peninsular extendiéndose tarde hacia Cantábrico/meseta alta/Pirineo occidental [2 ][4 ] Ascenso generalizado temperaturas aunque heladas limitadas montañas norte [2 ][4 ][9 ] Viento predominantemente componente oeste intensificándose occidente/norte manteniéndose constante Canarias [2 ][4 ]

Los detalles precisos sobre cantidades exactas de lluvia, cifras concretas relativas a temperatura así como avisos pertinentes relacionados viento/fenómenos costeros pueden variar localmente. Por ello resulta aconsejable consultar predicciones específicas por provincia mediante plataformas como AEMET o principales portales especializados antes planear cualquier viaje o actividad outdoor.

Consejos prácticos para este viernes